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Никита Медведев
Фото: РИА «Новости»
Текст: «Чемпионат»

Как прервалась сухая серия Медведева. 5 самых ярких голов 27-го тура

Трюки Паскуато а-ля Марадона, очередной гол Чалова и парашют Бруно – в хит-параде лучших голов 27-го тура РФПЛ.
8 мая 2017, понедельник. 21:00. Футбол

Пока болельщики «Спартака» отмечают долгожданное чемпионство, пробежимся по матчам РФПЛ, в которых не решалась судьба золотых медалей, но которые подарили нам несколько ярких голов. В прошлом туре самым крутым по версии нашей редакции стал Василий Березуцкий и его удар по воротам Артёма Реброва в дерби.

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На исход чемпионской гонки он, правда, не повлиял.

5. Мийо Цакташ, «Рубин»

(«Рубин» — «Уфа» — 2:1, 53-я минута — 2:1)

Если бы не оформивший дубль Цакташ, «Рубин» уже в который раз мог оконфузиться. Хорватский полузащитник реализовал пенальти в конце первого тайма, а в начале второго эффектно переправил мяч головой в ворота «Уфы» после подачи Дениса Ткачука.

4. Кристиан Паскуато, «Крылья Советов»

(«Крылья Советов» – «Урал» — 3:1, 89-я минута – 3:1)

Кристиан Паскуато в конце матча с «Уралом» исполнил нечто из репертуара Марадоны, простите за громкое сравнение. Итальянец получил пас из глубины, обыграл Заболотного, поймал на противоходе защитника и поразил пустые ворота.

3. Фёдор Чалов, ЦСКА

(«Амкар» — ЦСКА — 0:2, 60-я минута – 0:1)

Очередной гол молодого таланта ЦСКА. На исходе часа игры Чалов отыгрался с Витиньо, выскочил на ворота Хомича и хладнокровно отправил мяч в дальний угол.

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2. Никита Бурмистров, «Арсенал»

(«Арсенал» — «Ростов» — 1:0, 37-я минута – 1:0)

Второй мяч в сезоне РФПЛ забил Никита Бурмистров. И второй же — в ворота «Ростова». Великолепная сухая серия его тёзки Медведева прервалась после классной подачи Кирилла Комбарова и удара полузащитника «Арсенала».

1. Джанни Бруно, «Крылья Советов»

(«Крылья Советов» – «Урал» –3:1, 75-я минута – 1:2)

За 15 минут до того, как Паскуато поставил точку в матче с «Уралом», он же выполнил шикарный пас на Джанни Бруно. Бельгиец первым касанием обработал мяч, а вторым ловко перебросил его через выбежавшего на перехват Заболотного.

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Три аутсайдера будут заочно решать, кто из них упадёт в пропасть.

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 71

ЦСКА — 57

«Краснодар» — 35

«Локомотив» — 26

«Рубин» — 22

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 16

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10

Витиньо, ЦСКА – 10

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джанни Бруно Кристиан Паскуато Мийо Цакташ Никита Бурмистров Фёдор Чалов Лучшие голы тура
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