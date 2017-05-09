Вместе с народом. Футбол и футболисты в годы Великой Отечественной войны

Футболисты во время войны

В течение нескольких дней после начала военных действий на территории СССР футболисты ждали хоть какого-нибудь решения Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту, а затем вместе с советскими гражданами встали на защиту Родины. Вот как вспоминал первые военные дни знаменитый советский футболист и тренер Валентин Николаев в книге «Я – из ЦДКА»: «В первые дни войны мы, футболисты ЦДКА, не беспокоились о своей судьбе, справедливо полагая, что нас вот-вот направят в действующую армию. Но время шло, начальство хранило молчание, и в команде началось брожение: как же так, враг рвётся вглубь страны, наши сверстники проливают кровь, сражаясь за Родину, а мы, закалённые спортом бойцы, бездействуем в тылу? Ну разве это справедливо?

Не сговариваясь друг с другом, писали рапорта с просьбами, а потом и с требованиями отправить нас на фронт. Тогда руководители Центрального дома Красной Армии, в адрес которых изливался весь наш гнев, вынуждены были объяснить, что где-то там, «наверху», принято решение непременно сохранить кадры лучших футболистов. Когда же и это не подействовало, игроков, имеющих офицерское звание, в приказном порядке направили вглубь страны заниматься эвакуацией музея и библиотеки ЦДКА, театра Красной Армии. Некоторых офицеров оставили для несения дежурства непосредственно в ЦДКА. Ну а нас, рядовых, откомандировали для прохождения службы в часть, расположенную поблизости, на Колхозной площади. Приказы, как известно, не оспариваются, а выполняются…

…В октябре сорок первого нашу часть передислоцировали в Арзамас, где мы несли караульную и патрульную службу. Но продолжалась наша «эвакуация» недолго – уже в декабре полк вернули в Москву, в свои казармы, к прежним объектам – НКО и Генштабу. Время от времени кто-то из нас вновь напоминал о себе начальству рапортом об отправке на фронт, но ответ был один: «Служите, где приказано!»

В марте 1942 года футболисты ЦДКА, имевшие среднее образование, были отправлены для краткосрочного обучения на военный факультет института физкультуры. По его окончании 16 игроков получили звание младшего лейтенанта, вследствие чего послевоенный ЦДКА стали называть «командой лейтенантов».

Игрокам команд, не относившихся к силовым ведомствам, повезло больше – они не были людьми подневольными. Так, игроки ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записались в ряды Красной Армии. Большинство игроков «Зенита» были эвакуированы в Казань вместе с оптическим заводом, который они представляли, и работали на этом предприятии по 10-12 часов в сутки. А вот ленинградских динамовцев призвали служить по ведомственному признаку – в милицию, и они принимали участие в обороне города.

Выбежав под обстрел, чтобы помочь пожилой женщине добраться до бомбоубежища, погиб на Невском проспекте милиционер Пётр Сычёв – центральный полузащитник команды мастеров ленинградского «Динамо». В танковом сражении под Сталинградом пал смертью храбрых Евгений Шелагин – нападающий ленинградского «Спартака», первый из наших футболистов, сумевший забить в одном матче высшей лиги пять мячей. Сложил голову на Северном Кавказе полузащитник сталинградского «Трактора» Георгий Иванов.

В танковом сражении под Сталинградом пал смертью храбрых Евгений Шелагин – нападающий ленинградского «Спартака», первый из наших футболистов, сумевший забить в одном матче высшей лиги пять мячей

Будущему футболисту ЦДКА Юрию Ныркову в 1941 году было 16, и он играл за первую юношескую команду стадиона Юных пионеров. В 42-м его призвали и направили в Тамбовское артиллерийско-техническое училище. Через 10 месяцев командир взвода боепитания самоходной артиллерии младший техник-лейтенант Юрий Нырков принял боевое крещение на Калининском фронте. Ему довелось повоевать и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м Украинских фронтах, а закончил он войну на 1-м Белорусском. Два боевых ордена заслужил – Отечественной войны I и II степеней.

Будущий динамовец Владимир Савдунин до войны играл в юношеской команде, а потом работал слесарем в гараже в Куйбышеве, куда была эвакуирована его семья. В 1942 году он поступил в Ярославское пехотное училище, служил в разведгруппе 50-й танковой бригады, был трижды серьёзно ранен, за свои подвиги получил два ордена Великой Отечественной войны 1-й степени и 2-й степени и два ордена Красной Звезды. В 1945 году, будучи комиссованным, он встретил у ворот стадиона Константина Бескова, с которым был знаком ещё до войны, и тот предложил ему сыграть за команду какой-то воинской части, а потом попробовать себя в «Динамо» — в матчах на первенство Москвы. Так Савдунин стал одним из самых известных футболистов первых послевоенных лет.

Схожая история у выступавшего за «Торпедо» крайнего нападающего Антонина Сочнева. До войны, совсем юным, он успел немного поиграть в футбол в Иваново, потом служил на Балтийском флоте — на линкоре «Марат» минёром, проходил обучение в Кронштадте, а 6 мая 1942 года принял участие в знаменитом футбольном матче в блокадном Ленинграде между командой Краснознаменного Балтийского флота и «Динамо». В 1944 году команда «части Лобанова», за которую играл Сочнев, стала обладателем Кубка Краснознаменного Балтийского флота. До самых последних дней жизни Антонин Николаевич бережно хранил фотографию, связанную с этим знаменательным событием.

Ну а после войны Сочнев, поиграв в таллинском «Динамо», попал в команду ВМФ, где его заметил тренер ЦДКА Борис Аркадьев. Однако в звёздной «армейской» команде Сочневу закрепиться не удалось, и в 1947 году он перешёл в московское «Торпедо», где стал обладателем Кубка СССР.

