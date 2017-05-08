«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака»

Каким был мир, когда «Спартак» в прошлый раз выиграл золотые медали Спойлер: другим. Вспоминаем эпоху Джорджа Буша – младшего и Олега Романцева.

Почти через 16 лет «Зенит» вовремя проиграл «Тереку» — и началось…

21.20

Фанаты «Спартака» не понимают, где нужно праздновать чемпионство. Клуб объявлений не делает, фанатские объединения о месте сбора не сообщают. Все, как и в главные эпизоды сезона, решает капитан. Денис Глушаков залезает на забор у «Открытия-Арены», становится впереди гладиатора и исполняет стартовый заряд любого матча.

— Бо-о-же, «Спартак» храни. Да-а-й ему силы!

На площади у стадиона все еще пусто. Есть только Денис, его родственники и жена Дарья, которая и выложит видео в «Инстаграм».

Глушаков оказывается в Тушино неслучайно. Днем в этом районе был сыгран матч памяти Валерия Глушакова. Дядя капитана «Спартака», сам сыгравший 20 матчей за красно-белых, умер 40 дней назад.

— Мне тяжело на самом деле, — скажет по телефону Денис. Вопрос был о том, что он делает на «Открытие», но ответ прозвучит о главном. – Только что его провожали тут, рядом. Ты же знаешь, 40 дней он еще с нами, а теперь уходит… Думаю, видит, понимает, что «Спартак» — чемпион… Дядька ведь говорил, что в этом году мы победим. Ждал, но не дождался. Но мы ведь всех победили, понимаешь?! И я счастлив!..

Поймав местоположение Глушакова, к стадиону подтягиваются первые фанаты. Денис все еще не слезает с забора и устраивает сценку:

— Знаете, что в четверти, — стучит он по пятилитровой бутылке!

— Водка, — крикнут из толпы.

— Миллеровский самого-он.

21.50

Красно-белых все больше. Пока все хаотично: на площади нет ни песен, ни пиротехники, зато появляется фанат «Зенита».

— Скажите спасибо, что мы помогли! – привлекает внимание он, но ответная реакция получается жесткой.

— Уходи! Просто сними флаг!

— Да я сниму, мы же тут дружелюбно пришли.

— Убери, чтобы с тобой ничего не случилось.

Гость с пониманием сворачивает цвета и конфликт.

22.40

Видео Глушакова доходит и до самых известных лиц фанатского движения. «Профессор» Амир Хуслютдинов зажигает толпу и вспоминает, как круто было выигрывать золото в 1980-е и жалеет молодежь.

— Печально за детей. Мы-то к золоту привыкли, а они 16 лет ничего не видели. Хотя, на самом деле, они сейчас чувствуют счастье намного ярче.

— А рад я за Федуна, — продолжает Амир. – Он правда болел за дело, хотел чемпионства «Спартака». Критикуют его только те, кто ничего не делает. Просто нереально было обойти ресурсы ЦСКА и «Зенита».

— Настоящий ли капитан Глушаков?! Скажу так, если он продолжит в том же духе, то сможет стать одним из великих людей в истории «Спартака».

23.20

К стадиону подъезжают автобусы с ОМОНом, а это значит, что людей уже очень много. За час до «Открытия» добирается почти тысяча человек: с алкокоголем, песнями и салютом.

Зобнин: пусть Луческу в таблицу посмотрит — там видно, кто сильнейший Один из лидеров чемпионского «Спартака», полузащитник Роман Зобнин в интервью «Чемпионату» – о титуле, болельщиках и незабываемом сезоне.

00.00

Глушаков и другие игроки «Спартака» тоже собираются у VIP-входа стадиона и проходят на поле. Фотосессия на арене быстро заканчивается, после чего команда уезжает на специально организованный ужин. Часть машин проезжает мимо толпы, но Глушаков требует остановку, вылезает на крышу через люк и снова кричит: «Бо-о-же, «Спартак» храни.

Через 10 минут Денис как рок-звезда прыгнет в толпу, а на капоте и багажнике машины его жены к этому времени будут отпечатки и вмятины от десятка пар обуви.

— Было страшно, машине конец, — рассмеется Дарья, когда ее авто всё-таки пробьется через толпу. Но так круто бывает редко.

00.30

У стадиона в этот момент поют о Дзюбе и Федуне. К плохому о зенитовце мы привыкли, а вот хорошее о владельце «Спартака» — редкость.

— Ну… Ну теперь хоть не «Нольтрофич! – рассмеется Леонид Арнольдович и признает, что после чемпионства не смог сдержать слез…

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

00.50

С «Открытия-Арены» команда и руководство переезжают в закрытый ресторан на Лужнецкой набережной. Вечеринка, на которой отсутствует в очередной раз ставший отцом Квинси, должна пройти в формате «только для своих», но у десятка приехавших фанатов получается вызвать команду на палубу. В эту ночь будет все: файеры, салют и перекличка: «Мы – чемпионы».

Бесчастных: теперь мы не последние чемпионы, а предпоследние! Спустя 16 лет красно-белые вновь лучшие в стране. Участник теперь уже позапрошлой победы Владимир Бесчастных делится эмоциями.

02.00

За окнами ресторана сдержанное веселье – костюмы, фужеры, тосты. Первым уходит Фернандо.

— Можно футболку, — просит у него ведущий известного спортивного канала.

— Не могу, — бразилец показывает на небо, только что пошел дождь. Но вмешивается его жена, жестами показывая: «Снимай»!

Фернандо довольно расслабленно останавливается, раздевается, отдает майку и прыгает в руки к фанатам.

Уже полчаса болельщиков заливает ливень.

— Холодно! – говорит девушка и идет к машине.

— Спартаковская погода! – кричит парень и закрывает дверь.

— Вы бы, правда, уходили уже, а то все больше и больше тут. Нас просят укрепление вызвать… Да и холодно, — все понимает, но извиняется полицейский.

— Да уйдем-уйдем, — соглашается кто-то и тут же ставит условие. — Если позовете Массимо.

И Каррера появится через пять минут. Сначала в обнимку с игроками, на которых он был жутко зол еще день назад после невзрачного матча с «Томью». Итальянец выйдет из ресторана, поднимется по лестнице и прыгнет в объятия толпе.

— Это все для вас! – скажет он. – Наших болельщиков и Федуна!

Полицейские будут просить фанатов уйти с набережной, но закончится все победными подбрасываниями Глушакова. Комбаров будет кричать: «Мы – чемпионы», Таски пообещает дойти пешком до Берлина, а «Амкар» в «Твиттере» предложит красно-белым отмечать и не тренироваться вплоть до очного матча.

Таксисты расскажут, что весь вечер слышат только о «Спартаке», полиция подерется с фанатами на Мясницкой, весь центр Москвы поймет, кто сегодня стал чемпионом. И это будет лишь первая серия празднования окончания шестнадцатилетки. «Спартак» — снова чемпион. И город, точнее, вся страна, будет знать об этом еще долго.