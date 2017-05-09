Исход немного предсказуем. Что делает Лигу чемпионов скучной

Я даже рад, что ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов можно не смотреть. Когда по всей Европе у этих игр рейтинги будут чуть ниже, чем у «Шоу Аркадия Паровозова» (а мы теперь хорошо знаем, что именно с этим нужно сравнивать телефутбол), УЕФА получит наконец настоящий повод задуматься, где, как и почему всё свернуло не туда. За исключением двух серий 1/8 финала («Барселона» — «ПСЖ» и «Монако» — «Манчестер Сити») это очень серая, постная Лига чемпионов, с этим, наверное, согласны все.

Игуаин по Пьяничу побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем.

Вот факт: 10 из 14 серий плей-офф, учитывая первые полуфиналы, закончились или разгромными победами хозяев, или победами гостей в первом матче, что при правиле выездного гола делает их почти недосягаемыми. Барселонскую аномалию имени Дениза Айтекина здесь уравновешивает пара «Севильи» и «Лестера» — первая игра в Испании должна была закончиться уничтожением англичан не только по игре, но и по результату, однако в итоге всё пришло к трагичному суициду команды Хорхе Сампаоли. Вот четыре пары, где примерное равенство сохранялось хотя бы ради приличия: «Ман Сити» — «Монако», «Реал» — «Наполи», «Севилья» — «Лестер» и «Атлетико» — «Лестер». Настоящая интрига после первых матчей была в двух из этих пар, обе принесли неожиданные результаты. На этом всё.

"Ростов" заставляет верить в чудо. Но не в российский футбол Комментарий к выступлению команды без тренера (но с хорошим консультантом) в первом матче плей-офф отбора к ЛЧ.

С интригой всё не очень хорошо и на групповом этапе. Ровно треть матчей завершились разгромами или победами гостей с разницей в два мяча. Таких результатов было бы больше, но сильные команды не всегда стремятся добивать соперника — так, например, без пяти минут финалист Лиги чемпионов «Ювентус» дома нехотя забил загребскому «Динамо» всего два мяча. Главная сенсация группового турнира? Наверное, это ничьи в матчах «Легия» — «Реал» и «Селтик» — «Ман Сити». И ещё победа «Ростова» над «Баварией». Помешало ли это выйти из группы хоть одному из фаворитов? Нет, конечно. Вышел ли в плей-офф кто-то из авторов сенсаций? Тоже нет.

Современная Лига чемпионов лучшим образом отразилась в группе А нынешнего сезона турнира. «ПСЖ», «Арсенал», «Лудогорец» и «Базель»: из 12 матчей этого квартета можно было провести всего четыре — выяснить, кто будет первым, а кто отвалится в Лигу Европы. Никакой реальной конкуренции в группе не было и быть не могло — пропасть между двумя сильнейшими и двумя слабейшими оставляет лишь иллюзию того, что они играют в одном турнире. На самом деле это команды из разных даже миров — не то что турниров.

Расслоение на групповом этапе повлекло за собой расслоение на уровне плей-офф — даже «Наполи» на уровне предполагаемых финалистов Лиги чемпионов вынужден считаться сырьевым придатком и посетителем секонд-хэнда, когда отдаёт в «Ювентус» Гонсало Игуаина и подбирает у «Реала» Хосе Кальехона. Всё это делает главный клубный турнир Европы всё более предсказуемым — букмекеры читают результаты с закрытыми глазами, а УЕФА приходится сводить «Реал и „Атлетико“ в полуфинале, чтобы не допустить третьего за четыре года одинакового финала.

Самое грустное, что немедленных мер по возвращению жизни в тело Лиги чемпионов уже и не видно. Руководители европейского футбола слишком долго закрывали глаза на то, как растет дыра между богатейшими, богатыми и всеми остальными. Финансовый фэйр-плей оставляет без еврокубков клубы из Сербии и Хорватии, и выглядит это в стиле «разбомбим Воронеж», так как, по идее, это правило должно защитить футбол в таких странах от олигархии. Введение «пути чемпионов» в квалификации к ЛЧ формально поддержало финансово отставшие чемпионаты-сателлиты, но результаты групп, как и следовало ожидать, перекосились ещё сильнее.

Как лучший Роналду при Зидане обыграл худший «Атлетико» при Симеоне «Реал» провёл идеальный матч и выиграл 3:0 у каких-то людей в форме «Атлетико».

И уж совсем забавно на этом фоне выглядит широкий жест УЕФА — проводить матчи за Суперкубок Европы в странах третьего континентального футбольного мира — Эстонии или Македонии. В прошлом году Суперкубок был разыгран в норвежском Тронхейме, а местный «Русенборг» ещё 20 лет назад играл в четвертьфинале Лиги чемпионов с будущим финалистом, «Ювентусом». А в группе высадил из турнира в очной встрече последнего тура на «Сан-Сиро» «Милан». Теперь «Русенборг» уже девять лет не может добраться даже до группового этапа ЛЧ, и решение УЕФА провести Суперкубок на их домашнем стадионе выглядит почти так же странно, как принести на могилу 200 рублей, которые ты был должен покойнику девять лет.

Быстрого плана по выздоровлению Лиги чемпионов нет, но, как бы от этого ни отбивались полумерами европейские футбольные чиновники, радикальные реформы нужны. Иначе скоро точно интереснее будет, как в детстве — бросать кубик и записывать в тетрадку результаты своей, вымышленной ЛЧ, чем включать телевизор на очередной запрограммированный результат.