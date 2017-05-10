Символическая сборная 27-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 27-го тура сезона-2016/17.

Вратарь

Владимир Габулов, «Арсенал»

В самых безнадёжных ситуациях в матче с «Ростовом» туляков выручал Габулов. Именно ему «Арсенал» обязан столь важными тремя очками.

Оборона

Кирилл Комбаров, «Арсенал»

Хороший матч с «Ростовом» провёл правый защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров. Его результативная передача помогла тулякам победить одного из лидеров нашего футбола.

Георгий Джикия, «Спартак»

Матч с «Томью» многими спартаковцами признаётся неудачным. Однако некоторых в составе новоиспечённого чемпиона за матч 27-го тура отметить стоит. Один из них Георгий Джикия, вытеснивший из состава Илью Кутепова.

Родолфо, «Терек»

Результативная передача Родолфо в матче с «Зенитом» фактически сделала «Спартак» чемпионом в этом туре.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Дмитрий Комбаров провёл отличный сезон в «Спартаке» и стал одним из творцов победы красно-белых в чемпионате.

Полузащита

Мийо Цакташ, «Рубин»

Хорватский полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ стал автором победного дубля в ворота «Уфы».

Денис Глушаков, «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в 27-м туре привёл свой клуб к долгожданному чемпионству. Пусть пенальти, заработанный восьмым номером, многим кажется спорным, Глушаков всё же стал одним из главных героев победного эпизода.

Квинси Промес, «Спартак»

На счету Квинси Промеса реализованный пенальти в ворота «Томи», который вкупе с поражением «Зенита» стал для «Спартака» «золотым».

Джанни Бруно, «Крылья Советов»

На счету полузащитника «Крыльев Советов» Джанни Бруно дубль в ворота «Урала». Самарцы выиграли со счётом 3:1.

Кристиан Паскуато, «Крылья Советов»

Партнёр Бруно по атаке «Крыльев» Кристиан Паскуато поучаствовал во всех трёх голах самарцев, проведя на поле всего один тайм — второй. На счету итальянца гол и две результативные передачи.

Нападение

Фёдор Чалов, ЦСКА

Молодой нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал автором первого гола в матче с «Амкаром». В Перми «армейцы» выиграли со счётом 2:0.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

Матч с «Томью» вызвал большое недовольство у Массимо Карреры, но именно благодаря этой не самой уверенной победе итальянский специалист привёл «Спартак» к чемпионству спустя 16 лет.