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175 лет назад 2016
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Московский «Спартак» становится чемпионом России, опережая «Зенит» и ЦСКА
Фото: «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Империя наносит ответный удар. Как встать на красно-белую сторону силы

«Спартак» становится чемпионом спустя 16 лет. Это главное событие 2017 года в мировом футболе (почти правда).
8 мая 2017, понедельник. 19:30. Футбол

Недавно общался с другом. Он рассказывал:

– Перед матчами «Спартака» заезжаю на машине за пожилыми болельщиками «Спартака». Натурально, деды. Последние годы они отказываются идти на стадион, потому что сердце не выдерживает.

Оно и понятно. Раньше результаты «Спартака» кого угодно могли ввести в кому. В этом сезоне вроде всё хорошо, но с голами на последних минутах недалеко до нервного срыва. Мало кто страдал, как спартаковские болельщики. Это типичная история из американского фильма: особенный долго ждал своего часа и дождался.

День, когда ты стал взрослым. «Спартак» снова чемпион России
Антон Михашенок поздравляет всех — даже тех, кто «Спартак» терпеть не может.

Трудно сказать, насколько «Спартак» является особенным клубом, но поклонников у красно-белых – невероятное количество. Вся эта огромная аудитория долго дожидалась золота. Плакала, терпела и верила. За предыдущие 16 лет чемпионами становились «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Рубин» – кто угодно, но не «Спартак». Наверное, это очень больно: смотреть, как твоя команда раз за разом оказывается без главного трофея. Тем более что перед этим клуб не просто брал несколько титулов, а тотально доминировал в 1990-х.

Бессмысленно искать сходства того «Спартака» и нынешнего. Даже прошлые поколения противоречат друг другу, описывая спартаковский дух. Тем более вряд ли с ним знаком Каррера. Человек, который до этого сезона всю жизнь провёл в итальянском футболе. А он, прямо скажем, не очень-то похож на спартаковский. Если что и объединяет нынешнюю команду с той, так это упорство и характер. Впрочем, так можно сказать про любых победителей.

Болельщики соскучились не по стилю игры, не по стеночкам-забеганиям, а именно по трофеям. И момент победы в чемпионате – это и есть то самое неуловимое чувство, ради которого люди живут футболом. У «Спартака» возвращение получилось еще мощнее, потому что эмоции копились 16 лет. Это как в «Звёздных войнах». Помните молодое лицо Люка Скайуокера? И вот он же спустя десятки лет — другое лицо, но такое же родное. Так и у «Спартака»: облик у команды другой, но подзабытый вкус победы тот же.

Бесчастных: теперь мы не последние чемпионы, а предпоследние!
Спустя 16 лет красно-белые вновь лучшие в стране. Участник теперь уже позапрошлой победы Владимир Бесчастных делится эмоциями.

Болельщики-ветераны заслужили этот титул. Хотя еще больше его заслужили футболисты-ветераны. К примеру, Валерий Шмаров. Его гол принёс «Спартаку» золото в 1989 году. Именно с ним я недавно пообщался, и очень символично, что футболист стоял на фоне множества трофеев.

– В 2001 году я и представить не мог, что то чемпионство будет последним на долгие годы. Так долго оставались без трофеев… «Спартак» – родной клуб, и мы за него переживаем. Последние годы мы близко подходили, становились вторыми-третьими, но всегда чего-то не хватало. Мы надеялись, ждали, но не получалось. Этого титула мы ждали давно. Когда его брать, как не в этом году?!

Сейчас Шмарову 52 года. В его взгляде чувствуется боль поколения из-за отсутствия трофеев. И речь не только про Шмарова, а про миллионы болельщиков по всей стране. Над ними смеялись: «Бестройфейники». Теперь шутить будут уже красно-белые. Сейчас у них не просто другое настроение, а другая реальность.

Над чем точно можно смеяться, так это над утверждениями, что «Спартак» стал чемпионом только благодаря слабости соперников. Глупее отмазок не представляю, ибо чемпионом всегда становится тот, у кого меньше слабостей. Очевидное положение дел не отменяет превосходства «Спартака» в этом сезоне. Тем более что красно-белые прошли турнир достаточно ровно, а не вскочили на первое место в последний момент из-за нелепой ошибки. О том, что титул «Спартака» заслуженный, сказал и Романцев, хотя обычно он скуп на похвалу. Часто говорит, что в его время практически никто из нынешних спартаковцев не прошёл бы в основу.

Романцев: рад за «Спартак» — он первый заслуженно
Человек, который подарил «Спартаку» девять предыдущих титулов, рассказывает, что он думает о новом, долгожданном успехе красно-белых.

Еще чемпионство «Спартака» пробуют списать на везение – голы на последней минуте. Это тоже весьма сомнительное объяснение. Ведь были и ситуации, которые складывались явно против «Спартака». Тут и нелепые травмы нападающих, и отсутствие пенальти. Короче говоря, нет ни одного повода, чтобы усомниться в полноценности титула красно-белых.

И вроде всё как всегда. Всё те же чашки-ложки. Вот только «Спартак» становится чемпионом.

Всё та же в кране вода. Все тот же стул без ножки. Но красно-белые берут-таки титул.

Мир стал немножко другим. Если раньше стоял вопрос: да или нет? То теперь — что дальше?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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