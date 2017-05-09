Шоу Дани Алвеса. «Ювентус» – в финале Лиги чемпионов

Конец сказки. Куда разбегутся футболисты «Монако» летом После феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских топ-клубов.

Жардим надеялся на Фалькао

Если называть вещи своими именами, исход сражения «Ювентуса» с «Монако» был решён ещё шесть дней назад. Дубль Гонсало Игуаина на «Луи II» фактически обеспечил «Старой синьоре» место в финале Лиги чемпионов. Монегаски, конечно, и сами знали, что их шансы минимальны, но обещали побиться в Турине. Иначе их бы никто не понял.

— «Ювентус» создал нам много проблем, так что, конечно, придётся кое-что изменить. Особенно хорош у них был Дани Алвес. Это неудивительно, ведь он великий игрок, который привык к матчам такого уровня. Если мы хотим выиграть, то должны показать свой лучший футбол. Мы ждём многого от Радамеля Фалькао. Нам нужно атаковать, отодвинув в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и итальянцы. Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Ювентус» — это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не воплотили в голы созданные моменты. В Турине хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель — выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они делали до сего дня, – заявил главный тренер «Монако» Леонардо Жардим.

Хедира заменил Маркизио на 10 минут

Если Жардим говорил о Фалькао, то для болельщиков сейчас самая интересная фигура в составе монегасков – 18-летний Килиан Мбаппе. Противостояние невероятно одарённого юного француза с 39-летним голкипером итальянцев Джанлуиджи Буффоном придавало этому полуфиналу особый вкус. Правда, в Монако опытная оборона «Ювентуса» сумела нейтрализовать автора пяти голов в плей-офф нынешней Лиги чемпионов, тем не менее у нападающего было ещё 90 минут, чтобы взять реванш.

Естественно, Мбаппе и Буффон вышли с первых минут. Массимилиано Аллегри сделал в стартовом составе «Ювентуса» только одну перестановку: отбывший дисквалификацию Сами Хедира поменял в центре поля Клаудио Маркизио. Впрочем, немец уже на 10-й минуте дёрнул мышцу бедра и был заменён на Маркизио. В основу «Монако» на сей раз попали итальянец Андреа Раджи, Бенжамен Менди и Жоау Моутинью. На скамейке запасных остались Фабиньо и Тома Лемар, которые, видимо, хуже всего справились с заданием Жардима неделю назад. В последний момент выпал из заявки Набиль Дирар.

Мбаппе в клетке

Тактическая схема «Ювентуса» в ответной игре была гораздо больше похожа на традиционную с тремя центральными защитниками, чем та, что мы видели в Монако. Там всё-таки Андреа Барцальи часто превращался в правого защитника, а Алвес – в полузащитника. Теперь оборонительный кулак туринцев становился ещё крепче.

Представитель чемпионата Франции начал встречу очень агрессивно. Несколько атак гости провели через свой левый фланг, стремясь разорвать связь между Барцальи и Алвесом. Сюда и смещался Мбаппе. Но максимум, чего добился талант монегасков, – попадание в штангу из офсайда. Мбаппе с Фалькао угодили в клетку, созданную защитниками «Старой синьоры», и каких-то сложных задач перед ними не ставили. До перерыва Килиан нанёс один удар мимо цели. От Буффона чудес не требовалось, а в самом напряжённом эпизоде первого тайма у ворот «Ювентуса» его подстраховал Джорджо Кьеллини. «Монако» как раз пролез через зону Алвеса, который, может, и не идеален при обороне, зато сделал результат этого полуфинала.

Что бывает, когда даёшь свободу «Ювентусу»

Жардим тоже оставил сзади трёх центральных, рассчитывая на то, что обладатели «двух сердец» Менди и Джибриль Сидибе смогут вскрывать фланги защиты хозяев и кормить мячами Мбаппе с Фалькао. Вот только в итоге у «Монако» стало в обороне слишком много свободного пространства, которым такая опытная команда, как «Ювентус», конечно же, не могла не воспользоваться. Сперва гостей выручал Даниэль Субашич. В частности, он совершил блестящий сейв после удара партнёра по сборной Хорватии Марио Манджукича: голкипер вовремя выбежал из ворот, сократил дистанцию и левый рукой остановил летящий в сетку мяч. Но вскоре Манджукич всё-таки забил.

Опять топ-класс показал Алвес! Бразилец продолжает играть так, что заставляет болельщиков «Барселоны» крыть последними словами руководство своего клуба за расставанием с ним. В конце первого тайма Алвес записал на свой счёт голевую передачу на Манджукича, едва не стал автором второго голевого паса и наконец сам поразил цель мощным ударом с подбора. Благодаря Алвесу общий перевес «Ювентуса» вырос до четырех голов.

Сухая серия Буффона прервана

Таким образом, второй тайм превратился в формальность. Уже не имело особого значения, забьют ли в этот вечер Мбаппе или Фалькао. Хотя Буффону, безусловно, хотелось продлить сухую серию. В последний раз Джанлуиджи пропускал в нынешней Лиге чемпионов 22 ноября от «Севильи» в групповом этапе, а в серии плей-офф играл только на ноль.

Впрочем, гол Мбаппе всё-таки состоялся, пусть и не с первой попытки. Сначала голкипер «Ювентуса» выиграл дуэль у нападающего, который годится ему в сыновья, отразив мяч ногой после выхода один на один. Но на 69-й минуте Буффон не прервал передачу Моутинью, и Килиан забил так называемый гол престижа.

«Ювентус» внешне легко переиграл «Монако». Лучшая оборона мирового футбола взяла верх над одной из сильнейших атак. Теперь туринцы, скорее всего, будут готовиться к «Реалу», а монегаски заслуживают самых добрых слов за яркое выступление в Европе в сезоне-2016/17. Великий Буффон получил третью попытку завоевать трофей, которого пока нет в его коллекции – Кубок чемпионов.