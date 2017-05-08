«Спартак» — чемпион. Что это значит для вас?

Московский «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России! Красно-белые ветераны и болельщики поздравляют родной клуб с долгожданной побе

Каррера пляшет с фанатами. Как празднуют спартаковцы: LIVE! «Спартак» — чемпион. Как болельщики и игроки празднуют неожиданно рано оформленный титул после фиаско «Зенита» в Питере.

Леонид Федун, председатель совета директоров «Спартака»:

— Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным. Всё-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ:

— Могу только поздравить „Спартак“. В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провёл сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат ещё не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и „Спартак“ в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон.

Максим Калиниченко, экс-полузащитник «Спартака»:

— Вот и всё! Чемпионы! Всех поздравляю! Неожиданно получилось, теперь по всей Москве неизвестно что будет в магазинах. Всем надо бежать в продуктовый теперь. Всё-таки казалось, что победа будет позже, в Перми. Ребятам наверняка хотелось стать чемпионами на поле. А получилось, что футболисты из Грозного просто принесли нам эту победу на блюдечке. И «Зенит» как всегда немного подпортил. Тем не менее «Спартак» — чемпион!

ВойцехКовалевски, бывший вратарь «Спартака»:

— «С чемпионством!!! „Спартак“ — чемпион!!!

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC:

— Болел за «Спартак», когда он играл с «Зенитом», потому что мой отец с 80-х годов болеет за «Спартак» и до сих пор помнит все старые составы. Хотел бы поздравить «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России. Думаю, у «Спартака» там много болельщиков, потому что это народная команда. Ещё раз поздравляю!

Вагиз Хидиятуллин, бывший защитник «Спартака»:

— Слава богу, случилось наконец-то! Мы долго к этому шли. Думаю, стоит отдать должное всем, кто работал в „Спартаке“ в последнее время: начиная с Карпина, продолжая Аленичевым с Титовым и заканчивая Каррерой. Мы можем высчитывать проценты, кто внёс больший или меньший вклад, но сейчас это бессмысленно. Главная заслуга — Карреры и людей, которые выходили на поле. Но не надо забывать и тех, кто стоял в начале пути. Вот уже по Первому каналу крутят. Конечно, это событие! Праздник в преддверии 9 Мая.

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Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Да, «Спартак» — чемпион. Сейчас сложно что-то почувствовать, я вообще спал, когда «Зенит» играл с «Тереком». Меня разбудили, говорят: «Спартак» — чемпион. Обалдел – неужели «Зенит» там «Терек» не обыграл… Немножко удивился, хотя и знал, что питерцам легко не будет. Так что дождались…

Евгений Бушманов, бывший защитник «Спартака»:

— Рад за „Спартак“. Мы давно ждали этого момента и дождались. Это чемпионство в первую очередь заслуга Массимо Карреры, руководства клуба и футболистов. Можно сколько угодно говорить, что кто-то работал до него, собирал команду. Но собирали команду и пять лет назад, а выиграли чемпионат только в этом сезоне. Я говорил уже не один раз — Каррере удалось объединить игроков, сплотить их вокруг одной идеи. До него это долго никому не удавалось. Сейчас загадывать трудно, но, судя по работе тренера, можно предположить, что „Спартак“ надолго станет лидером нашего футбола и одной из ведущих наших команд.

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Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:

— 16 лет. И вот наконец-то! Я очень рад.

Дмитрий Назаров, российский актёр, являющийся болельщиком «Спартака» уже около 40 лет:

— Эмоции — счастье и благодарность. «Спартак» был лучшим всегда. Иногда это было не очень заметно. С этого чемпионства начинается гегемония «Спартака». Романцев говорит, что в ближайшие годы «Спартак» вряд ли станет чемпионом? Ревнует, конечно. Вообще, «Спартак» — единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд. Это попадёт в период гегемонии «Спартака».

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Евгений Кафельников, Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака»:

— Спустя 16 лет это чемпионство похоже на праздник. Не хочу никому ничего говорить из тех людей, кто ушёл из «Спартака» за титулами. Просто наслаждаюсь этим днём. Днём чемпионства. А говорить что-то кому-то сейчас неуместно.

Сергей Рязанский, герой РФ, лётчик-космонавт:

— Поздравляю любимую команду „Спартак“ с чемпионством! В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полёта.