А в футбол всё равно играли!

Несмотря на колоссальные трудности, и в годы войны продолжали проводиться соревнования по футболу, ставшие настоящей отдушиной для измученного лишениями народа, а многие футболисты участвовали в боях Великой Отечественной войны.

К тому дню, когда фашистская Германия напала на СССР, в первенстве страны 1941 года был сыгран 71 матч. 24 июня состоялись ещё два поединка – в Сталино (сейчас – Донецк) и Тбилиси. На этом проведение чемпионата СССР по футболу решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в аналоге современной Премьер-Лиги (тогда она называлась группа «А»), оказались под ударами врага. В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА.

Праздник провели через три года – 25 июня 1944-го. Причём билеты, приобретённые в 1941-м, считались действительными. В присутствии 50 000 зрителей объективно более слабые динамовцы получили от москвичей четыре мяча. А сам матч носил статус товарищеского.

В годы Великой Отечественной войны самыми крупными футбольными состязаниями являлись чемпионаты Москвы

В годы Великой Отечественной войны самыми крупными футбольными состязаниями являлись чемпионаты Москвы. Первый из них попытались организовать сразу после того, как распалось национальное первенство. Однако довести его до конца не удалось, поскольку в начале октября 1941 года немцы подошли к Можайску, а 16 октября в столице было введено осадное положение. Это произошло как раз в тот день, когда должна была состояться ключевая игра между «Динамо» и «Торпедо». Однако о футболе в такой обстановке речи уже не шло. А вот организованный спустя месяц после начала войны Кубок Москвы до конца довели, поскольку финальный матч турнира состоялся на полтора месяца раньше – 1 сентября. В решающем поединке «Динамо» разгромило команду рабочих завода имени Фрунзе с крупным счётом 8:0.

В апреле 1942 года, когда враг был отброшен от стен Москвы, столичные команды стартовали в новом чемпионате города, а помимо него был разыгран Кубок. Победителем весеннего турнира стало «Динамо», а Кубок достался «Спартаку», одолевшему в финале бело-голубых — 2:0. «Спартак» же стал триумфатором осеннего чемпионата. В 1943 и 1944 годах первенство столицы проводилось в два круга. Сначала его выиграл ЦДКА, а затем – «Торпедо» В те годы чёрно-белые представляли грозную силу в основном благодаря своему нападению, которое возглавляли Александр Пономарёв и братья Жарковы. Самым же запоминающимся матчем военных лет считается финальная игра за Кубок Москвы 1943 года с участием ЦДКА и «Торпедо». Победу в дополнительное время встречи со счётом 6:4 праздновали «автозаводцы». Через год торпедовцы сохранили у себя этот приз, одолев в финале «Динамо» – 5:4.

Проводились в годы войны и отдельные футбольные матчи – в том числе на оккупированной гитлеровцами территории. Команды формировались из спортсменов по тем или иным причинам оказавшимся в тылу врага. В Киеве, например, имелось сразу несколько таких команд, игравших со сборными немецких военных частей и их союзников – в основном Венгрии, Румынии и Словакии. А игры с участием одной из них, носившей название «Старт», оказались мощным оружием в руках советской пропаганды. Именно на их основе родился знаменитый миф о «матче смерти». Многое из той истории было опровергнуто уже в наши дни, а многое так и осталось невыясненным. Впрочем, это отдельный и очень долгий разговор.

Особняком же среди матчей военных лет стоит товарищеский поединок, состоявшийся в блокированном гитлеровцами Ленинграде 31 мая 1942 года. В нём встречались местное «Динамо» и сборная Ленинградского металлического завода. Репортаж об этом матче транслировался прямо на передовую, и немцы были шокированы тем, что голодающие жители осаждённого города могли играть в футбол. Ну а нашим бойцам это известие прибавило силы духа.

Уже 13 мая 1945 года, спустя пять дней после подписания акта о капитуляции фашистской Германии, в двух городах Советского Союза – Тбилиси и Киеве – был поднят флаг первого послевоенного первенства СССР по футболу

Стоит также отметить товарищеские поединки между советскими и английскими командами, представляющими различные воинские части или города. Вообще, как утверждают футболофилы, международных игр в годы войны было даже больше, чем в мирное время. Разумеется, результаты многих из них нигде не публиковались и навсегда утеряны для истории. Но то, что они проводились в приличном количестве – факт неоспоримый.

В 1944 году немцы были изгнаны к границам нашей страны, что позволило возобновить розыгрыш Кубка СССР. Его победителем стал ленинградский «Зенит», одолевший 28 августа на московском стадионе «Динамо» ЦДКА – 2:1. Ту игру посетили 50 000 болельщиков. Ну а 13 мая 1945 года, спустя пять дней после подписания акта о капитуляции фашистской Германии, в двух городах Советского Союза – Тбилиси и Киеве – был поднят флаг 7-го первенства СССР по футболу в группе 1. В нём сыграли 12 команд, а чемпионский титул достался московскому «Динамо», на одно очко опередившему ЦДКА.

72 года минуло с момента окончания самой кровавой и жестокой войны в истории человечества. Но великое свершение её героев навсегда останется в нашей памяти, в памяти наших детей, внуков и правнуков.

Мы помним ваш подвиг, дорогие отцы, деды, прадеды! И в этот светлый день спешим ещё раз сказать вам спасибо за то, что вы сделали. За мир, за спокойствие, за будущее грядущих поколений.

С Днём Победы, уважаемые ветераны! Земной вам поклон.

С праздником, страна! Здоровья всем, благополучия, новых спортивных и жизненных побед!