«16 лет не кричали «Спартак» — чемпион!». Чемпионы-2001 – о чемпионах-2017

Каким вы запомнили сезон 2001 года – последний чемпионский вплоть до нынешнего?

Виктор Булатов, бывший полузащитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Сезон для «Спартака» складывался сложно. «Торпедо» было сильным, в нём как раз начинали играть Игорь Семшов и Константин Зырянов. ЦСКА и «Локомотив» не отставали, а «Крылья Советов» так вообще выстрелили и по итогам первого круга возглавляли турнирную таблицу. Всё решалось в матче предпоследнего тура, с «Зенитом». Для нужного результата нам хватило бы и ничьей, однако питерцы открыли счёт и нам пришлось включаться по максимуму. Игра давалась тяжело, буквально на жилах тот матч тянули, лёгкость в движениях вообще отсутствовала. Сначала Титов сравнял, позже Баранов вывел нас вперёд. Ну а Парфёнов с пенальти установил окончательный счёт встречи — 3:1 в нашу пользу. Победа была добыта на характере.

Дмитрий Парфёнов, экс-защитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Команда менялась, пришла большая группа новых футболистов. Нужно было время на адаптацию, мы сыгрывались уже по ходу сезона. Пресса и телевидение нас не жаловали, давление было огромным. «Спартак» оформлял чемпионство в предпоследнем туре, с «Зенитом». Питерцы тоже боролись за медали, поэтому игра проходила в напряжённой борьбе. Гости хорошо начали, забили, нам нужно было исправлять ситуацию. Вот уже счёт 2:1 в нашу пользу, а я иду пробивать 11-метровый. В голове одно: нужно забить и снять все вопросы о победе. Вколотил «гвоздь» в крышку и почувствовал, что мы своё уже не упустим. После финального свистка все понимали, что мы — чемпионы. Сделали круг почёта по «Лужникам» для своих болельщиков. В том сезоне, кроме них, в нас никто не верил.

Игор Митрески, экс-защитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— То, что «Спартак» станет чемпионом, мы понимали уже за три-четыре тура до окончания сезона.

Егор Титов, экс-полузащитник, капитан и чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— В день «золотого» матча с «Зенитом» мы могли стать чемпионами шестой раз подряд, поэтому интерес болельщиков был небольшой, люди привыкли к победам. Заголовки в газетах гласили, что болельщиков «Зенита» в «Лужниках» будет 15 тысяч — больше, чем спартаковцев. Мы выходили на матч из подтрибунки и смотрели: неужели так и будет?! Смеялись даже: может, проиграем хоть раз чемпионство — и людей на трибунах будет больше? В итоге процентов 40 зрителей в «Лужниках» болели тогда за «Зенит». Хорошо, что мы в итоге смогли отыграться после быстрого гола Аршавина. Атака, в которой я забил первый матч «Спартака», стала, наверное, классической: Левицкий быстро разыграл мяч на Парфёнова, тот в касание на Баранова, Вася прошёл метров 10 и отдал Бесчастных. Это было на линии штрафной, Бесчастных спиной к воротам обработал, в одно касание дал мне, и в падении я забил. До матча мы очень долго с Димой Парфёновым, в рабочих перчатках, рисовали футболку «Кто мы? Мясо!». Первая была браком, вторую уже сделали красиво, и я показал футболку с этой надписью после гола в ворота Малафеева.

Титов: я поспешил с уходом из «Спартака» Ксения Первак – известная теннисистка и дочь бывшего гендиректора «Спартака» — проинтервьюировала Егора Титова и узнала много интересного.

Владимир Бесчастных, бывший нападающий, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Чемпионство «Спартака» 2001 года – это медали, которые были добыты в упорной борьбе. В 1990-х, при всём уважении к соперникам, мы были выше их на голову, и первое место в таблице было вопросом времени. А к 2001 году конкуренты заметно подтянулись к «Спартаку». И «Локомотив» претендовал на золото, и «Зенит» был неподалёку. Волнительно было. Тем не менее в упорной борьбе мы обыграли «Зенит» и взяли своё.

