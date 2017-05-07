Бесчастных: теперь мы не последние чемпионы, а предпоследние!

Спустя 16 лет красно-белые вновь лучшие в стране. Участник теперь уже позапрошлой победы Владимир Бесчастных делится эмоциями.

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Целое поколение спартаковских ветеранов лишилось звания «последний чемпион в истории клуба». Один из победителей сезона 2001 года в составе «Спартака» Владимир Бесчастных поделился с нами воспоминаниями о том чемпионстве красно-белых и впечатлениями от сегодняшнего.

— Вспомните чемпионство 2001 года.

— Для меня это были особенные эмоции. Для кого-то в том «Спартаке» чемпионство стало шестым подряд, а я-то только приехал. Очень хотел выиграть чемпионат, соскучился по первому месту.

— Более титулованные одноклубники не так рады были?

— Радовались одинаково, но воспринимали по-разному. Они – как должное, а я: наконец-то я вернулся в команду, которая борется за первое место.

— Можете сравнить тот «Спартак» с сегодняшним?

— Та команда была сплочённым коллективом, это есть и в сегодняшнем «Спартаке». Но если бы не было именно этих игроков и тренеров, с их мастерством и набором качеств, то сплочённость не помогла бы.

— Как Каррера сумел сплотить «Спартак»?

— Сложно сказать, надо быть внутри команды. Но нам было комфортно, ведь тогда было не так много иностранцев. Если и были, то такие, как Робсон. Его очень любили, это наш человек, он и по-русски говорит неплохо.

— Почему «Спартак» — чемпион?

— Комплекс причин: подобрались высококлассные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры, дисциплина. Это как с ЦСКА, когда команда выигрывала с Игнашевичем, Акинфеевым и Березуцкими – лидерами.

— Тогдашние лидеры всем известны. А кто лидер этого «Спартака»?

— Да у нас все были лидерами, никто в стороне не оставался. Даже скромный вне поля всё равно считался лидером. Уважали всех и к каждому прислушивались. В сегодняшней команде лично знаком с Глушаковым и Ребровым. Это те люди в «Спартаке», которые живут по тем нашим старым правилам, когда ветераны имеют один вес, а кто помоложе – должен прислушиваться к ним. В моём «Спартаке» проблемы начались, когда стали убирать ветеранов вместе со спартаковским духом. Убирали порядок. Тот порядок, который был советские времена и складывался десятилетиями. Когда я пришёл молодым, естественно, прислушивался к советам старших, учился у них, брал пример, пытался сам помочь. А когда ты в 22 года сам ветеран – это безобразие.

— «Спартак» стал чемпионом в 27-м туре, а вы в своё время – в 29-м. Велика разница?

— Это было чемпионство, добытое в борьбе. В 92, 93, 94 годах мы были на голову сильнее соперников, при всём к ним уважении. Тогда чемпионство было вопросом времени. А к 2001 году соперники уже заметно подтянулись к «Спартаку». Помню предпоследний тур с «Зенитом», когда и «Локомотив» претендовал на чемпионство, и «Зенит» был неподалёку. То есть стали в предпоследнем туре, в упорной борьбе.

— Что сказал Романцев после той победы?

— Поздравил, конечно, ведь далось непросто, очень были рады. Точно помню, что был доволен. Это было одно из немногих чемпионств в упорной борьбе. Да, бывало и пожёстче — ребята в 1996-м играли «золотой» матч, это было уже без меня. И я только могу себе представить, каково это — играть в настолько нервном матче.

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— Могли представить, что «Спартак» ещё 16 лет не станет чемпионом?

— Не думал об этом тогда, что будет вот так. Но мы так хорошо отпраздновали и так дорожили той победой, что, видимо, понимали: неизвестно, как сложится наша судьба в ближайшие годы. Соперники становились всё сильнее, набирали мощь. Понимали, что став чемпионами, сделали большое дело.

— А что значит «хорошо отпраздновали»?

— Не значит, что гуляли три дня. Имею в виду общение — говорили друг с другом и понимали, что ждёт тяжёлая дорога.

— Понимали, что доминировать больше не получится?

— Да, ведь тогда уже появился ЦСКА, в «Зените» молодые ребята, «Локомотив» опять же. У конкурентов было очень хорошее финансовое положение, потому понимали, что они будут становиться сильнее.

— Хорошо помните этот разговор, кто участвовал?

— Посмотрите состав и поймёте, кто был. Естественно, молодых там не было. Говорили ребята поигравшие, в возрасте. Ощущалось, что грядут перемены.

— Внутри «Спартака»?

— Да. Пришло новое руководство. Было ощущение, что что-то может произойти. Об этом спокойно и поговорили.

— А что не так сделало новое руководство?

— Вот пример: мой лучший партнёр по атаке «Спартака», да и вообще в карьере – а я со многими играл – Робсон. Мы с ним здорово сыгрались, у обоих была отличная результативность, и понимали друг друга прекрасно. И тут выясняется, что с ним не продлевают контракт. Вот такие изменения. Как показала история, это не последний подобный случай. При этом на смену хорошим, качественным футболистам приходили уровнем ниже.

— Вы больше не последний чемпион-спартаковец. Обидно?

— Я уже опытный в этом плане. Было, когда Саша Кержаков обошёл в списке бомбардиров сборной. В жизни много подобного происходит, но надо жить дальше. Это не главное. Будет наше поколение, значит, предпоследними чемпионами «Спартака», а не последними. Никто же титул не отбирает. Как были чемпионами, так и остались. Всё меняется. Прекрасно, что «Спартак», команда, которой ты отдал столько лет, вновь стала чемпионом. Лично знаю болельщиков, которые этого ждали. Как можно испытывать к этому ревность?