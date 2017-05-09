«Федун долго терпел: награда нашла героя». Широков о чемпионстве «Спартака»

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата». Сегодня наш обозреватель рассуждает о чемпионстве «Спартака». Того самого «Спартака», в котором не так давно он поиграл вместе с Глушаковым, Ребровым, Промесом и многими другими творцами этой победы.

1. Что чувствуете, когда слышите «Спартак» — чемпион»?

Ничего не чувствую. Я что, воспитанник или ярый болельщик «Спартака»? Ну стали чемпионами — поздравляю. Вот для болельщиков, которые ждали титула 16 лет, это, конечно, событие. Представляю, в какой они сейчас эйфории.

«Спартак» — чемпион. Что это значит для вас? Московский «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Красно-белые ветераны и болельщики поздравляют родной клуб с победой.

2. Кто главный творец этой победы?

Ее должны разделить все вместе: и клуб, и команда, и руководство. Огромное спасибо нужно сказать Леониду Федуну за терпение. За то, что не бросил клуб в моменты отчаяния, построил прекрасный стадион и модернизировал детско-юношескую школу. Федун долго терпел, и награда нашла героя.

3. Согласны с Романцевым, что этот «Спартак» начал строить ещё Карпин?

Каких-то игроков привёл ещё Карпин, но каких-то — уже Каррера. Думаю, здесь также большая заслуга и Аленичева, который больше года работал со «Спартаком». Именно он привёл Фернандо, Ещенко и Зобнина.

Романцев: рад за «Спартак» — он первый заслуженно Человек, который подарил «Спартаку» девять предыдущих титулов, рассказывает, что он думает о новом, долгожданном успехе красно-белых.

4. Какое приобретение «Спартака» самое ценное?

Не скажу, что какой-то один трансфер перевернул игру «Спартака». Почти все покупки в той или иной степени усилили команду. Лидеры «Спартака» — Глушаков, Фернандо, Промес и Ребров. Зобнин, может быть, пока не лидер, но точно один из ключевых игроков.

5. Хотели бы поиграть в «Спартаке» Карреры?

Я работал с итальянскими специалистами — с ними очень комфортно и приятно. Итальянцы — трудоголики, знают, чего хотят и как этого добиться. Футбол, который ставит Каррера, используют почти все ведущие клубы: высокий прессинг при потере мяча, постоянное давление на соперника. Команда не зациклена на чём-то одном — игра «Спартака» вариативная.

6. Будет ли «Спартак» доминировать в ближайшие годы?

Бороться за чемпионство точно будет. Плюс, думаю, руководство понимает, что команду нужно усиливать. Думаю, при грамотной селекции «Спартак» смог бы ещё два-три раза подряд стать чемпионом. Но удержать чемпионство гораздо труднее, чем завоевать, поэтому желаю красно-белым не останавливаться на достигнутом.

7. Что нужно «Спартаку» для удачного выступления в Лиге чемпионов?

Опять же, усиление. Это просто необходимо для предстоящей Лиги чемпионов. В этом турнире абсолютно иной уровень сопротивления, «Спартаку» необходимо стать еще сильнее. Но, думаю, руководство это и без меня прекрасно понимает.

«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака» Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.

8. Какие позиции нуждаются в усилении?

В первую очередь защита. Хотя при этом я хотел бы видеть молодую российскую связку Кутепов – Джикия в центре обороны «Спартака». Надеюсь, ребята прибавят и оба станут основными в команде.

9. Нужно ли «Спартаку» удерживать Промеса?

Это вопрос цены. Если дадут большие деньги, то зачем «Спартаку» отказываться? Да, Промес – лидер и очень важный игрок, но, если будет хорошая цена, наверное, красно-белые подумают.

10. Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»?

По ходу сезона «Спартак» был самым стабильным. В матчах с конкурентами только раз позволил себе проиграть – «Зениту» на «Петровском». Красно-белые постоянно выигрывали ключевые матчи, где-то не без удачи. Но без доли везения невозможно стать чемпионом.