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Паулу Соуза
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Соу-соу». Почему Паулу Соуза – не лучший выбор для «Зенита»

Сергей Титов предостерегает «Зенит» от назначения португальца Паулу Соузы.
10 мая 2017, среда. 14:00. Футбол
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«В нашем мире много начинающих тренеров, которые сразу мечтают работать с большими клубами, без необходимого опыта. Но Паулу Соуза поступил скромнее. Он работал в Венгрии, Израиле, Швейцарии, втором английском дивизионе. Он прекрасно изучает противников и всегда очень хорошо информирован», – как-то говорил в интервью Record Жозе Моуринью. Гуру mind games не будет хвалить кого попало, так что для Соузы это лишняя галочка в резюме. «Видеотон» из скромного городка Секешфехервар с подачи португальца впервые стал чемпионом Венгрии, «Базель» проскочил в плей-офф Лиги чемпионов – там работу Паулу Соузы будут вспоминать с ностальгией.

Паулу Соуза

Кто: главный тренер «Фиорентины»
За кого играл: «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд, «Интер»
Кого тренировал: «КПР», «Суонси», «Базель»
Почему интересен: считается главным кандидатом на пост тренера «Зенита», был вторым выбором «Зенита» после Луческу ещё год назад
Главные слова: «Для тренера важно добывать успех – это оправдывает его методы»

То ли дело Флоренция. Там каждый бывший ювентино – «гобб», а доказать принадлежность к крови «Виолы» удаётся немногим из «гоббов», вроде Джованни Трапаттони и Чезаре Пранделли. Соузу, отыгравшего за «Ювентус» два сезона, встретили в Тоскане заборными надписями вроде «Sousa gobbo di merda» (тут всё понятно и без перевода). Период работы в «Фиорентине» – главный повод критиковать Соузу, заодно добавляя к критике флешбэки из прошлого.

Неуживчивость

«Фиорентина», самый долгий авторский проект в карьере Паулу Соузы, затянулся на целых два года. До этого Соуза задерживался на полтора года в «Видеотоне», в других клубах – работал и того меньше. Но даже в Тоскане Соуза умудрился нажить себе врагов. Летом 2015-го, когда португалец принял «Фиорентину», сработал эффект иностранного тренера, под которого клуб проводит агрессивную трансферную кампанию («Рома» Руди Гарсии и «Наполи» Рафаэля Бенитеса переживало тот же эффект). Летом Соуза вновь требовал от руководства «фиалок» денежных вливаний, лично просил некоторых игроков, однако был проигнорирован.

Теперь почти на каждой пресс-конференции после неудачных матчей Паулу Соуза жалуется на провальную трансферную политику и отсутствие новичков, хотя «Фиорентина» и сейчас по составу не выглядит хуже «Лацио» или «Милана», идущих в таблице Серии А выше. Редкий игрок, которого Соуза смог выпросить у клуба – голландец Кевин Дикс, – улетел в глухой запас после пары робких попыток «алленаторе» вписать Дикса в схему 3-4-2-1. Всеми действиями и словами Паулу показывает, что работа в «Фиорентине» перестала его интересовать.

Постоянное давление на руководство клуба, провоцирование конфликта – крайность тренера Соузы, но вероятно, это следствие давления на старте карьеры. Первым местом самостоятельной работы Соузы был «Куинз Парк Рейнджерс», и в фильме The Four Year Plan, посвящённом подъёму «КПР» в Премьер-лигу, Соуза – главный герой унизительной сцены. В перерыве одного из матчей к Соузе подходит Джанни Паладини, правая рука руководителя «КПР» Флавио Бриаторе, и предлагает выпускать двух нападающих вместо одного, потому что так захотели наверху. Тогда мягкий и либеральный, Соуза не скрывает, что в тот период ему вешали лапшу на уши. «Там невозможно было добиваться успеха», – резюмирует лондонский этап карьеры Соуза.

Паулу Соуза может сделать команду лучше, но только если до него заложен прочный фундамент.

Упрямство

«Соуза – блестящий специалист, но когда появляются какие-то шероховатости, он ничего не изменит, – пишет в автобиографии легенда «Суонси» Ли Трандл. – Мы неохотно менялись по ходу матчей, это стоило нам очков. Однажды мы играли с «Шеффилд Юнайтед», и их защитник Крис Морган спросил, собираемся ли мы вообще давить. В ситуации, где нам нужна была только победа, мы продолжали играть в одном ключе. Паулу – упрямый, с ним трудно иметь дело из-за такого качества».

Упрямство Соузы в первую очередь тактическое – он консерватор, практически никогда не меняет схему во время матча, не предпринимает резких шагов вроде выхода лишнего нападающего при проигрышном счёте. В нынешнем сезоне упрямство Соузы вылилось в стремление не отступать от тактической схемы 3-4-2-1, когда-то приносившей успех. Летом «Фиорентина» лишилась главного игрока в своей тактике, Маркоса Алонсо, обеспечивавшего трансформацию защитной линии из тройки в четвёрку и обратно. Найти терцино схожих умений и функций, встроить его в схему очень сложно, но Соуза решил проблему банально, ставя на позицию Алонсо игроков других функций и, что важнее, слабее классом – Жилберто, Милича, Макси Оливеру. 9 матчей на позиции левого терцино отбегал Федерико Бернардески, 6 – Кристиан Тельо, хотя обоим намного комфортнее в атакующей линии. Весь сезон Соуза продолжает метаться и искать замену Алонсо, но почти не пытается перестроить командную тактику, отходя от неё лишь эпизодически, чтобы подстроиться под соперника.

