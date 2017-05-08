Вернуть команде своё лицо. 5 задач для менеджмента «Зенита»

Луческу просит простить. Что говорили после игры в Петербурге Юрий Жирков не считает «Спартак» сильнейшим в РФПЛ, а Игорь Лебеденко объясняет золото красно-белых проблемами у их конкурентов.

Определиться с Луческу

Мирча Луческу под огнём критики. «Зенит» проиграл борьбу за чемпионство и рискует остаться без Лиги чемпионов. Естественно, текущие результаты не устраивают никого, а руководство клуба – в первую очередь. Сама по себе идея пригласить опытного румына была разумной. Луческу – сильный специалист. Он выиграл за свою карьеру массу титулов, причём становился чемпионом в разных странах – в Румынии, Турции, на Украине. Брал Кубок УЕФА с донецким «Шахтёром». Но бывает, что и у большого тренера не идёт в какой-то команде. Даже топовые коучи иногда проваливаются.

Это мы сейчас наблюдаем в ситуации с Луческу в «Зените». Команда и тренер по каким-то причинам не сочетаются друг с другом. По всей видимости, зенитовскому руководству придётся сделать трудный выбор: либо уволить румына, либо в очень значительной мере поменять состав. Вне всяких сомнений, Луческу при действующем лимите на легионеров мечтал бы вылепить «Зенит» по принципу своего «Шахтёра», где группа атаки состояла из южноамериканцев (преимущественно – бразильцев), а группа обороны — из местных футболистов. Но готов ли к этому сам клуб, учитывая в том числе финансовый фэйр-плей? Как правило, проще менять тренера, чем команду. Да и самые талантливые бразильцы стоят дороже, чем купленные при румыне Эрнани и Виктор Жулиано.

Ещё один важный момент для имиджа клуба – постоянная критика судейства со стороны Луческу. Если 71-летний тренер останется в Петербурге, надо убедить его сменить пластинку. Даже если румын прав по сути, «Зенит» достаточно сильный клуб, чтобы уберечься от частых ошибок арбитров влиянием на этот вопрос через кабинеты власти российского футбола, а не СМИ.

Почему бы не стать «детьми Шмидта»?

Вопрос стиля и традиций отнюдь не праздный. Футбол «Зенита» ещё со времён Юрия Морозова и Властимила Петржелы был основан на высоких скоростях, сверхактивной фланговой игре и смелом прессинге. Мяч очень быстро доставлялся в чужую штрафную, а «Зенит», когда хватало «физики» и кадрового ресурса, красиво побеждал. Неудивительно, что у многих болельщиков до сих пор остаётся ностальгия по тем командам. Луческу стремится поставить сине-бело-голубым другой футбол, базирующийся на тотальном контроле мяча и многоходовых комбинациях. В России такую игру вообще-то принято называть спартаковской. И это по душе далеко не всем в Петербурге.

В нынешнем сезоне возник стилистический парадокс. Интенсивный, агрессивный футбол «Спартака» скорее похож на тот, к которому приучены петербургские болельщики, чем сама зенитовская игра. Победный гол Квинси Промеса – прыжок на больную мозоль. Луческу работает так, как привык, но даже у «Барселоны» при 70 процентах владения мячом возникают проблемы с преодолением грамотной, насыщенной обороны. Что уж говорить про потерявший Халка «Зенит» с его сегодняшним составом…

«Зениту» нужен тренер, чей футбол разбудит Северную столицу. Пару лет назад петербургский клуб вёл переговоры с Юргеном Клопом. Замечательная идея, но, конечно, шансов реализовать её было минимум. Под Клоппа потребовалось бы делать очень серьёзные инвестиции, которых «Зенит» не позволяет себе уже на протяжении нескольких трансферных окон. Из свободных на данный момент тренеров самой привлекательной фигурой, пожалуй, выглядит соотечественник Клоппа – 50-летний Роджер Шмидт. Его команды как раз славятся сумасшедшими скоростями, агрессией и потрясающим прессингом. Этот сезон в Леверкузене Шмидту не удался, он был уволен. Однако не стоит забывать, что «Байер» при нём дважды выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, уверенно переигрывал «Зенит» Андре Виллаш-Боаша, а австрийский «Зальцбург» немец привёл к чемпионству с рекордным показателем в 110 забитых мячей.

Команда и тренер по каким-то причинам не сочетаются друг с другом. По всей видимости, зенитовскому руководству придётся сделать трудный выбор: либо уволить румына, либо в очень значительной мере поменять состав.

Заполнить новый стадион

Яркая игра, при которой ноги сами несут болельщиков на футбол, — обязательное условие заполнения стадиона (наряду с комфортом на трибунах и развитой инфраструктурой для полноценного отдыха и развлечений). Теперь перед руководством «Зенита» стоит непростая задача заполнять огромную арену «Санкт-Петербург». Пока, к сожалению, на новом стадионе многое оставляет желать лучшего, а не только ужасное футбольное поле. В частности, на матче с «Тереком» было очень холодно из-за того, что открыли крышу и петербургский ветер свободно гулял по чаше. При строительстве болельщикам обещали тепло и уют в любую погоду, но на сегодняшний день этого нет.

Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов в недавнем интервью обозначил ориентировочные сроки приведения стадиона «Санкт-Петербург» в порядок.

— Мы готовы доводить его до ума и планируем со временем сделать домом «Зенита», но понимаем, что объективно этого не произойдёт условно раньше сезона-2019/20. В принципе, это не так уж необычно. Многие арены после открытия еще 5-7 лет доделывали, к примеру «Уэмбли», «Эмирейтс». То же самое будет и здесь. При этом важно понимать: у стадиона есть все предпосылки стать со временем одним из лучших в мире, – сказал Митрофанов.

Действительно, «Санкт-Петербург» имеет всё, чтобы превратиться в любимый дом болельщиков. Тем более Крестовский остров, наверное, лучшее место в Петербурге для отдыха всей семьёй. Однако посещаемость будет в большей степени зависеть от игры и селекции «Зенита».

Не совсем своя «тарелка». Как «Зенит» обживает новый стадион Наш спецкор внимательно «проинспектировал» новый дом «Зенита» на Крестовском острове и делится наблюдениями о плюсах и минусах арены.

Ввести лимит на… собственных воспитанников

Как ни крути, а петербургскому клубу не уйти от темы своих воспитанников. Город всегда ценил «Зенит» в том числе и за них. Золотая команда 1984 года была почти полностью составлена из местных игроков, а в российские времена как следует пошумели Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов и Владимир Быстров.

У «Зенита» великолепная по инфраструктуре академия, но собственных воспитанников в команде не осталось, за исключением лучшего бомбардира в истории РФПЛ и сборной России. Понятно, что зенитовские задачи подразумевают крутой состав, в котором сложно найти место своей молодёжи. Тем не менее мы видим, что даже в составах топ-клубов Европы присутствуют выпускники клубных академий.

Молодёжи нужен шанс. Она зачастую быстро растёт и адаптируется к новым условиям. Карьера Аршавина и Кержакова-старшего – наглядный пример. Им обоим потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть ко взрослому футболу, но довольно быстро «Зенит» получил двух звёзд. Болельщик будет ходить на «ребят с соседнего двора», даже когда игра не идёт, и это тоже очень важно с точки зрения заполнения стадиона.

Петербургскому клубу нужно ввести своего рода внутренний лимит на местных воспитанников. В основной обойме из трёх вратарей и двадцати полевых игроков должно быть не менее пяти-шести игроков из академии «Зенита». Возможно, они не завоюют место в стартовом составе, зато хотя бы получат шанс, выходя в основе или на замену в кубковых матчах, во встречах с более слабыми соперниками по РФПЛ.

Если бы в зенитовской заявке сегодня были Сергей Петров, Виктор Васин, Павел Могилевец, Максим Канунников, Владимир Ильин, например, на месте Ивана Новосельцева, Ибрагима Цалагова, Артура Юсупова, Александра Рязанцева и Александра Кокорина, разве «Зенит» стал бы от этого слабее?

Из свободных на данный момент тренеров самой привлекательной фигурой, пожалуй, выглядит соотечественник Клоппа – 50-летний Роджер Шмидт. Его команды как раз славятся сумасшедшими скоростями, агрессией и потрясающим прессингом.

Сохранить фарм-клуб петербургским

Комфорт на стадионе, драйвовый футбол, собственные звёзды – это то, что исключительно важно для наполняемости новой арены помимо результатов. Как показывает практика, только чемпионского титула и попадания в Лигу чемпионов может быть недостаточно. В петербургском клубе выстроена хорошая пирамида – академия, молодёжная команда, «Зенит-2». Теперь остаётся увеличить отдачу от системы клубных команд для основы.

Профессиональный тренер скажет, что молодой игрок растёт до 23 лет. Очевидно, путь собственного воспитанника, выходящего из академии в 17 лет, должен выглядеть примерно так: два года в «молодёжке», два года в фарм-клубе в ФНЛ и пара лет аренд в других клубах РФПЛ. После этого становится ясно, насколько свой игрок готов к конкуренции в главной команде. Кто-то выстрелит и раньше, тут уж зависит от таланта и характера.

В этой связи несколько удивляет со стороны селекция «Зенита-2» в нынешнем сезоне: сейчас в фарм-клубе присутствует целая группа игроков, не являющихся выпускниками «Зенита». Желание искать и находить талантливую молодёжь по всей России можно приветствовать, но в таком случае обесценивается работа собственной академии. Да и основе никто, кроме Евгения Чернова, пока не пригодился. Возможно, в «Зените» просто хотят быть не хуже «Спартака», у которого фарм-клуб тоже играет в ФНЛ. Исходили из того, что новички помогут остаться в ПФЛ. Вот только есть ли смысл «мериться шипами» с красно-белыми на поле первой лиги?

Владислав Радимов качественно поработал с чемпионами Европы среди юношей — Рамилем Шейдаевым и Алексеем Гасилиным, а также с другой местной молодёжью. Логично продолжать идти по этому пути в том дивизионе, в котором фарм-клуб заслужит выступления с собственными воспитанниками. «Зениту» нужно обрести своё лицо и с точки зрения стиля игры, и в плане кадровой политики.