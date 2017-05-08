9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017

Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в «Спартаке». Но всех объединяет долгожданное золото.

Леонид Федун

Федун возглавил «Спартак» в 2003-м и 14 лет проработал в клубе, не завоевав ни одного трофея. «Никуда не уйду, пока «Спартак» не станет чемпионом», — заявил президент в начале 2016 года. Мог ли он представить, что уже в следующем году его команда завоюет золотые медали РФПЛ?

«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным. Всё-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение», — с «Чемпионатом» поделился эмоциями Федун через несколько минут после «золотого матча» «Спартака» в Петербурге.

Леонид Федун Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Тест. Что ты знаешь о «Спартаке» Федуна? В день рождения владельца «Спартака» «Чемпионат» присоединяется к поздравлениям и задаёт вопросы на знание его периода клубной истории.

Иван Тричковски

Сезон для «Спартака» начинался не слишком удачно. Команда Дмитрия Аленичева пропустила на последних минутах гол кипрского АЕКа и вылетела из Лиги Европы. На поле летели шарфы и бутылки воды — фанаты требовали жёстких решений. Через день Аленичев был уволен, а его место, после долгого ожидания и переговоров с Бердыевым, занял всё-таки никому не известный Массимо Каррера. И виновник всех перестановок в «Спартаке» — македонский полузащитник АЕКа Иван Тричковски, автор того самого гола.

Красно-белое сердце АЕКнуло... Как «Спартак» вылетел из Европы Список континентальных обидчиков «Спартака» пополнился ещё одним именем нарицательным. Теперь красно-белых выставил из Европы кипрский АЕК.

Массимо Каррера

Летом 2016-го о Каррере было известно только, что он итальянец и работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе». Легенда «Спартака» Олег Романцев тогда же заявлял, что об этом тренере ничего не знает и общаться через переводчиков с ним не хочет — мол, пусть сначала выучит русский язык.

Чем больше удачных результатов — тем выше доверие тренеру. Каррера уже подтвердил, что остаётся в «Спартаке» на следующий сезон. Но знаем мы об итальянце всё ещё не много. Интервью в России он всё ещё не дает, а после матча с «Томью» впервые в сезоне не пришёл на пресс-конференцию, сразу после игры уехал со стадиона. Такая мотивация, однако, спартаковцам перед выездом в Пермь не пригодилась — «Терек» помог «Спартаку» стать чемпионом досрочно.

Массимо Каррера Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Квинси Промес

Главная звезда нынешнего «Спартака» мог засветить в Европе ещё зимой, когда «Ливерпуль» искал замену уезжающему на Кубок Африки Садио Мане. Тем не менее Промес пообещал, что уедет из Москвы только чемпионом. Теперь в летнее трансферное окно лучший бомбардир «Спартака», забивший в РФПЛ 11 голов, станет одной из главных целей европейских топ-клубов.

Явка провалена. Массимо Каррера не пришёл на пресс-конференцию Валерий Петраков признал, что шансов остаться в РФПЛ нет, Массимо Каррера впервые в сезоне не явился на пресс-конференцию.

Фернандо

Покупка бразильского опорника — лучший летний трансфер РФПЛ. Если верить сайту transfermarkt.com, «Сампдория» получила за Фернандо € 12,5 млн, и эти деньги полузащитник отбил в первый же сезон. Бразилец отвечает за весь центр поля «Спартака», успевая отбирать сзади, раздавать диагонали и забивать лонгшотами («Томь», «Краснодар» и «Урал» подтвердят это).

Денис Глушаков

Глушакова долго троллили за то, что уход из «Локо» он мотивировал желанием выигрывать трофеи. К этому моменту «железнодорожники» успели выиграть уже два кубка, зато Денис в «Спартаке» успел стать капитаном и завоевать свой первый трофей.

Сезон-2016/17 можно назвать «сезоном Глушакова». Четыре гола капитана «Спартака» стали победными — в матчах с «Ростовом», «Амкаром», «Рубином» и ЦСКА. Денис заслуженно празднует победу в чемпионате с пивом в руке на чьей-то машине рядом с «Открытием».

«Мы всё прос…ли». Как «Зенит» ускорил чемпионство «Спартака» Как «Зенит» умудрился проиграть дома «Тереку» и сделать «Спартак» чемпионом – в репортаже нашего спецкора из Санкт-Петербурга.

Артём Ребров

С переходом чемпионской повязки к Глушакову Артёму Реброву стало намного комфортнее стоять в воротах «Спартака». Даже покупка перспективного конкурента, Селихова из «Амкара», не помешала уверенности вратаря. Пусть Ребров остался в тени рекордной серии Медведева, эффектных сейвов серии Акинфеева и непробиваемого с пенальти Беленова, вратарь «Спартака» не раз в сезоне успел спасти команду от потери очков.

Артём Ребров Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Роман Зобнин

Самый быстро прогрессирующий футболист этого «Спартака» успел поиграть в этом сезоне как минимум на пяти позициях — от правого латераля до левого вингера. Везде Зобнин был исключительно полезен, хотя по статистике об этом судить сложно — экс-динамовец забил всего два гола в сезоне, причём оба — в ворота «Оренбурга». Своей игрой полузащитник впечатлил не только фанатов «Спартака» и главного тренера сборной, но и европейских скаутов, попав в шорт-листы «Шальке» и «Ромы».

Мирча Луческу

Последний «герой» спартаковского чемпионства связан с красно-белой командой ещё меньше, чем Иван Тричковски. На румынского тренера в Петербурге возлагали большие надежды — в «Зените» Луческу должен был построить в хорошем смысле новый донецкий «Шахтёр». Помешали рассуждения о московских судьях, неочевидная трансферная политика и потеря двух лучших футболистов в течение полугода. Получилось, что «Зенит» оформил первое чемпионство на новом стадионе именно «Спартаку», проиграв не только «Тереку», но и борьбу за второе, лигочемпионское, место «армейцам».

Мирча Луческу Фото: РИА «Новости»

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