Постоянное давление на руководство клуба, провоцирование конфликта – крайность тренера Соузы, но, вероятно, это следствие давления на старте карьеры.

Игнорирование силовых тренировок

В тренировочном процессе Паулу Соуза – это анти-Земан современного кальчо. На Туманном Альбионе его работу в Чемпионшипе вспоминают недобрым словом во многом из-за неправильных тренировок – игроки считали, что очень мало работают над физикой. «Было непросто резко перейти от невероятно жёсткого режима Роберто Мартинеса до тренировок Соузы, где мы даже не потели, – вспоминает Гарри Монк, тогда игравший за «Суонси», а позже возглавивший команду. – Мы ежедневно понимали, что нас тренируют неправильно. Иногда просились в фитнес-зал, подкачаться, но получали запрет на дополнительные занятия».

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Полное игнорирование силовых тренировок в Чемпионшипе привело к самому короткому тренерскому отрезку Паулу Соузы – всего 88 дней в «Лестере». Соузу сменил главный человек в его карьере, Свен-Йоран Эрикссон, однажды переставивший португальца с фланга в центре поля, и после первого же матча своего «Лестера» Эрикссон свалил всё на бывшего подопечного: «Мы оказались вообще не готовы поддерживать энергию 90 минут. Фитнес-вопрос надо решать с завтрашнего дня».

Команды Паулу Соузы отличает регулярное попадание в физические ямы. «Суонси» Соузы, занимая после 35 туров 4-е место в Чемпионшипе, выиграл на финише всего 2 матча из 11, вывалился за пределы стыковых матчей, что вылилось в ехидные слова Гарри Монка в автобиографии: «Оглядываясь назад, я рад, что мы попали в Премьер-лигу не с Соузой – этот успех он присвоил бы себе, хотя мы отыграли сезон впустую». В прошлом сезоне «Фиорентина» португальца повторила результат того «Суонси» (2 победы из 11 на финише), отвалилась от борьбы за Лигу чемпионов и доказала, что Паулу Соуза не работает над ошибками в этом направлении. Посмотрите на весенние результаты «Зенита» и поймите, что такой тренер – не то, что сейчас нужно «Зениту».

Отсутствие тактического стиля

Вдвойне удивительно, что интерес к фигуре Паулу Соузы приписывают дортмундской «Боруссии» – команде, для которой яркий комбинационный футбол стал ключевой частью философии. У Соузы своего личного рисунка игры как такового нет, в своих клубах португалец подстраивался под условия работы. В «КПР» и «Суонси» португалец снискал славу оборонительного тренера – в Чемпионшипе Соуза выиграл 11 матчей со счётом 1:0, 5 – проиграл 0:1, 19 – закончил нулевыми ничьими. В «Фиорентине» – сделал основой стиль Винченцо Монтеллы: улучшил владение мячом (56,2% против 55,9% у Аэропланино), сделал акцент на тактике 3-4-2-1, поставил на активное использование дальних ударов (279 в нынешнем сезоне – больше только у «Наполи»). В первые месяцы работы Соузы в «Фиорентине» казалось, что он развивает стиль Монтеллы, но качественных изменений в тактике и игровом рисунке за два года так и не случилось.

Соуза – консерватор, практически никогда не меняет схему во время матча, не предпринимает резких шагов вроде выхода лишнего нападающего при проигрышном счёте.

Пожалуй, самый показательный отрезок работы Паулу Соузы – даже не в «Фиорентине», а в швейцарском «Базеле». Португалец продолжил линию Мурата Якина, развил тактическую гибкость чемпиона Швейцарии («Базель» научился сочетать 4-2-3-1 и 3-4-2-1), отточил эффективность команды в завершении: «Базель» забивал «Санкт-Галлену» и «Цюриху» 4 гола 5 ударами в створ, «Вадуцу» – 3 гола 4 ударами, «Люцерну» – 4 гола 4 ударами. Научил двум моделям игры – дома Соуза всегда старался играть агрессивно, даже против «Ливерпуля», а в гостевых матчах спокойно отдавал мяч и использовал «выездную модель».

Паулу Соуза может сделать команду лучше, но только если до него заложен прочный кирпичный фундамент – в таком случае Соуза ограничится минимальными своими штрихами, но не станет разрушать постройку. Для «Зенита» такой вариант неприемлем – от Мирчи Луческу останется только песочный домик. Вероятно, кое-какие базисы игры Соуза способен унаследовать (например активное использование фланговых подач и тщательная подготовка ударов с качественных точек), но правильнее позвать в «Зенит» настоящего тренера-революционера, способного выстроить игру с нуля. Иначе при Паулу Соузе случится повторение весенней части нынешнего сезона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фиорентина ФК Зенит Паулу Соуза
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