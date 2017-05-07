«Мы всё прос…ли». Как «Зенит» ускорил чемпионство «Спартака»

«Плюс шесть, ливень», — «обрадовал» спозаранку мобильный прогноз погоды. Более противные условия для футбола на открытом воздухе сложно придумать. По счастью, синоптики ошиблись в своих расчётах. Тучи, с утра кружившие над Санкт-Петербургом, пощадили горожан и многочисленную туристическую братию, оставив воду при себе. День выдался хоть и прохладным, но нетипично для Северной столицы солнечным. Короче говоря, вполне подходящим для индивидуального и коллективного похода на стадион.

Возможностью воочию поболеть за своих любимцев – а культ «Зенита» в городе ощущается повсеместно – воспользовались около 30 000 петербуржцев. В праздничный день, да по такой погоде могло быть и больше, но клуб постепенно повышает нагрузку на новый объект, а вместе с ним на соответствующие городские службы. На этот раз порог посещаемости был поднят на треть относительно премьеры двухнедельной давности. Благодаря открытию верхнего яруса «Крестовский» заполнился примерно на 45% от своей вместимости. И обеспечил сине-бело-голубым очень качественную поддержку.

Единственным человеком, которого при оглашении составов трибуны встретили не слишком приветливо, был главный тренер «Зенита». Едва на гигантском табло появилось изображение пожилого румынского Мистера в голубом спортивном костюме, а диктор сопроводил картинку соответствующим объявлением, «вираж» недовольно засвистел. «Не очень у нас Мирчу любят, — перехватив мой недоумённый взгляд, пояснил коллега. – Мало того что игра оставляет желать лучшего, ещё и эти бесконечные жалобы…» Питерское футбольное сообщество эта заезженная пластинка тоже, как видно, начинает утомлять. Ему не оправданий – зрелища и побед хочется. И с тем, и с другим последнее время напряжёнка. Времена Спаллетти, не говоря уже об Адвокате, на берегах Невы вспоминаются всё с более острой ностальгией.

Игроков болельщицкий актив приветствовал не в пример душевнее тренера. При этом самых продолжительных аплодисментов удостоился человек с лавки. Александр Кержаков и прежде был любимчиком футбольного Петербурга, а с уходом брата Михаила и Могилевца приобрёл дополнительный статус – последнего из могикан. Больше местных воспитанников в первой команде, увы, не осталось.

Играй приезжие мастера легко, раскованно и результативно, петербургскому любителю футбола, наверное, было бы легче смириться с грустной кадровой тенденцией. Так нет же, «Зенит» сборки Луческу предсказуем и неповоротлив. Есть ощущение, что помимо свежих, оригинальных идей игрокам недостаёт элементарных физических кондиций. Мячом команда владеет много, но что с ним делать на последней трети поля, не очень хорошо себе представляет. Либо воплотить в жизнь задуманное не может, что тоже можно считать косвенным подтверждением не лучшей функциональной готовности.

В общем, до перерыва лучшими на «Крестовском» были зрители. Вот кому выдумки и энтузиазма не занимать. Как ни старались футболисты со стрелкой на груди соответствовать трибунам – получалось неважно. Первый тайм выдался откровенно тоскливым и завершился в пользу «Терека» и… «Спартака». Нет, голов в эти 45 минут не случилось – просто ничья для хозяев была поражению подобна. Ибо досрочно делала лидера сезона чемпионом и лишала «Зенит» стратегической инициативы в борьбе с ЦСКА за вторую лигочемпионскую путёвку.

Рашид Рахимов вновь расставил своих футболистов по модной нынче схеме 3-5-2 (она же 5-3-2), и в первой половине встречи они сработали если не идеально, то близко к этому. Как ни долбил «Зенит» стену зелёного цвета – всё без толку: не поддавалась. Одно попадание в створ за 45 минут красноречивее многих слов скажет об эффективности хозяйского наступления. И гостевой обороны, разумеется.

После тренерского инструктажа в раздевалке «Зенит» усилил давление на чужие ворота. Шатов даже в крестовину мячом попал. Вираж ещё больше распалился и в предвкушении неминуемого вроде бы гола грянул любимое: «Оп, давай-давай». А дал «Терек». Да так, что стадион разом погрузился в тягостное молчание…

Первый пропущенный «Зенитом» гол на новом стадионе стал следствием коллективного недосмотра на стандарте. На подачу Родолфо со штрафного выбегал даже не один – два форварда грозненцев. В возмутительном одиночестве выбегали, без сопровождения. Первый из них, а именно Мбенге, и уложил мяч в левый нижний угол. Попытки Хави Гарсии выковырять его оттуда успехом не увенчались. «Тереку» хватило одного прицельного удара, чтобы повести в счёте.

В концовке Луческу совершил замену по заявкам публики, минутами ранее настойчиво просившей Кержакова на поле. Приняв у Дзюбы капитанскую повязку, Александр решительно ринулся на передовую. Но грозненцы почтения прославленному бомбардиру выказывать не стали – и без особого напряга довели дело до победы. После удаления Шатова это было не так-то сложно сделать.

Виражу только и оставалось, что саркастично констатировать: «Мы всё прос…ли». Грубо, но по факту возразить болельщикам мистеру Луческу нечего.

Санкт-Петербург