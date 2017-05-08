Зобнин: пусть Луческу в таблицу посмотрит — там видно, кто сильнейший

Один из лидеров чемпионского «Спартака», полузащитник Роман Зобнин в интервью «Чемпионату» – о титуле, болельщиках и незабываемом сезоне.

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— С победой, Роман! Могли себе представить, что станете чемпионом в первый год в «Спартаке»?

— Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 — это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует! Эмоции самые положительные. Конечно, не мог представить себе такого, когда переходил из «Динамо». За год моя жизнь перевернулась в противоположную, положительную сторону. Спасибо Богу, что так всё удачно для меня сложилось.

— Как удалось стать одним из лидеров команды-чемпиона?

— Работал на каждой тренировке и в каждой игре показывал всё, что могу. Выжимал из себя сто процентов. Главная причина успеха – моё трудолюбие.

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— Каким видите своё будущее в «Спартаке»?

— Я в «Спартаке» надолго! Мне очень хотелось остаться в клубе настолько долго, насколько возможно, продолжать помогать «Спартаку» и радовать болельщиков.

— Джано сказал, что никто из такого «Спартака» не уйдёт.

— Я точно никуда не уеду. Мне хорошо здесь. В следующем сезоне много интересных игр, Лига чемпионов, поэтому, конечно, останусь в «Спартаке».

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— Почему не стали собираться смотреть «Зенит» — «Терек»?

— Всё-таки планировали лететь в Пермь, побеждать и становиться чемпионами там. Не рассчитывали на поражение «Зенита», потому особо и не хотели смотреть. Смотрели только на себя, в первую очередь.

— Это связанно с настроением Карреры после «Томи»?

— Никак не связано. С «Томью» взяли три очка, потому какие могут быть вопросы к нам. Понятно, что игра была не самая качественная и зрелищная. Но в конце чемпионата надо просто побеждать. Не важно, при какой игре. Так что решение не собираться на «Зенит» — «Терек» не связано с Каррерой. Хотя понятно, что он был недоволен. Но уже сегодня, думаю, все мы забыли тот матч, радуемся и празднуем.

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— Нет осадка от того, что именно такая победа принесла чемпионство?

— От матча с «Томью» — нет. Но хотелось стать чемпионами на поле. С болельщиками и в домашнем матче – совсем было бы круто. Но получилось, как получилось. Не отказываться же теперь от чемпионства.

— Как празднуете?

— Сейчас – особо никак. Думаю, с ребятами в любом случае соберёмся. Надо спрашивать у Глушакова или руководителей, тренера. Куда скажут ехать праздновать, туда и поеду.

— Неужели не было соблазна заранее подготовиться к празднику?

— Эта тема была закрыта для нас. Тренер запретил обсуждать победу до того, как станем чемпионами официально. Потому не планировали, не знали и до сих пор не знаем, как и где будем отмечать. Теперь уже можно – вот будем думать, времени достаточно, чтобы решить.

— Луческу усомнился, что «Спартак» сильнейший в РФПЛ по игре. Как прокомментируете?

— Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это ещё прокомментировать.

— С экс-одноклубниками по «Динамо» обменялись поздравлениями?

— Конечно, поздравил с чемпионством в ФНЛ. Их поздравлений пока всех не видел – телефон завален смсками, звонками и не всем получается отвечать. Кто-то успел поздравить, но основную часть поздравлений буду разбирать завтра.