MVP 27-го тура РФПЛ. Чалов тащит «армейцев» вперёд

Редкий случай, но в списке лучших игроков Российской футбольной Премьер-Лиги по итогам 27-го тура представители «Спартака» отсутствуют. Но красно-белым жаловаться не приходится: в минувший уик-энд «Спартак» обеспечил себе долгожданный титул чемпиона России и ударно отпраздновал это событие. Командный титул добыт, а об индивидуальных пока заботятся другие.

В итоге на авансцену вышел форвард ЦСКА Фёдор Чалов, чей гол стал победным в выездном противостоянии с «Амкаром» (2:0). Нападающий мастерски разыграл мяч перед штрафной с Витиньо, получил снаряд обратно и не оставил шансов Дмитрию Хомичу. Благодаря стараниям Чалова и победе над пермяками у «армейцев» теперь небольшая фора в борьбе за второе место в Лиге чемпионов по сравнению с уступившим в своём матче «Зенитом».

Эксперты присудили молодому таланту «армейцев» 7 зачётных баллов, а читатели «Чемпионата» также наградили его максимальным количеством баллов (6) в обоих голосованиях – на странице проекта MVP и во «ВКонтакте». Итого у Чалова – 13 очков и титул самого ценного игрока (MVP) прошедшего тура.

Как прервалась сухая серия Медведева. 5 самых ярких голов 27-го тура Трюки Паскуато а-ля Марадона, очередной гол Чалова и парашют Бруно – в хит-параде лучших голов 27-го тура РФПЛ.

Вторым финишировал автор самого красивого гола тура по версии «Чемпионата» — нападающий «Крыльев Советов» Джанни Бруно. Бельгиец в два касания разобрался с финальной задачей после передачи Кристиана Паскуато и оформил дубль в ворота «Урала» в гостях (3:1). За это легионер удостоился от постоянных членов жюри 7 очков. Ещё два Бруно принесли болельщики в опросе на странице проекта.

Ну а замкнул тройку лучших вратарь «Арсенала» Владимир Габулов. Опытный вратарь не позволил ростовчанам нарушить покой его ворот и помог своей команде добыть столь важные три очка в борьбе за выживание в Премьер-Лиге. Его действия эксперты и читатели «Чемпионата» оценили на 7 баллов.

Специалисты

Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Чалов, Городов, Бруно.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Габулов, Лобжанидзе, Бруно.

Валерий Маслов, бывший капитан сборной СССР: Габулов, Чалов, Паскуато.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Мбенге, Бруно, Лобжанидзе.

РФПЛ

Городов, Чалов, Бруно.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Чалов, Бруно, Габулов.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Паскуато, Цакташ, Городов.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Паскуато, Цакташ, Мбенге.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Бруно, Городов, Чалов.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Бруно, Габулов, Мбенге.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Чалов, Цакташ, Солосин.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Чалов, Паскуато, Габулов.

Читатели

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 312 голосов – 3 дополнительных балла.

Джанни Бруно («Крылья Советов») – 139 голосов – 2.

Владимир Габулов («Арсенал») – 115 – 1.

«ВКонтакте»

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 2553 голосов (39,8%) – 3 дополнительных балла.

Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 818 (12,8%) – 2.

Владимир Габулов («Арсенал») – 747 (11,6%) – 1.

Итоги 27-го тура РФПЛ:

Фёдор Чалов (ЦСКА) – 13;

Джанни Бруно («Крылья Советов») – 9;

Владимир Габулов («Арсенал») – 7;

Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 6;

Евгений Городов («Терек») – 4;

Мийо Цакташ («Рубин») – 3;

Абалайе Мбенге («Терек») – 3;

Элгуя Лобжанидзе («Оренбург») – 2;

Алексей Солосин («Томь») – 1.