Шестое чемпионство «Спартака» кряду тогда воспринималось обыденно?

Виктор Булатов:

— Честно говоря, какой-то сумасшедшей радости от того, что мы стали чемпионами, не было. Для меня то золото стало третьим подряд, да и титулы «Спартака» на тот момент воспринимались как должное. Чемпионство отмечали позже, в январе. Как обычно, в Доме молодёжи на Фрунзенской. Было красочное торжество, хороший банкет, много известных артистов — начиная с Алсу и Кристины Орбакайте и заканчивая Михаилом Кругом. В «Спартаке» слушали Круга, но в тот вечер ему по каким-то причинам не дали спеть. Зато мы пообщались, посидели за одним столом. Михаил был давним поклонником «Спартака».

Дмитрий Парфёнов:

— Не понимаю, как можно пресытиться медалями или первым местом. Это ерунда полнейшая! Для новеньких ребят, пришедших в «Спартак», чемпионство было вообще первым. Как, например, для Владимира Бесчастных, который вернулся после долгой паузы. Это же новые эмоции! В раздевалке точно не было ни одного грустного человека, руководство и игроки – все были счастливы. Что касается премиальных, в этом плане руководство «Спартака» нас никогда не обижало. Если бы не побеждали, их бы попросту не было, отсюда и такой максимализм (улыбается). Деньги для нас никогда не были на первом плане, была задача выходить и побеждать. Насчёт финансов всё было оговорено в начале сезона, и за Кубок России или чемпионство поощрение было максимальным. Схема простая – выиграл, заработал, получил.

Игор Митрески:

— Чемпионство «Спартака» было чем-то самим собой разумеющимся. В команде играли сильнейшие, такие мастера, как Титов, Ананко, Ковтун. Легионеров было мало. «Спартак» тогда был на голову выше любой команды.

Юрий Ковтун:

— Я пришёл в «Спартак» из «Динамо», ещё не зная громких побед. Но они начали приходить (улыбается). Первое чемпионство со «Спартаком», в 2000-м, мне больше запомнилось, нежели золото 2001 года. К тому времени я уже знал, что такое быть чемпионом, поэтому воспринимал происходящее более-менее спокойно. Конечно, внутри ничего не утихало, мы знали, что не имеем права занять место ниже первого. Но первое со «Спартаком» чемпионство всё-таки запомнилось больше.

Владимир Бесчастных:

— Это были особенные эмоции. Для кого-то в том «Спартаке» то чемпионство стало шестым подряд, а я-то только приехал! Очень хотел стать чемпионом, соскучился по первому месту, потому воспринял всё с большим удовольствием. Рады были все, конечно, но каждый воспринимал золото по-своему. Кто-то – как должное, а я — как только вернувшийся в команду, которая борется за первое место.

Если бы вам тогда сказали, что «Спартак» станет чемпионом только через 16 лет…

Виктор Булатов:

— Сказал бы, что это невероятно, из области фантастики. Хотя уже тогда понимал: в следующем сезоне наше чемпионство будет под большим вопросом. Конкуренты набирали форму, укреплялись легионерами, а в «Спартаке» был какой-то застой. Прежде всего это касалось финансовой части. В том же ЦСКА, «Локомотиве» условия были лучше, сильные футболисты шли туда, а не в «Спартак». Никто уже не хотел играть за ромбик, как это делали мы, ставя подписи под пустыми контрактами. У нас не было космических зарплат, больших премиальных. Условия были очень скромными. Но я не мог предположить, что в плане титулов всё будет складываться настолько плохо.

Дмитрий Парфёнов:

— Не поверил бы ни за что. Представьте, мы – чемпионы. Конечно, понимаешь, что в следующем сезоне нужно выкладываться в три раза больше, что конкуренты не спят, а конкуренция становится всё жестче. Но целых 16 лет… Нет и ещё раз нет!

Игор Митрески:

— Когда я уходил из «Спартака», были перестановки среди руководства и тренеров. Именно с этим, на мой взгляд, связана чёрная полоса. Ожидал, что пару лет будет так, а потом всё наладится. Но я ошибся: не думал, что столь большой период у «Спартака» не будет титулов.

