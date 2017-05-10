MVP 27-го тура РФПЛ. Чалов тащит «армейцев» вперёд

Редкий случай, но в списке лучших игроков Российской футбольной Премьер-Лиги по итогам 27-го тура представители «Спартака» отсутствуют. Но красно-белым жаловаться не приходится: в минувший уик-энд «Спартак» обеспечил себе долгожданный титул чемпиона России и ударно отпраздновал это событие. Командный титул добыт, а об индивидуальных пока заботятся другие.
В итоге на авансцену вышел форвард ЦСКА Фёдор Чалов, чей гол стал победным в выездном противостоянии с «Амкаром» (2:0). Нападающий мастерски разыграл мяч перед штрафной с Витиньо, получил снаряд обратно и не оставил шансов Дмитрию Хомичу. Благодаря стараниям Чалова и победе над пермяками у «армейцев» теперь небольшая фора в борьбе за второе место в Лиге чемпионов по сравнению с уступившим в своём матче «Зенитом».
Эксперты присудили молодому таланту «армейцев» 7 зачётных баллов, а читатели «Чемпионата» также наградили его максимальным количеством баллов (6) в обоих голосованиях – на странице проекта MVP и во «ВКонтакте». Итого у Чалова – 13 очков и титул самого ценного игрока (MVP) прошедшего тура.
Вторым финишировал автор самого красивого гола тура по версии «Чемпионата» — нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно. Бельгиец в два касания разобрался с финальной задачей после передачи Кристиана Паскуато и оформил дубль в ворота «Урала» в гостях (3:1). За это легионер удостоился от постоянных членов жюри 7 очков. Ещё два Бруно принесли болельщики в опросе на странице проекта.
Ну а замкнул тройку лучших вратарь «Арсенала» Владимир Габулов. Опытный вратарь не позволил ростовчанам нарушить покой его ворот и помог своей команде добыть столь важные три очка в борьбе за выживание в Премьер-Лиге. Его действия эксперты и читатели «Чемпионата» оценили на 7 баллов.
Специалисты
Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Чалов, Городов, Бруно.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Габулов, Лобжанидзе, Бруно.
Валерий Маслов, бывший капитан сборной СССР: Габулов, Чалов, Паскуато.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Мбенге, Бруно, Лобжанидзе.
РФПЛ
Городов, Чалов, Бруно.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Чалов, Бруно, Габулов.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Паскуато, Цакташ, Городов.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Паскуато, Цакташ, Мбенге.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Бруно, Городов, Чалов.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Бруно, Габулов, Мбенге.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Чалов, Цакташ, Солосин.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Паскуато, Габулов.
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 312 голосов – 3 дополнительных балла.
Джанни Бруно («Крылья Советов») – 139 голосов – 2.
Владимир Габулов («Арсенал») – 115 – 1.
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 2553 голосов (39,8%) – 3 дополнительных балла.
Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 818 (12,8%) – 2.
Владимир Габулов («Арсенал») – 747 (11,6%) – 1.
Итоги 27-го тура РФПЛ:
Фёдор Чалов (ЦСКА) – 13;
Джанни Бруно («Крылья Советов») – 9;
Владимир Габулов («Арсенал») – 7;
Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 6;
Евгений Городов («Терек») – 4;
Мийо Цакташ («Рубин») – 3;
Абалайе Мбенге («Терек») – 3;
Элгуя Лобжанидзе («Оренбург») – 2;
Алексей Солосин («Томь») – 1.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».