Когда «Спартак» получит кубок? Обзор дня

Награда «Спартаку» за чемпионство, два заключительных матча 27-го тура РФПЛ и другое – в обзоре новостей дня.

«Спартак» может получить кубок чемпионов России после матча с «Тереком»

Согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», московский «Спартак» может получить кубок чемпионов России после домашнего матча с «Тереком».

Статья 3 пункт 2 гласит: «Кубок может быть вручён по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

Матч «Спартак» — «Терек» в рамках 29-го тура РФПЛ состоится 17 мая.

«Твенте» получит € 500 тыс. за то, что Промес стал чемпионом в составе «Спартака»

«Твенте», за который ранее выступал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получит бонус в размере € 500 тыс. от московской команды за то, что голландский футболист стал в составе «Спартака» чемпионом России, сообщает Voetball International.

Отмечается, что при переходе Промеса в «Спартак» в 2014 году между клубами была договорённость о том, что москвичи выплатят «Твенте» бонус, если Промес станет чемпионом России или выйдет со «Спартаком» в Лигу чемпионов.

Накануне «Спартак» оформил чемпионский титул после того, как как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб.

«Крылья Советов» обыграли «Урал» и покинули зону вылета

Сегодня состоялась встреча 27-го тура Премьер-Лиги, в которой «Урал» на своём поле принимал «Крылья Советов». Гостям удалось одержать выездную победу, причём самарцы проигрывали по ходу матча.

Уже на второй минуте уральская команда вышла вперёд после точного удара нападающего Владимира Ильина. После перерыва подопечные Вадима Скрипченко сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд. В составе волжан дубль на свой счёт записал нападающий Джанни Бруно. Точку в матче поставил Кристиан Паскуато, отличившийся на 89-й минуте — 3:1.

Победа позволила «Крыльям Советов» обойти в таблице «Арсенал» и покинуть зону вылета, выйдя на 14-е место. «Урал» остался на 11-й позиции.

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в Каспийске

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Анжи» не проиграл в четвёртом матче РФПЛ подряд, «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх встреч.

В первом тайме «Локомотив» был ближе к голу, однако москвичей подвела реализация и отсутствие удачи в ключевых моментах. После перерыва преимуществом владел «Анжи», но забитых голов зрители так и не увидели.

«Локомотив» (36 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» (30 баллов) поднялся на 11-ю строчку.

Чакыр будет судить полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал»

Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвёртый арбитр – Мустафа Эйсой.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счётом 3:0. Ответный поединок пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

Канте – игрок года в АПЛ по версии английских спортивных журналистов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии ассоциации спортивной прессы Англии. Об этом говорится на сайте организации.

Второе место в ходе голосования занял партнёр француза по «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку призёров полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

«Для меня большая честь получить эту награду. В «Челси», как и в АПЛ, играет много великих футболистов. Горжусь, что ассоциация спортивных журналистов выбрала меня», — сказал Канте.

В нынешнем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.