Юрий Ковтун:

— Такого никто не мог предугадать. Это сейчас, спустя годы, можно сделать какие-то выводы по поводу происходившего тогда в «Спартаке». В то время никто не мог предположить, что команда столько лет будет без чемпионства. Но сейчас это уже почти произошло, поэтому ждём и надеемся!

Владимир Бесчастных:

— Никогда бы не подумал, что так будет. Но мы так хорошо отпраздновали чемпионство, так дорожили той победой, что, видимо, что-то понимали внутри себя. Было неизвестно, как сложится наша судьба в ближайшие годы. Понимали, так доминировать над соперниками уже не получится. Появился ЦСКА, в «Зените» — молодые ребята, тот же «Локомотив». У них было хорошее финансовое положение, они становились сильнее. Было понятно, что дальше будет только сложнее. Пришло новое руководство, и было ощущение, что грядут перемены. Вот пример: мой лучший партнёр по атаке в «Спартаке», да и вообще в карьере – а я со многими играл – Робсон. Мы с ним здорово сыгрались, у обоих была отличная результативность, и мы понимали друг друга прекрасно. И тут выясняется, что с ним не продлевают контракт. Вот такие изменения. Как показала история, это не последний подобный случай. При этом на смену хорошим, качественным футболистам приходили ребята уровнем ниже.

Что-то изменится после того, как вы перестанете быть «последним спартаковским чемпионом»?

Виктор Булатов:

— Не считаю себя каким-то хранителем чемпионских регалий. Мне не жалко расставаться со званием последнего чемпиона «Спартака», ведь болельщики всё помнят. Мне будет приятно, если красно-белые вновь станут чемпионами. Искренне порадуюсь за свой бывший клуб и его болельщиков.

Владимир Бесчастных:

— Я уже опытный человек в этом плане. Хорошо, что команда, которой ты отдал столько лет карьеры, вновь стала чемпионом. Как можно испытывать к этому ревностные чувства? Нужно жить дальше. Значит, наше поколение будет предпоследним чемпионом «Спартака», а не последним. Никто же наш титул не отбирает. Мы как были первыми, так ими и остались.

Игор Митрески:

— Что поделать, такова футбольная жизнь. Я не такой человек, чтобы желать быть последним чемпионом. Все медали, которые я брал со «Спартаком», у меня. Приятно, как бывшему красно-белому, хранить это всё в голове.

Футбол, который поставил Массимо Каррера команде, – спартаковский?

Виктор Булатов:

— Стиль игры, который демонстрирует команда, вряд ли можно назвать чисто «спартаковским» в том понимании, каким он был в 1990-е годы. Но учитывая, что команда 16 лет не была чемпионом, сейчас самое главное – результат. Каррера говорил, что не любит долгое развитие атаки, вертикальный футбол. Ему удалось сплотить команду, а это самая важная составляющая успеха. Чем «Спартак» лучше других в этом сезоне? Команда выглядит единым целым во всех отношениях. Команда стабильнее других, физически мощнее. Чувствуется, что футболисты нацелены на первое место.

Дмитрий Парфёнов:

— Для каждого это понятие разное. Сейчас какие-то игровые моменты, суперконтроль и отлаженное до автоматизма взаимодействие уходят в угоду результату. Очки – вот что главное. Футболисты «Спартака» терпеливо делают то, чего от них требует главный тренер. Главное, добиться конечной цели, а спартаковский это футбол или неспартаковский — неважно, никто на это внимания не обращает. Это не значит, что «Спартак» некрасиво играет. Красно-белые играют так, как им позволяет первое место. В этом году «Спартак» однозначно заслужил чемпионство, всё остальное – вопросы соперников. Конкуренты могут говорить всё что угодно, только почему-то они не на первом месте в таблице.

