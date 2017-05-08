Флегматичный гений. Почему Озил на самом деле крут

На примере матча «Арсенал» — «МЮ» объясняем, почему роль Озила в команде сильно недооценивают. Если вы критикуете Месута, то зря.

У фанатов «Арсенала» сегодня тот редкий в этом сезоне день, когда командой можно по-настоящему гордиться. «Канониры» показали классную игру в матче с набравшим обороты «Манчестер Юнайтед», одержали победу и серьёзно увеличили шансы на попадание в еврокубки. Несколько прекрасных сейвов совершил Чех, Окслейд-Чемберлен вспахал свою бровку и выдал две голевые передачи, Уэлбек в третий раз в четвёртом матче поразил ворота бывшей команды. Но мало кто заметил роль Озила в сегодняшней виктории «Арсенала».

Кто-то скажет, что в серьёзном матче Месут вновь превратился в человека-невидимку. Но это совсем не так. На примере сегодняшней игры попробуем объяснить, почему влияние Озила на игру «пушкарей» сильно недооценено.

Тройной форсаж. Как схема 3-4-3 решила проблемы «Арсенала» «Арсенал» перешёл на 3-4-3 и улучшил как игру, так и результат. Одна из проблем решена, теперь «канониры» сильнее в обороне.

Смещение в центр

Озил не придерживается позиции правого атакующего полузащитника и часто перемещается по всему фронту атаки. Однако в последнее время Венгер нашёл любопытный ход, позволяющий использовать лучшие качества подопечного ещё эффективнее. Скриншот из первого тайма игры с «МЮ».

Номинальные опорники Джака и Рэмси караулят мяч у чужой штрафной, в то время как Озил и Санчес, главная атакующая сила «Арсенала», пытаются развить атаку, находясь в районе центрального круга. И таким приёмом «канониры» пользовались не один раз. Само собой, статистика Месута при этом страдает – он играет настоящего глубинного плеймейкера, зачастую располагаясь вдалеке от ворот. Зато из этого «Арсенал» выжимает солидные дивиденды. Немец прекрасно играет на ограниченном пространстве, часто продвигается к воротам за счёт игры в стенку с партнёрами. Да и о том, как Озил может разрезать всю оборону одной передачей, знает каждый мальчишка из района северного Лондона.

Открывания

Озил великолепно умеет играть на свободных пространствах и своими перемещениями часто открывает зоны партнёрам. Другое дело, что те ими не всегда продуктивно пользуются. Например, в середине первого тайма Озил секунд 10 простоял с поднятыми руками, находясь в одиночестве на пространстве размером с аэродром.

Передачу Месут всё же получил, но слишком поздно, и защитники «Юнайтед» успели закрыть пространство. Тем не менее отметим, что Озил своими перемещениями редко позволяет играть по себе персонально. Защитники передают его друг другу, в то время как партнёры пользуются (или не пользуются) замешательством в оборонительных построениях соперника и врываются в свободные зоны.

Лучше всех этими передвижениями Озила пользуется играющий на том же фланге Алекс Окслейд-Чемберлен. Венгер наконец нашёл позицию для скоростного англичанина, определив его на правый край полузащиты, где тот исполняет роль Виктора Мозеса в «Челси».

В итоге такие манёвры позволяют Окслейд-Чемберлену проводить на чужой половине поля большую часть матча и регулярно обострять игру. В итоге Чемберлен был признан лучшим игроком матча с «МЮ» – 7 кроссов, 2 отбора, 2 созданных шанса и два ассиста. Прекрасная игра, которую ему помог показать уводящий за собой Дармиана Озил.

Статистика

Ну и самая важная вещь, без которой невозможно объективно оценивать факты. Ниже – сравнительная статистика Озила и других топовых атакующих полузащитников АПЛ, играющих в схожей манере.

Видно, что в плане игры на обострение Озил – пожалуй, лучший футболист лиги. Две трети передач Месут делает именно в финальной трети, и львиная их доля оказывается успешной. По другим показателям он если и отстаёт от конкурентов, то не сильно. О прогрессе Кристиана Эриксена определённо стоит написать отдельный обширный материал. Зато и Сильву, и Алли и Коутиньо Озил в плане созидательной игры заметно опережает.

Интересно, что в защите немец не сильно уступает коллегам по амплуа. А ведь за лень и нежелание отрабатывать в обороне Озила критикуют все кому не лень! Об этом говорят цифры подборов и перехватов. А процент выигранных Месутом единоборств и вовсе поражает – чуть более 50%. Для игрока его позиции, на котором всегда висит опекун, прекрасный показатель. Говорит об этом и Арсен Венгер.

«Так всегда: главные игроки получают львиную долю критики, а его игровой стиль к тому же и наименее агрессивен. Но это не значит, что он не выкладывается»

Сетует и Озил.

«Не могу понять, когда люди говорят: «Смотри, он не прессингует», или: «Он недостаточно бегает». Посмотрите на мою статистику, и вы увидите, что я бегаю достаточно и показываю хороший уровень самоотдачи».

Цифры действительно говорят, что Месут выполняет солидный объём беговой работы. Не Канте, конечно, но и не всеми обожаемый крайний нападающий «Зенита». Иллюзия малой самоотдачи складывается из-за манеры игры Озила — тягучей, порой откровенно медлительной.

«Кому-то я нравлюсь, а кому-то — нет. Кто-то наблюдает за мной на поле и думает, что мне всё безразлично. Но это я, у меня такой язык тела, и слишком поздно менять и его, и стиль игры», — говорит он.

Да и в отсутствии эмоций Озила не обвинишь. Просто он умеет их сдерживать. Месут редко участвует в потасовках, а когда камера выхватывает его лицо, на нём откровенно читается эмоция безразличия. Вновь иллюзия. Показателен такой момент: после поражения от «Тоттенхэма» Озил ногой в порыве гнева выбил дверь раздевалки. Ему действительно не всё равно. И даже на фоне блеклой и нестабильной игры «Арсенала» в этом сезоне Месут без лишнего пафоса доказывает, что по праву считается звездой мирового футбола.

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