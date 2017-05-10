«Я как Пабло Пикассо». Как в 34 года оставаться лучшим латералем Европы

Шоу Дани Алвеса. «Ювентус» – в финале Лиги чемпионов Дани Алвес забил гол и отдал голевую передачу, внеся решающий вклад в победу «Ювентуса» над «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов.

Дани Алвес – настоящий герой «Ювентуса». Забив гол и отдав голевую передачу, бразилец был признан игроком матча с «Монако». По ходу сезона все восхищаются прогрессом Дибалы, свершениями Игуаина, надёжной игрой Буффона, но почему-то в стороне остаётся ещё один герой, который в 34 года продолжает оставаться одним из самых ярких правых латералей современного футбола.

Что потеряла «Барселона»

То, что селекционная служба «Барсы» далека от идеала, давно ни для кого не секрет. Наряду со странными приобретениями последних лет потеря Дани Алвеса – настоящий провал. Ему не предложили продлить контракт, не посулили даже роль запасного. После всех тех лет, что он отдал сине-гранатовым цветам. Алвес по-прежнему всей душой любит этот клуб, но простить то, как с ним обошлись, так и не смог.

«Руководители «Барселоны» оказались фальшивыми и неблагодарными людьми, — говорит он. — Контракты Месси и Иньесты? Надеюсь, для блага футбола они будут продлены. Но посмотрите, как «Барселона» обошлась со мной. Была бы моя воля, так этим игрокам уже стояли бы памятники на «Камп Ноу».

В итоге Луис Энрике вынужден использовать на позиции правого защитника старательного, но всё ещё не дотягивающего до нужного уровня номинального центрального полузащитника Серхи Роберто. После серьёзной травмы Алейкса Видаля подменить его просто некому. Интересно, что ещё в позапрошлом сезоне руководство «Барселоны» подумывало над тем, чтобы отказаться от услуг Алвеса, однако в конце концов контракт был продлён ещё на год. В итоге Алвес в 33 года продолжал оставаться безальтернативным игроком основы на своей позиции.

Пике, Моуринью и ещё 7 самых злостных «троллей» мирового футбола Пока Роналду и Дани Алвес подкалывают друг друга, мы собрали всех любителей постебаться в одной статье.

Что приобрёл «Ювентус»

С приходом Алвеса Штефан Лихштайнер плотно осел на скамейку запасных. В лице бразильца Аллегри получил опытного, но подвижного игрока, который способен приносить огромную пользу атаке. Единственной проблемой Дани всегда был авантюризм при игре в обороне. Однако передвижение Алвеса ближе к центру поля и несколько уроков позиционной игры – и вот уже перед нами эталон правого латераля при схеме 3-4-2-1.

Для наглядности рассмотрим его действия в матче с «Монако». Первое, что стоит отметить, – это карта передач.

С помощью Алвеса и Алекса Сандро «Юве» создаёт мощный фронт атаки по всей ширине футбольного поля. Сами Хедира остаётся страховать опорную зону, в то время как Миралем Пьянич получает большую свободу при конструировании игры. Алвес и Сандро максимально растягивают фланги при атаке и максимально сужают при обороне. Вот простой пример:

Дани при возвращении в оборону смещается в центр и накрывает Бернарду Силву, тот выкручивается и всё же переводит мяч на фланг Менди, но Алвес вновь контролирует ситуацию и успевает закрыть свою зону. Классическое чтение игры.

Между тройкой и четвёркой. Как меняется «Ювентус» Разбираемся, как Массимилиано Аллегри обхитрил Италию и готовится всех обхитрить в Лиге чемпионов.

То же самое происходит и при прессинге. Алвес выдвигается на одну линию с Игуаином и Дибалой, перекрывая зоны передачи, заставляя того же Силву отыгрывать назад.

Алвес стал действовать более умно и при атаке чужих ворот. Чего только стоит статистика по зонам, через которые «Ювентус» чаще всего проводил атаки. Почти 70% — с правого фланга, где орудовал бразилец.

Однако если в «Барселоне» мы запомнили Дани как человека, неустанно бороздящего бровку, то в Турине его функции стали более широкими. При атаке он нередко смещается в центр, стараясь играть на подборе, если первая волна атаки захлебнётся. Или же смещается в центр, чтобы помочь команде выйти из обороны через пас. Многолетние «квадраты» в «Барселоне» помогли ему как следует прокачать это умение.

«Алвес является чемпионом, футболист с большим энтузиазмом, который выиграл всё, что можно. Он является примером для подражания», — рассыпался в комплиментах Массимилиано Аллегри после игры с «Порту».

«Его очень не хватает «Барселоне», я бы хотел, чтобы он вернулся», — говорит многолетний партнёр Алвеса Хави.

«Я похож на Пикассо! Кто может понять меня, тот любит меня. А тот, кто не может, в любом случае платит миллионы», — охарактеризует свою игру сам Дани.

Он действительно кажется немного странным и чудаковатым, порой излишне экспрессивным, порой – расхлябанным. Однако на протяжении вот уже как минимум 10 лет Алвес – образец флангового футболиста, который, даже завоевав всё, в свои 34 не сбавляет требований к себе. Фанаты «Ювентуса», даже абстрагировавшись от шоу Дани в полуфинале, наверняка знают, кого надо особо благодарить за то, что 3 июня их команда появится на поле «Миллениума» в Кардиффе.

В статье использованы данные платформы Wyscout.