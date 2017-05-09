«Никто не забыт, ничто не забыто». День Победы в соцсетях футболистов

9 мая, в День Победы, футболисты, тренеры и сотрудники «Кубани» рассказали о своих дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Больше видео можно найти в инстаграме ФК «Кубань».

Футбольный клуб «Ростов» также представил целый проект под названием «Ростов гордится героями» в честь 72-й годовщины Победы. В нём игроки донского клуба рассказывают историю тех, кто защищал город в военное время. Больше видео можно найти в инстаграме ФК «Ростов».

Молодёжная команда «Ростова» тоже не осталась в стороне и почтила память ветеранов, возложив цветы к Вечному огню.

Футболисты московского «Динамо», которое в следующем сезоне вновь будет выступать в Премьер-Лиге, перед вылетом на матч с саратовским «Соколом» возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

Игроки петербургского «Зенита» также почтили память жертв войны на Пискаревском мемориале.

В семье посла чемпионата мира по футболу от Ростова-на-Дону Виктории Лопырёвой тоже есть свой герой. О нём она рассказала в своём «инстаграме».

9 мая – это возможность не только вспомнить о подвигах тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу, но и рассказать о них молодому поколению. Пусть сыновья футболиста тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова ещё совсем маленькие, но они уже знают прошлое своей страны.

Утром 9 мая футболисты «Урала» вместе президентом клуба и с тренерским штабом отправились к мемориалу воинам-спортсменам, а днём на тренировке записали свой вариант песни «День Победы».

А полузащитник екатеринбургского клуба Роман Емельянов опубликовал в своём «инстаграме» оригинальное поздравление с 9 мая.