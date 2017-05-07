«Спартак» — чемпион! 8 шагов красно-белых к титулу: как это было

Покупка Зобнина и Фернандо

«Спартак» всегда активно проводил трансферные кампании, но давно не мог похвастать такой эффективностью. Большинство футболистов пришлось ко двору – и взятый свободным агентом Ещенко, и арендованный Маурисио, в какой-то момент пригодившийся в обороне, но главные переходы – это, конечно, Зобнин и Фернандо, сделавшие центр поля «Спартака» сильнейшим в чемпионате.

Вылет из Лиги Европы и отставка Аленичева

Нет худа без добра – не вылети «Спартак» с позором из Лиги Европы, чемпионства, скорее всего, и не было бы. А так хорошую встряску получили и команда, и болельщики. Но главное – домашнее фиаско повлекло отставку тренерского штаба Дмитрия Аленичева, который и так сидел на «шатающихся стульях». Спорить о багаже и фундаменте можно долго, но к чемпионству «Спартак» привели те, кто пришёл на смену Аленичеву.

Назначение Карреры

Массимо Каррера в тренерский штаб Аленичева вошёл только прошлым летом. Экс-помощник Конте в «Ювентусе» не поехал со своим патроном в Лондон, а отправился совершенствовать игру «Спартака» в обороне. А вскоре стал исполняющим обязанности – на время переговоров руководства с Курбаном Бердыевым. С боссом «Ростова» к общему знаменателю прийти не удалось, а Каррера выдал хороший старт – и приставка и. о. из его должности исчезла.

Выход на первое место

Обыграв «Краснодар» в 4-м туре, «Спартак» неожиданно для всех забрался на первое место с тремя победами и одной ничьей в активе. Затем последовало ещё несколько побед, не на классе, но показавших – у этого «Спартака» неплохой запас прочности и просматривается что-то особенное. Кто-то называл это харизмой, кто-то тем самым спартаковским духом.

Поражение от «Зенита» с судейским скандалом

По мнению Мирчи Луческу, именно тот матч перевернул всё судейство в РФПЛ. Тогда судья Иванов не заметил фол Кришито перед голом «Зенита», разгорелся большой скандал, приведший к смене главы судейского корпуса. В дальнейшем на судейство жаловался уже практически исключительно тренер питерцев, хотя и «Спартак» свой первый пенальти пробил только весной. В любом случае то поражение стало ключевым во многом по другим причинам – «Спартак» смог пережить его и стать только сильнее.

Две победы в дерби

Впервые за много лет «Спартак» не просто обыграл ЦСКА в дерби, а сделал это дважды. 3:1 в первом круге и 2:1 – совсем недавно во втором. Именно та ошибка Васина и та победа уже даже самых закостенелых скептиков убедила: «Спартак» будет чемпионом, это неизбежно.

Победа над «Зенитом»

А ещё раньше стратегическую победу «Спартак» одержал над «Зенитом». Луческу так и не удалось построить по-настоящему мощную команду-конкурента для красно-белых, что подчеркнула и личная встреча. На сей раз обошлось без судейских скандалов, кроме пары спорных эпизодов, и закономерность победы «Спартака» признали и питерцы.

«Спартак» — чемпион!

Красно-белые готовились праздновать чемпионство в Перми, но «Зенит» немного скомкал торжество. «Спартак» не слишком убедительно обыграл аутсайдеров из «Томи», да так, что Массимо Каррера психанул и проигнорировал общение и с командой, и с прессой. Но «Зенит» был ещё хуже и вообще проиграл «Тереку», досрочно сделав красно-белых чемпионами в несколько неэлегантной форме. Но главное не форма, а содержание: «Спартак» — чемпион, впервые с 2001 года! И это огромное событие не только для нашего футбола, но и для нашей страны.