Игор Митрески:

— От спартаковского стиля мало что осталось. Футбол в принципе изменился, стало больше длинных передач. Много легионеров, каждому и не объяснишь, что такое спартаковский футбол. Нужно больше своих воспитанников, знающих, что это. Из тех футболистов остался только Александр Самедов, и он понимает, что такое спартаковская игра. Именно он ассоциируется у меня с нынешним «Спартаком».

Олег Романцев, главный тренер «Спартака»-2001:

— Смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё десять не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но и такой футбол имеет право на существование. Главное, его величество результат. Но стиль, который проповедовал «Спартак» в те годы, жив и развивается: так играет «Барселона», другие команды. Та же схема, с одним чистым форвардом, считается прогрессивной, эффективной.

Романцев: рад за «Спартак» — он первый заслуженно Человек, который подарил «Спартаку» девять предыдущих титулов, рассказывает, что он думает о новом, долгожданном успехе красно-белых.

В чём «Спартак» лучше других в этом сезоне?

Виктор Булатов:

— Нынешний «Спартак» у меня ассоциируется с Артёмом Ребровым, Денисом Глушаковым, Романом Зобниным и Квинси Промесом. Артём проводит очень уверенный сезон, он внёс большой вклад в развитие духа команды. Много моментов, где Ребров выручает, бросается в любое единоборство. Видно, что он готов умереть на поле. Другие ребята это тоже видят, а когда в воротах надёжно, это передаётся всей команде. Глушаков – душа «Спартака». Забивает много решающих мячей, да и по всем показателям Денис – лидер. По духу, по игре. Можно сказать, он и есть тот самый костяк, на котором держатся все результаты. Рома Зобнин – мотор команды. Он придаёт динамику, которую так любит Каррера. Зобнин отличается хорошими физическими данными плюс является универсалом. Такие люди бесценны. В этом году, будучи в «Спартаке», Зобнин превратился в зрелого мастера. Ну а Промес – вишенка на торте: индивидуально сильная единица, быстрый, взрывной футболист, который может решить исход любого матча. Голландец является украшением нашего чемпионата.

Дмитрий Парфёнов:

— Лучше Массимо на этот вопрос вам никто не ответит. Очевидно, что команда стала единым целым. Это живой организм. Отсюда и итог — пока кто-то разбирался внутри себя, «Спартак» набирал очки и ушёл вперёд. Догонять уже поздно. Не стал бы выделять в команде кого-то одного, воспринимаю «Спартак» как единое целое. Отметил бы болельщиков, которым хватило терпения столько ждать чемпионства. Кто бы что ни говорил, а у «Спартака» их целая армия! Это клуб номер один по болельщикам в России.

Игор Митрески:

— В физическом и тактическом плане. Аленичев, Титов и Ананко заложили фундамент. Они ушли, но осталась хорошая игра. Сейчас Каррера сделал упор на хорошую оборону, быстроту и контратаки. Думаю, он должен остаться в «Спартаке» надолго. Все понимают: нужно двигаться дальше, к хорошему результату в Европе. Массимо долгое время был помощником, всему научился. Каррера хорош тем, что не проводил больших изменений. Он двигался дальше с этим составом.

Юрий Ковтун:

— Сейчас «Спартак» сплочён как никогда, поэтому единственная ассоциация с его успехом – это слово «команда». Каждый игрок привнёс что-то своё. Не хочется выделять какие-то фамилии, пусть это проверится годами. Ведь о звёздах старшего поколения и моего времени говорят до сих пор. В какой-то степени мы были продолжателями славной истории «Спартака». Если через десять лет так же будут отзываться о нынешних спартаковцах, тогда их можно будет выделить.

Владимир Бесчастных:

— Это комплекс: подобрались высококлассные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры, дисциплина. За счёт чего-то одного не выиграли бы. Знаю лично Дениса Глушакова и Артёма Реброва. Они живут по нашим старым правилам, спартаковским, когда ветераны имеют один вес, а кто помоложе – должен прислушиваться.

Егор Титов:

— То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени.

Олег Романцев:

— По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача. К тому же у «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся — болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать «Спартак» — чемпион!». 16 лет не кричали.