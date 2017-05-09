Как «Спартак» стал чемпионом на «Крестовском». Мгновения 27-го тура РФПЛ

Память тура
В преддверии Дня Победы все матчи 27-го тура начинались с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
Перед матчем «Зенита» с «Тереком» прошла особенная акция — футболисты вышли на поле вместе с ветеранами войны.
Кроме того, болельщики «Спартака» и «Зенита» подготовили перформансы, посвящённые Дню Победы.
Перформанс болельщиков «Зенита»
Перформанс болельщиков «Спартака»
Вылет тура
После того как “Оренбург” одержал победу над “Краснодаром”, “Томь” потеряла возможность на сохранение прописки в российской Премьер-Лиге.
«Томь» покидает Премьер-Лигу
Пенальти тура
Гол Квинси Промеса с пенальти принёс “Спартаку” победу над “Томью” и поставил точку в гонке за чемпионство.
Осечка тура
“Зенит” проиграл “Тереку” со счётом 0:1, что позволило “Спартаку” досрочно стать чемпионом России спустя 16 лет. Команда Рашида Рахимова, тем временем, продолжает претендовать на попадание в еврокубки.
РФПЛ. 27-й тур. «Зенит» — «Терек» — 0:1
Празднования тура
После окончания матча «Зенит» — «Терек» в окрестностях стадиона «Открытие Арена» развернулось масштабное празднование чемпионства «Спартака», в котором приняли участие не только фанаты, но и футболисты.
Гость тура
Оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, который является послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира – 2018, произвёл символический удар во время матча «Зенит» — «Терек».
Василий Герелло
Прерванная серия тура
Гол Никиты Бурмистрова не позволил Никите Медведеву довести рекордную сухую серию до отметки 1000 минут. Если брать в расчёт только основное время матчей, итоговое достижение голкипера “Ростова” — 989 минут игры на ноль.
РФПЛ. 27-й тур. «Арсенал» — «Ростов» — 1:0
Спасение тура
“Крылья Советов” сумели вырвать победу у “Урала” со счётом 3:1, проигрывая по ходу матча, и покинули зону вылета.
Открытие тура
Незадолго до матча “Зенит” – “Терек” в Санкт-Петербурге открылся пешеходный Яхтенный мост до стадиона на Крестовском острове. Путь от одноимённой станции метро до арены составляет около 20 минут.