Не совсем своя «тарелка». Как «Зенит» обживает новый стадион

Крестовский остров и прежде был излюбленным местом отдыха петербуржцев, поскольку располагал всем необходимым для культурного досуга масс. Тут тебе и живописнейший парк для пеших и велосипедных прогулок, и целая вселенная аттракционов для детей и взрослых, и множество точек общепита. До 2006 года всё это развлекательное великолепие дополнял монументальный стадион имени первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), а фактически — градоначальника. После его сноса футбольный центр Северной столицы сместился чуточку южнее и сосредоточился на более маленьком острове Петровском – и одноимённой арене. Не менее, кстати, а даже более древней, чем демонтированный собрат.
Без малого 11 лет спустя большой футбол вернулся на Крестовский остров. Хорошо, что не в сопровождении москвичей – поскольку к многотысячному гостевому нашествию ни сам объект, ни обслуживающие его структуры пока в полной мере не готовы. Визитёры вроде «Урала» и «Терека» для тестовых мероприятий подходят лучше. У них и запросы скромнее, и фан-сопровождение чисто символическое – по численности. А главное, эти клубы не связывает с «Зенитом» история многолетнего соперничества, не говоря уже о вражде – следовательно, антагонизму между болельщиками просто неоткуда взяться.
Первые, самые очевидные преимущества новой арены над стареньким «Петровичем» я обозначил выше – удобное расположение. Всего две станции по фиолетовой ветке метро от «Спортивной» – но насколько просторнее, раздольнее! И подкрепиться есть где, и послеобеденный моцион совершить.
О старом стадионе теперь напоминают лишь два билетных павильона, дворик с колоннами да каменный Киров при входе. Широким жестом Сергей Миронович с постамента словно приглашает праздношатающуюся публику заглянуть в грандиозную «летающую тарелку» за своей спиной. Памятник советской эпохи рядом с чудом инженерной мысли стоимостью под полста миллиардов рублей смотрится, конечно, необычно. Но есть в этом соседстве и некий символизм (сочетание эпох, преемственность), а для болельщиков старшего поколения – ещё и ностальгический элемент. Напоминание о временах, когда «Зенит» был истинно городской командой, составленной преимущественно из местных умельцев мяча.
Выгода номер два – вместимость. На «Петровском» «Зениту» давно стало тесно. Если на будничных «внутренних» матчах 20 тысяч мест ему хватало для удовлетворения запросов публики, то на ажиотажных играх («Спартак», ЦСКА, Лига чемпионов) спрос обычно превышал предложение, и зачастую ощутимо. С введением в эксплуатацию «Крестовского» проблема автоматически решится.
Первые матчи подтвердили: зрительский потенциал новой арены достаточно высок. «Зенит» не стал распахивать все ворота сразу во избежание накладок и нештатных ситуаций. Но пока реализация билетов у него близка к 100-процентной. 20 тысяч штук было отпечатано на «Урал», 30 – на «Терек» – и все разлетелись. Или почти все, не суть важно. На «Краснодаре» максимально разрешённая заполняемость арены поднимется ещё на 10 тысяч человеко-мест. А на более широкую аудиторию «Зениту» в своём нынешнем состоянии рассчитывать объективно сложно: игра команды под руководством Мирчи Луческу последнее время не столько своих болельщиков радует, сколько чужих. Вчера, например, она осчастливила миллионы поклонников «Спартака»…
Каждый человек, хотя бы раз в жизни въезжавший в собственную квартиру или дом, знает: новоселье не означает конец ремонта. Мелкие, а порою и крупные недоделки вылезают наружу и устраняются уже по ходу эксплуатации жилища. Со стадионом – ровно та же ситуация. И если внутри «Крестовского» отделочные работы уже завершены, то облагораживание прилегающей территории продолжается. И идёт, по свидетельствам местных коллег, в достаточно бодром темпе – по внешнему периметру арены появились павильоны с атрибутикой и провизией и мобильные санузлы на колёсах; растёт число скамеек; заработал фонтан у центрального входа.
Это всё плюсы. Но есть и минусы. Самый явный из них – это газон. Как ни старались агрономы, за две недели привести его в соответствие со статусом сооружения не смогли. Рыхлое и неоднородное, поле доставляло серьёзные неудобства футболистам обеих команд и постфактум было справедливо раскритиковано тренером хозяев – как малопригодное для игры в мяч и просто травмпоопасное. Во втором тайме оно походило на изъеденный молью прабабушкин ковёр.
«Зениту» в этой ситуации только и остаётся, что бессильно злиться и терпеть. Арена принадлежит городу – он и несёт ответственность за её обслуживание. «Зенит» тут гость не гость, но и не хозяин. Или так: не полноправный хозяин.
Помимо выкатного поля изюминкой проекта архитектора Курокавы была раздвижная крыша над «Крестовским». Зрители, побывавшие на премьере, благосклонно оценили новинку: необычная акустика – зато тепло и комфортно. Не совсем понятно, почему в воскресенье створки над ареной оставили открытыми: на свежем ветре с Невы и Финского залива даже закалённые местные жители поёживались, не говоря уже о теплолюбивых гостях. И это в мае-месяце!
Вопрос в том, как часто можно использовать крышу, чтобы не нанести вреда полю (рано же или поздно его приведут в божеский вид). Траве нужно дышать, но и зрителей морозить нехорошо. Два часа на сквозняке – удовольствие ниже среднего.
Не сочтите за брюзгу, но не могу не обратить внимание на гостевой сектор. Точнее – его расположение. Разбить его на верхнем ярусе аккурат напротив ворот, по моему скромному мнению, было не лучшей идеей. Пока в гости к «Зениту» ездят уральцы да грозненцы, посетители нижних секторов могут не озираться поминутно назад, опасаясь прилёта чего-то нежелательного. Как они себя будут чувствовать, когда прямо над головой разместятся семь тысяч условных «спартачей» (10% от вместимости стадиона), обожающих разного рода спецэффекты и питающих «тёплые» чувства к сине-бело-голубым, сами можете вообразить. А заодно просчитать возможные риски такого соседства…
Допускаю, что с завершением всех тестов и снятием ограничений по посещаемости фан-сектор переместится в более пригодное место — либо укроется заградительной сеткой. Но обратить внимание на этот нюанс в любом случае будет нелишним – чтобы в кутерьме Кубка конфедераций из виду не упустили.