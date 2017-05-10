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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Антон Третяк

25 мгновений чемпионского сезона «Спартака»

Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии чемпионского сезона «Спартака».
10 мая 2017, среда. 08:30. Футбол

4 августа 2016 года. «Спартак» — АЕК

А начиналось всё с того, что «Спартак» проиграл дома кипрскому клубу АЕК и вылетел из Лиги Европы.

Лига Европы. «Спартак» — АЕК — 0:1

Лига Европы. «Спартак» — АЕК — 0:1

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Леонид Федун вместе с очередной порцией критических баннеров и прозвищем «Нольтрофеич» получил ещё одно — «Безъеврокубыч».

Баннеры болельщиков «Спартака»

Баннеры болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Проблемы владелец клуба решил традиционным способом — отставкой тренера. Дмитрий Аленичев ушёл с поста главного тренера «Спартака» после 1-го тура, в котором обыграл свой бывший клуб «Арсенал» 4:0. Это единственная пока крупная победа красно-белых в чемпионате.

Массимо Каррера, Егор Титов и Дмитрий Аленичев

Массимо Каррера, Егор Титов и Дмитрий Аленичев

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

11 сентября 2016 года. «Спартак» — «Локомотив»

При новом наставнике — итальянце Массимо Каррере — «Спартак» идёт без поражений. В 6-м туре с минимальным счётом обыгран «Локомотив».

Артём Ребров

Артём Ребров

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

25 сентября 2016 года. «Спартак» — «Уфа»

Первое поражение в чемпионате. «Спартак» на своём поле проигрывает «Уфе», которая, как выяснится потом, на выездах наберёт больше очков, чем на своём поле.

РФПЛ. 8-й тур. «Спартак» — «Уфа» — 0:1

РФПЛ. 8-й тур. «Спартак» — «Уфа» — 0:1

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

22 октября 2016 года. «Урал» — «Спартак»

В матче 11-го тура «Спартак» одерживает тяжелейшую победу в Екатеринбурге.

РФПЛ. 11-й тур. «Урал» — «Спартак»

РФПЛ. 11-й тур. «Урал» — «Спартак»

Фото: Александдр Мысякин, «Чемпионат»

29 октября 2016 года. «Спартак» — ЦСКА

Дубль Зе Луиша помогает «Спартаку» выиграть дерби у ЦСКА.

Зе Луиш

Зе Луиш

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А с лёгкой руки Дмитрия Комбарова рождается первый мем сезона.

Баннер болельщиков «Спартака»

Баннер болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

20 ноября 2016 года. «Спартак» — «Амкар»

Денис Глушаков в добавленное время приносит «Спартаку» победу над «Амкаром». Это пятый подряд успех красно-белых, и появляются первые робкие высказывания о чемпионстве. Но Глушаков ещё не «похороны».

РФПЛ. 14-й тур. «Спартак» — «Амкар» — 1:0

РФПЛ. 14-й тур. «Спартак» — «Амкар» — 1:0

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А это болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева). Именно он придумал мем «Глушаков — это похороны».

Болельщики «Спартака»

Болельщики «Спартака»

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А Леонид Федун в свой список прозвищ получает ещё и «Ждуна».

Леонид Федун

Леонид Федун

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Георгий Джикия бьётся со «Спартаком» изо всех сил и зарабатывает в концовке карточку за стычку с Квинси Промесом. Спустя совсем немного времени он перейдёт в «Спартак» и станет одним из ключевых игроков команды.

Георгий Джикия и Квинси Промес

Георгий Джикия и Квинси Промес

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

1 декабря 2016 года. «Крылья Советов» — «Спартак»

«Спартак» бит в Самаре со счётом 0:4.

Массимо Каррера в Самаре

Массимо Каррера в Самаре

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5 декабря 2016 года. «Спартак» — «Рубин»

В последнем матче года «Спартак» обыгрывает «Рубин» и уходит на зимний перерыв лидером, имея пятиочковое преимущество над «Зенитом».

РФПЛ. 17-й тур. «Спартак» — «Рубин» — 2:1

РФПЛ. 17-й тур. «Спартак» — «Рубин» — 2:1

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Массимо Каррера настолько горяч, что российские морозы ему совершенно не страшны.

Массимо Каррера

Массимо Каррера

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А Денис Глушаков, снова забивший победный гол, идёт праздновать победу и лидерство в первой части чемпионата к фанатам.

Денис Глушаков с болельщиками

Денис Глушаков с болельщиками

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

18 марта 2017 года. «Локомотив» — «Спартак»

Несмотря на ничью в дерби с «Локомотивом», полёт «Спартака» протекает нормально. 6 очков перевеса над ЦСКА.

Квинси Промес и Александр Самедов

Квинси Промес и Александр Самедов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

3 апреля 2017 года. «Спартак» — «Оренбург»

Болельщики «Спартака», как и остальная Россия, скорбят по жертвам теракта в питерском метро.

Баннер болельщиков «Спартака»

Баннер болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

16 апреля 2017 года. «Спартак» — «Зенит»

К матчу с «Зенитом» «Спартак» подошёл, имея 8 очков перевеса над питерцами и ЦСКА, причём с обоими конкурентами красно-белым предстояло сыграть.

Перформанс болельщиков «Спартака»

Перформанс болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Александр Самедов забивает победный гол в ворота «Зенита».

Александр Самедов

Александр Самедов

Фото: РИА Новости

Массимо Каррера в глубине души понимает, что догнать «Спартак» уже невозможно.

Массимо Каррера

Массимо Каррера

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

30 апреля 2017 года. ЦСКА — «Спартак»

Луис Адриано открывает счёт в дерби, пустив мяч между ног Игорю Акинфееву.

Гол Луиса Адриано в ворота ЦСКА

Гол Луиса Адриано в ворота ЦСКА

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

У ЦСКА есть моменты, а в концовке игры Виктор Гончаренко бросает все силы вперёд, но «Спартак» удерживает победу.

РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2

РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Армейским» болельщикам не нравится, что «Спартак» фактически обеспечивает себе чемпионство на их стадионе.

Массимо Каррера и болельщики ЦСКА

Массимо Каррера и болельщики ЦСКА

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

6 мая 2017 года. «Спартак» — «Томь»

После дерби «Спартак» еле-еле берёт три очка у «Томи» благодаря красивому падению Дениса Глушакова. Кстати, первый пенальти в чемпионате красно-белые пробили в 22-м туре в Уфе.

Денис Глушаков

Денис Глушаков

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А на следующий день «Зенит» проиграл «Тереку». И понеслось!

Ну а вообще все классные кадры с матчей «Спартака», вы можете посмотреть в специальной фотогалерее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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