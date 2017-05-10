25 мгновений чемпионского сезона «Спартака»

4 августа 2016 года. «Спартак» — АЕК
А начиналось всё с того, что «Спартак» проиграл дома кипрскому клубу АЕК и вылетел из Лиги Европы.
Лига Европы. «Спартак» — АЕК — 0:1
Леонид Федун вместе с очередной порцией критических баннеров и прозвищем «Нольтрофеич» получил ещё одно — «Безъеврокубыч».
Баннеры болельщиков «Спартака»
Проблемы владелец клуба решил традиционным способом — отставкой тренера. Дмитрий Аленичев ушёл с поста главного тренера «Спартака» после 1-го тура, в котором обыграл свой бывший клуб «Арсенал» 4:0. Это единственная пока крупная победа красно-белых в чемпионате.
Массимо Каррера, Егор Титов и Дмитрий Аленичев
11 сентября 2016 года. «Спартак» — «Локомотив»
При новом наставнике — итальянце Массимо Каррере — «Спартак» идёт без поражений. В 6-м туре с минимальным счётом обыгран «Локомотив».
Артём Ребров
25 сентября 2016 года. «Спартак» — «Уфа»
Первое поражение в чемпионате. «Спартак» на своём поле проигрывает «Уфе», которая, как выяснится потом, на выездах наберёт больше очков, чем на своём поле.
РФПЛ. 8-й тур. «Спартак» — «Уфа» — 0:1
22 октября 2016 года. «Урал» — «Спартак»
В матче 11-го тура «Спартак» одерживает тяжелейшую победу в Екатеринбурге.
РФПЛ. 11-й тур. «Урал» — «Спартак»
29 октября 2016 года. «Спартак» — ЦСКА
Дубль Зе Луиша помогает «Спартаку» выиграть дерби у ЦСКА.
Зе Луиш
А с лёгкой руки Дмитрия Комбарова рождается первый мем сезона.
Баннер болельщиков «Спартака»
20 ноября 2016 года. «Спартак» — «Амкар»
Денис Глушаков в добавленное время приносит «Спартаку» победу над «Амкаром». Это пятый подряд успех красно-белых, и появляются первые робкие высказывания о чемпионстве. Но Глушаков ещё не «похороны».
РФПЛ. 14-й тур. «Спартак» — «Амкар» — 1:0
А это болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева). Именно он придумал мем «Глушаков — это похороны».
Болельщики «Спартака»
А Леонид Федун в свой список прозвищ получает ещё и «Ждуна».
Леонид Федун
Георгий Джикия бьётся со «Спартаком» изо всех сил и зарабатывает в концовке карточку за стычку с Квинси Промесом. Спустя совсем немного времени он перейдёт в «Спартак» и станет одним из ключевых игроков команды.
Георгий Джикия и Квинси Промес
1 декабря 2016 года. «Крылья Советов» — «Спартак»
«Спартак» бит в Самаре со счётом 0:4.
Массимо Каррера в Самаре
5 декабря 2016 года. «Спартак» — «Рубин»
В последнем матче года «Спартак» обыгрывает «Рубин» и уходит на зимний перерыв лидером, имея пятиочковое преимущество над «Зенитом».
РФПЛ. 17-й тур. «Спартак» — «Рубин» — 2:1
Массимо Каррера настолько горяч, что российские морозы ему совершенно не страшны.
А Денис Глушаков, снова забивший победный гол, идёт праздновать победу и лидерство в первой части чемпионата к фанатам.
Денис Глушаков с болельщиками
18 марта 2017 года. «Локомотив» — «Спартак»
Несмотря на ничью в дерби с «Локомотивом», полёт «Спартака» протекает нормально. 6 очков перевеса над ЦСКА.
Квинси Промес и Александр Самедов
3 апреля 2017 года. «Спартак» — «Оренбург»
Болельщики «Спартака», как и остальная Россия, скорбят по жертвам теракта в питерском метро.
Баннер болельщиков «Спартака»
16 апреля 2017 года. «Спартак» — «Зенит»
К матчу с «Зенитом» «Спартак» подошёл, имея 8 очков перевеса над питерцами и ЦСКА, причём с обоими конкурентами красно-белым предстояло сыграть.
Перформанс болельщиков «Спартака»
Александр Самедов забивает победный гол в ворота «Зенита».
Александр Самедов
Массимо Каррера в глубине души понимает, что догнать «Спартак» уже невозможно.
30 апреля 2017 года. ЦСКА — «Спартак»
Луис Адриано открывает счёт в дерби, пустив мяч между ног Игорю Акинфееву.
Гол Луиса Адриано в ворота ЦСКА
У ЦСКА есть моменты, а в концовке игры Виктор Гончаренко бросает все силы вперёд, но «Спартак» удерживает победу.
РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2
«Армейским» болельщикам не нравится, что «Спартак» фактически обеспечивает себе чемпионство на их стадионе.
Массимо Каррера и болельщики ЦСКА
6 мая 2017 года. «Спартак» — «Томь»
После дерби «Спартак» еле-еле берёт три очка у «Томи» благодаря красивому падению Дениса Глушакова. Кстати, первый пенальти в чемпионате красно-белые пробили в 22-м туре в Уфе.
Денис Глушаков
А на следующий день «Зенит» проиграл «Тереку». И понеслось!
Ну а вообще все классные кадры с матчей «Спартака», вы можете посмотреть в специальной фотогалерее.