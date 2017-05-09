Конец сказки. Куда разбегутся футболисты «Монако» летом

Левый защитник, 22 года

Цена (здесь и далее — по данным transfermarkt.com): € 9 млн

Ещё недавно Менди так невнятно играл в «Марселе», что бывший левый защитник трёхцветных журналист Эрик ди Меко пообещал съесть крысу, если когда-нибудь Бенжамен сыграет за сборную Франции. В «Монако» латераль заметно поднялся, заставил ди Меко исполнить обещание и обратил на себя внимание английских топ-клубов: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «МанСити» и «Ливерпуля». Последним особенно нужен левый защитник — Гвардиоле требуется замена Клиши, а Клоппу приходится затыкать фланговые дыры номинальным опорником Милнером.

Правый защитник, 24 года

Цена: € 14 млн

Летом прошлого года защитник «Лилля» мог оказаться не в Монако, а в Лондоне — его приглашал лондонский «Арсенал». Сидибе отказался — француз малийского происхождения хотел быть основным игроком, а обещанные Венгером 25 матчей за сезон его не устраивали. После сверхудачной половины сезона в «Монако» Сидибе заинтересовалась более серьёзная команда — каталонская «Барселона». Сейчас на позиции правого защитника там играет номинальный креативщик Серхио Роберто, а Алеиш Видаль готовится покинуть команду этим летом. Кроме Сидибе в шорт-лист «Барселоны» попали португальцы Канселу и Суареш, а также Бруно Перес из «Ромы» и хорошо знакомый нам Марио Фернандес из ЦСКА.

Тьемуа Бакайоко (Франция)

Опорный полузащитник, 22 года

Цена: € 7,5 млн

В отличие от Менди и Сидибе, французский опорник с ивуарийскими корнями в «Монако» уже три года и новый контракт с клубом подписывать не хочет. Пока Бакайоко связан с командой до 2019 года, но уже летом хочет сменить обстановку. Цена вопроса, названная руководством «Монако», — «всего» € 60 млн. Пока на Бакайоко два претендента: «Челси», где тренеры хотят строить команду вокруг его французской связки с Канте, и желающий восполнить вероятную потерю Матюиди «ПСЖ».

Опорный полузащитник/правый защитник, 23 года

Цена: € 20 млн

Топ-клубы следили за бразильцем ещё два года назад, когда тот играл на позиции латераля в не самом сильном составе «Монако». Прошлым летом Фабиньо одной ногой был в «МанЮнайтед», однако руководство «Монако» решило не продлевать контракт с Карвалью, чтобы поднять зарплату своему лидеру. У Жардима бразилец перешёл на позицию глубокого распасовщика в центре поля и стал более желанной целью для англичан и испанцев. В 2017-м уже и Фабиньо намекнул, что был бы не против попробовать себя в АПЛ.

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Тома Лемар (Франция)

Левый вингер, 21 год

Цена: € 20 млн

В полуфинальных играх с «Ювентусом» молодой полузащитник «Монако» старался больше всех. Дело в том, что итальянский гранд всерьёз заинтересовался Лемаром. 21-летний выходец из Гваделупы, так или иначе, просматривался скаутами всех топ-клубов. В медиа даже был запущен слух, что «Манчестер Сити» оптом скупит четырех монегасков — кроме Лемара в этом списке значились Менди, Фабиньо и Мбаппе. Но самой правдоподобной новостью из всех «уток» выглядит информация об интересе «Ювентуса», где сейчас левого вингера играет высоченный страйкер Марио Манджукич.

Правый вингер, 22 года

Цена: € 25 млн

Силва — лучший футболист «Монако» в этом сезоне, претендующий на звание самого ценного игрока в Лиге 1 вместе с парижанами Кавани и Вератти и Ляказеттом из «Лиона». И если португалец решит засидеться во французском чемпионате дольше обычного, то непременно повторит судьбу последнего соперника, вечно подающего надежды и уже почти упустившего шанс стать большой звездой. Сейчас о Силве говорят и в «Баварии», и в «Реале», и в Англии — везде готовы заплатить вице-президенту «Монако» Васильеву хорошую сумму, которая перекроет все переживания из-за потери лидера.

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Нападающий, 18 лет

Цена: € 10 млн

Не заметить появления Мбаппе в европейском футболе было невозможно. Тинейджер из «Монако» одной ногой убрал «МанСити» и «Боруссию», а теперь выбирает между «Реалом», «МЮ» или любым другим клубом мира. Агент футболиста, Федерико Пасторелло, уже заявил, что € 80 млн стоит одна нога его клиента, а Васильев и вовсе признался, что у Мбаппе, как у сына, цены нет. Так или иначе, зная любовь президента «Реала» Флорентино Переса к опрометчивым, но статусным тратам крупных сумм на звёзд, следующей остановкой в стремительной карьере Мбаппе рано или поздно станет именно Мадрид.

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Главный тренер, 42 года

Но ни одна потеря из всех этих футболистов не сравнится с вероятным уходом из «Монако» главного тренера — Леонарду Жардима. Португалец смог собрать самый яркий коллектив в Европе, имея только одну (погасшую) звезду в составе — Радамеля Фалькао. Теперь Жардима, до этого работавшего только в куда более скромных португальских командах и греческом «Олимпиакосе», ждут «Барселона» и «Арсенал». Первые твёрдо решили найти нового тренера летом и пока занимаются поисками — в шорт-лист из бывших «каталонцев» ожидаемо попал и нынешний менеджер «Монако». В Лондоне же всё идёт к отставке Арсена Венгера, и, например, экс-канонир Микаэль Сильвестр считает Жардима идеальным вариантом для своей бывшей команды.

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