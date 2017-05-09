Как «Спартак» стал чемпионом на «Крестовском». Мгновения 27-го тура РФПЛ

Память тура

В преддверии Дня Победы все матчи 27-го тура начинались с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Перед матчем «Зенита» с «Тереком» прошла особенная акция — футболисты вышли на поле вместе с ветеранами войны.

Кроме того, болельщики «Спартака» и «Зенита» подготовили перформансы, посвящённые Дню Победы.

Перформанс болельщиков «Зенита» Фото : Елена Разина, «Чемпионат»

Перформанс болельщиков «Спартака» Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вылет тура

После того как “Оренбург” одержал победу над “Краснодаром”, “Томь” потеряла возможность на сохранение прописки в российской Премьер-Лиге.

Пенальти тура

Гол Квинси Промеса с пенальти принёс “Спартаку” победу над “Томью” и поставил точку в гонке за чемпионство.

Осечка тура

“Зенит” проиграл “Тереку” со счётом 0:1, что позволило “Спартаку” досрочно стать чемпионом России спустя 16 лет. Команда Рашида Рахимова, тем временем, продолжает претендовать на попадание в еврокубки.

Празднования тура

После окончания матча «Зенит» — «Терек» в окрестностях стадиона «Открытие Арена» развернулось масштабное празднование чемпионства «Спартака», в котором приняли участие не только фанаты, но и футболисты.

Гость тура

Оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, который является послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира – 2018, произвёл символический удар во время матча «Зенит» — «Терек».

Прерванная серия тура

Гол Никиты Бурмистрова не позволил Никите Медведеву довести рекордную сухую серию до отметки 1000 минут. Если брать в расчёт только основное время матчей, итоговое достижение голкипера “Ростова” — 989 минут игры на ноль.

Спасение тура

“Крылья Советов” сумели вырвать победу у “Урала” со счётом 3:1, проигрывая по ходу матча, и покинули зону вылета.

Открытие тура

Незадолго до матча “Зенит” – “Терек” в Санкт-Петербурге открылся пешеходный Яхтенный мост до стадиона на Крестовском острове. Путь от одноимённой станции метро до арены составляет около 20 минут.