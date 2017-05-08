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Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Луческу просит простить. Что говорили после игры в Петербурге

Юрий Жирков не считает «Спартак» сильнейшим в РФПЛ, а Игорь Лебеденко объясняет золото красно-белых проблемами у их конкурентов.
8 мая 2017, понедельник. 00:00. Футбол
«Мы всё прос…ли». Как «Зенит» ускорил чемпионство «Спартака»
Как «Зенит» умудрился проиграть дома «Тереку» и сделать «Спартак» чемпионом – в репортаже нашего спецкора из Санкт-Петербурга.

Атмосфера на новом стадионе «Зенита» напоминала сегодня атмосферу на «Петровском». После открытия крыши на «Санкт-Петербурге» стало холодно из-за сильных порывов ветра, хотя болельщикам обещали комфорт при любых климатических условиях. Сразу вспомнилось, как журналисты вместе со зрителями мёрзли в такую погоду на старой арене. Поменяли и микст-зону, которая стала единой для игроков обеих команд, как на «Петровском». Наконец, атмосфера в самой микст-зоне была обычной для этого сезона — мрачной. Игроки «Зенита» после очередной неудачи не горели желанием оправдываться.

«Напишите, что поле не очень», – попросил на ходу Олег Шатов. Артём Дзюба двигался к выходу заметно прихрамывая, но говорить о своей травме не стал. Артур Юсупов технично перевёл стрелки на Йоана Молло, причём француз даже не расслышал, что он, по версии партнёра, должен дать интервью, поскольку шёл в наушниках. Бранислав Иванович отказался, напомнив, что он и так отвечает на вопросы по окончании каждого матча. Наконец, голкипер Юрий Лодыгин обратил на себя внимание сменой причёски, однако его об интервью и не просили. Сейчас Лодыгин смотрит футбол со скамейки.

Прокомментировали матч со стороны «Зенита» защитник Юрий Жирков и полузащитник Виктор Жулиано. Жирков посетовал на упущенные возможности.

«Мы имели много моментов, но подвела реализация, – объяснил поражение зенитовец. – У «Терека» был полумомент, после которого он и забил. Что касается поля, то тут даже комментировать нечего. Но если нас заставили играть на новом стадионе, то, значит, так надо. Обидно ли из-за чемпионства «Спартака»? Обидно, что мы дома проиграли. Мне не кажется, что по игре «Спартак» сильнейший в Премьер-лиге».

Жулиано тоже сетовал на нулевую реализацию. Кроме того, бразилец не согласился с тем, что «Зенит» сделал «Спартак» чемпионом. Полузащитник признаёт справедливость победы красно-белых.

«Расстроены ли тем, что сделали сегодня «Спартак» чемпионом? Нет, «Спартак» сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили.

Все очень расстроены результатом игры с «Тереком». В который уже раз наша команда контролирует игру и создаёт больше голевых моментов, но, к сожалению, упускает свои шансы. «Терек» же создал один момент после штрафного и забил. Что ж, это футбол. «Зенит» играл лучше, а три очка взял наш соперник. Несмотря на неудачу, нам нужно продолжать работать и стремиться к месту в Лиге чемпионов.

Качество поля на новом стадионе вы и сами видите. Оно в нехорошем состоянии. Для нашей техничной команды играть на таком газоне – это проблема. Мы старались работать с мячом, однако поле нам мешало. Трудно контролировать мяч и распоряжаться им здесь. Требуются лишние касания. Но мы не можем ничего с этим сделать. Впрочем, и при этом «Зенит» имел большое количество возможностей забить. Нельзя всё сваливать на газон. Сами виноваты», — подытожил Жулиано.

Лебеденко: Стадион на любителя. Внешне похож на космический корабль снаружи. С газоном поторопились. Думаю и «Зениту» проще было бы играть на другом поле, а не только нам.

Как ни странно, футболисты «Терека», несмотря на победу, тоже не горели желанием делиться эмоциями. Когда один из них сказал, что сейчас к СМИ выйдет полузащитник Игорь Лебеденко, его слова показались шуткой. Уроженец Москвы, насколько известно, не очень-то любит петербургских журналистов, поэтому на интервью с ним рассчитывали в последнюю очередь. Тем не менее Игорь действительно вышел к камерам и диктофонам.

«Стадион «Санкт-Петербург» — на любителя, – начал беседу Лебеденко. – Снаружи казалось, что это какой-то космический корабль, а в чаше выглядит действительно круто. Газон не очень хорошего качества. Мне кажется, всё-таки поспешили с открытием стадиона. Но на носу Кубок конфедераций. Я слышал, что этот газон должны заменить, потому что на таком, какой он сейчас, играть нельзя. Думаю, не только нам, но даже «Зениту» было бы удобнее играть на «Петровском». Там в последнее время хороший газон. Здесь же мы проваливались в ямы. Но обе команды находились в равных условиях. Чемпионство «Спартака»? В этом сезоне он лучший. ЦСКА и «Зенит» потеряли своих лидеров, поэтому так и получилось».

«Спартак» — чемпион! 8 шагов красно-белых к титулу: как это было
«Спартак» — чемпион! Теперь уже окончательно и официально – после поражения «Зенита» от «Терека».

Полузащитник «Терека» Далер Кузяев, обучавшийся когда-то в академии «Зенита», с удовольствием вернулся в прекрасно знакомый город.

«Почему меня заменили? Я сам попросил об этом. Устал, набегался. Приятно вернуться в Петербург! Сегодня меня поддерживали на стадионе друзья и родные. Проходила информация, что «Спартак» нас будет стимулировать? Ничего такого не было. Мы в команде даже эту тему не поднимали. Президент клуба пока ничего не говорил о подарках за Лигу Европы, но если попадём, то уверен, что они будут», – сказал Кузяев.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции просил прощения у болельщиков петербургской команды за проваленный сезон.

«Очень специфический год, наверное, самый сложный для меня, – признался румынский тренер. – Мы потеряли важных игроков. Меня много критикуют, но после того как «Зенит» вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством. Плюс газон. На таком безобразном поле было проще защищаться, чем создавать моменты. Тем не менее мы владели преимуществом, создавали моменты. У соперника ничего не было, кроме одного момента, который реализовал Аблай Мбенге. Они отбивались и мешали нам играть. Такое в футболе бывает. Сегодня я не мог предъявить ни одной претензии своим футболистам. Они полностью отдавались игре. Считаю, наш футбол имеет перспективу.

Считаю ли правильным продолжить работу, если «Зенит» не попадёт в Лигу чемпионов? Не хотелось бы об этом сейчас думать. Осталось три игры. Постараемся решить задачу, а потом совместно с руководством проанализируем ситуацию и сделаем выводы. Я пытался привить команде другой футбол, остроатакующий, комбинационный, но чего-то не хватило. Я недоволен сезоном. Прошу прощения у болельщиков «Зенита» за результат сегодня и во всём сезоне. Вы, наверное, ждёте и ждали намного большего».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Терек ФК Зенит Виктор Жулиано Далер Кузяев Игорь Лебеденко Мирча Луческу Юрий Жирков
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