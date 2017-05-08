Как прервалась сухая серия Медведева. 5 самых ярких голов 27-го тура

Пока болельщики «Спартака» отмечают долгожданное чемпионство, пробежимся по матчам РФПЛ, в которых не решалась судьба золотых медалей, но которые подарили нам несколько ярких голов. В прошлом туре самым крутым по версии нашей редакции стал Василий Березуцкий и его удар по воротам Артёма Реброва в дерби.
На исход чемпионской гонки он, правда, не повлиял.
5. Мийо Цакташ, «Рубин»
(«Рубин» — «Уфа» — 2:1, 53-я минута — 2:1)
Если бы не оформивший дубль Цакташ, «Рубин» уже в который раз мог оконфузиться. Хорватский полузащитник реализовал пенальти в конце первого тайма, а в начале второго эффектно переправил мяч головой в ворота «Уфы» после подачи Дениса Ткачука.
4. Кристиан Паскуато, «Крылья Советов»
(«Крылья Советов» – «Урал» — 3:1, 89-я минута – 3:1)
Кристиан Паскуато в конце матча с «Уралом» исполнил нечто из репертуара Марадоны, простите за громкое сравнение. Итальянец получил пас из глубины, обыграл Заболотного, поймал на противоходе защитника и поразил пустые ворота.
3. Фёдор Чалов, ЦСКА
(«Амкар» — ЦСКА — 0:2, 60-я минута – 0:1)
Очередной гол молодого таланта ЦСКА. На исходе часа игры Чалов отыгрался с Витиньо, выскочил на ворота Хомича и хладнокровно отправил мяч в дальний угол.
2. Никита Бурмистров, «Арсенал»
(«Арсенал» — «Ростов» — 1:0, 37-я минута – 1:0)
Второй мяч в сезоне РФПЛ забил Никита Бурмистров. И второй же — в ворота «Ростова». Великолепная сухая серия его тёзки Медведева прервалась после классной подачи Кирилла Комбарова и удара полузащитника «Арсенала».
1. Джанни Бруно, «Крылья Советов»
(«Крылья Советов» – «Урал» –3:1, 75-я минута – 1:2)
За 15 минут до того, как Паскуато поставил точку в матче с «Уралом», он же выполнил шикарный пас на Джанни Бруно. Бельгиец первым касанием обработал мяч, а вторым ловко перебросил его через выбежавшего на перехват Заболотного.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 71
ЦСКА — 57
«Краснодар» — 35
«Локомотив» — 26
«Рубин» — 22
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 16
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10
Витиньо, ЦСКА – 10