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«Спартак» чемпион России – как празднуют болельщики и игроки?
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Никита Кузин

Вопрос дня. Как вы празднуете чемпионство «Спартака»?

«Спартак» стал чемпионом России. Как празднуют победу и долгожданный трофей болельщики, игроки, тренеры и все поклонники команды?
8 мая 2017, понедельник. 17:31. Футбол

В Москве 8 мая идёт снег. Но даже плохая погода не может испортить настроение всем поклонникам красно-белым. «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет и вчера в Москве в разных частях города происходили ночные празднества. Игроки, тренеры и главное болельщики «Спартака» отмечали завоевание трофея у стадиона, в центре Москвы и в ресторанах. А как вы отмечаете чемпионство «Спартака»?

Стипе Плетикоса, бывший голкипер «Спартака»:

— Вчера я находился на баскетбольном матче «Сплита», на игры которого часто хожу, когда узнал о чемпионстве «Спартака». После матча мы посидели с друзьями и главным тренером «Сплита» и их президентом. Меня все спрашивали, почему я такой радостный? Я объяснил, что «Спартак» выиграл чемпионат России. Моя душа ликует, я очень рад за «Спартак». Сегодня за ужином тоже отметим это событие.

Дмитрий Назаров, актёр, звезда сериала и фильма «Кухня», болельщик «Спартака»:

— Вчера праздновали, все созванивались, кричали «Ура». Вся моя семья была рада, ведь все знают о любви к клубу. Когда официально вручат кубок тоже будем отмечать, сделаем что-то особенное.

Алексей Маклаков, актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака»:

— Отмечать буду по особенному – готовлю утку. Если получится, то воткну в неё спартаковский флажок и одарю всех членов своей семьи. Устроим застолье. Буду ждать новый сезон, в котором «Спартак» тоже станет чемпионом, я в этом уверен. Ещё очень жду Лигу чемпионов, которая приедет на наш самый лучший стадион в мире.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:

— Очень здорово что «Спартак» стал чемпионом. Я сейчас нахожусь на фестивале «Спортивная волна» в Турции, где очень много людей, и из них примерно 200 болельщиков «Спартака». Новость застала нас всех вместе, и вчера было настоящее пиршество. Уверен, что сегодня оно продолжится, будем праздновать в рамках приличного. Играем в футбол в приподнятом настроении и отмечаем.

Сергей Рязанский, Герой РФ, лётчик-космонавт:

— Поздравляю любимую команду „Спартак“ с чемпионством! В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полёта.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Никаких эмоций не испытываю. У этого чемпионства слишком много везения. Я думаю, что нужно радоваться тому, как клуб приходил к чемпионству до этого. «Спартак» всегда доминировал, а сейчас к этому чемпионству много вопросов.

Футбольный клуб «Амкар»:

— «Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем.

Взгляд изнутри

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Мы с супругой плакали от радости. Вместе находились в одном из клубов Москвы и смотрели матч «Зенита». Когда прозвучал финальный свисток, эмоции были невероятные. Очень важное достижение для всей нашей семьи и для моей карьеры. Какие теперь планы? У нас запланирована утренняя тренировка в Тарасовке. Впереди ещё три игры. Я не хочу расслабляться, нужно набрать 70 очков.

Леонид Федун, председатель совета директоров «Спартака»:

— Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич.

Мнения читателей

anatoly-l:

За эти 16 лет я успел жениться, родились 3-е детей, работа, карьера — все успел… ждал верил, ходил на стад и… НАКОНЕЦ ДОЖДАЛСЯ!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! Как же долго я не орал во все горло эту волшебную фразу!!! Всех КБ с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!

skopin62:

— Это просто самый лучший день.

undertaker:

— уже пьян во всю ))

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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