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175 лет назад 2016
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«Спартак» — чемпион 2016/17: прямая трансляция. Фото, видео
Фото: instagram.com/glushak8
Текст: «Чемпионат»

Спартаковцы празднуют чемпионство. LIVE!

«Спартак» — чемпион. Как болельщики и игроки празднуют неожиданно рано оформленный титул после фиаско «Зенита» в Питере.
7 мая 2017, воскресенье. 21:19. Футбол

22.10. Реакция Александр Самедова в «Инстаграме».

22.10. В центре уже собираются болельщики «Спартака», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

22.05. А это эмоции Маурисио и Зе Луиша.

22.00. Один из тех, кто не сумел стать чемпионом в составе «Спартака» — Войцех Ковалевски — поздравляет всех «красно-белых».

21.55. Эмоции Джано Ананидзе.

21.50.  Дмитрий Комбаров празднует чемпионство также очень эмоционально.

21.50. Тем временем, наш корреспондент Олег Лысенко в Питере пообщался с другим бывшим спартаковцем Рашидом Рахимовым, чей «Терек» и принёс сегодня «Спартаку» досрочную победу.

«За „Спартак“ приятно — столько лет не выигрывал. Они сегодня будут пить не только за День Победы – половина из них завтра встать не сможет!», — сказал наставник «Терека».

Рахимов: за «Спартак» приятно. Они сегодня будут пить не только за День Победы

21.45. А мы дозвонились до знаменитого спартаковца Максима Калиниченко, вот что он сказал нашему корреспонденту Ивану Ковалёву.

«Вот и всё! Чемпионы! Всех поздравляю! Неожиданно получилось, теперь по всей Москве неизвестно что будет в магазинах. Всем надо бежать в продуктовый теперь. Всё-таки казалось, что победа будет позже, в Перми. Ребятам наверняка хотелось стать чемпионами на поле. А получилось, что футболисты из Грозного просто принесли нам эту победу на блюдечке. И «Зенит» как всегда немного подпортил. Тем не менее «Спартак» — чемпион!

Жалко, что титул пришёл после такого матча с «Томью». Но и эта победа была чемпионской! Посмотрите, как строго обошёлся с командой Каррера! Это значит, что требования тренера максимальные. Значит, оставшиеся игры «Спартак» проведёт как следует", — сказал Калиниченко.

Калиниченко: «Зенит», как всегда, немного подпортил, но «Спартак» — чемпион!

21.40. У Лукаса Фернандо в «Инстаграме» не так весело.

21.40. Денис Глушаков зажигает по полной программе!

21.40. Массимо Каррера, к слову, после того, как клуб одержал досрочную победу в российской Премьер-Лиге, сообщил, что останется в команде на следующий сезон. Ранее появлялись слухи, что итальянский специалист может покинуть клуб ближайшим летом.

«Останусь ли в «Спартаке» на следующий сезон? Да», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».

21.35. И Лоренцо Мельгарехо, который празднует дома с семьёй.

21.35. Пошла реакция игроков. Роман Зобнин опубликовал сообщение в «Инстаграме».

21.30. Не смог сдержать слёз и главный творец успеха — главный тренер Массимо Каррера.

«Мои эмоции? Спасибо за поздравления. Испытал большие эмоции и даже заплакал. Поздравляю болельщиков «Спартака» в первую очередь. Спасибо владельцу команды Леониду Федуну.

Не жалею ли я, что рассердился на некачественную игру вчера и запретил команде вместе смотреть матч «Зенит» — «Терек»? Я был недоволен, потому что был голодным. Никому ничего не запрещал. Всё хорошо», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».

Каррера: заплакал после того, как «Спартак» стал чемпионом

21:20. Мы связались с владельцем красно-белых Леонидом Федуном. Он растроган: «Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным. Всё-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение».

Федун: гигантское облегчение! Не смог сдержать слёз после чемпионства «Спартака»

21:05. Команда не смотрела матч «Зенита» централизованно, поэтому сейчас все празднуют каждый у себя. Зе Луиш и Маурисио запустили прямые эфиры в своих Instagram-аккаунтах. Там много криков «Чемпионы!» и поздравлений от болельщиков.

21:00. Благодаря осечке «Зенита» в матче с «Тереком» «Спартак» досрочно стал чемпионом страны впервые за 16 лет!

«Спартак» — чемпион! 8 шагов красно-белых к титулу: как это было
«Спартак» — чемпион! Теперь уже окончательно и официально – после поражения «Зенита» от «Терека».
Каким был мир, когда «Спартак» в прошлый раз выиграл золотые медали
Спойлер: другим. Вспоминаем эпоху Джорджа Буша – младшего и Олега Романцева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак
Новости. Футбол
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21:21 Федун: гигантское облегчение! Не смог сдержать слёз после чемпионства «Спартака»
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