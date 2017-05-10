Задачи Массимо. Что ещё нужно улучшить Каррере в «Спартаке»

Поклонники «Спартака» ещё не один день будут приходить в чувство после воскресного шквала эмоций и поздравлять друг друга с долгожданным триумфом. Штаб свежеиспечённых чемпионов такой роскоши себе позволить не может. Титул подразумевает не только престиж и признание, но и автоматическое повышение спроса с команды – в плане качества игры, результата. Увлёкшись празднованиями, запросто упустить драгоценное время для коллективной модернизации, без которой трудно рассчитывать на успех в другой лиге, континентальной. Прагматик Каррера это лучше кого бы то ни было понимает. Сиянье золота не должно и не затмит в его глазах существующие организационные недостатки. Тезисно обозначим основные из них.

Укрепить оборону

Современный «Спартак» играет сам и великодушно позволяет это делать сопернику. В среднем по его воротам совершается 10 ударов за тур – это худший результат среди лидеров лиг первой шестёрки рейтинга УЕФА. Из континентальных флагманов больше москвичей пропускает только мадридский «Реал» (1,1 гола за матч), но в этом случае знаменитый бразильский принцип «вы забьёте сколько сможете, мы – сколько захотим» не выглядит безнадёжным архаизмом. Наступательная мощь позволяет Роналду и компании просто не обращать внимания на такую «чепуху».

Спартаковцы пропускают много даже по меркам отечественного чемпионата — 24 мяча в 27 играх. Шестое-седьмое место по этому показателю с «Локомотивом» не может устраивать в недавнем прошлом профильного отладчика обороны Карреру. Равно как и шестой-седьмой результат по доле удачных единоборств. Комплексное повышение надёжности игры, пожалуй, главное задание на лето «Спартаку». То, что не раз сходило ему с рук на внутренней арене, может больно ударить на внешней.

Если имеющихся ресурсов для глобального изменения ситуации недостаточно (у каждого спортсмена есть потолок возможностей), остаётся прибегнуть к помощи внешних – укрепить проблемную линию одним-двумя квалифицированными исполнителями.

25 мгновений чемпионского сезона «Спартака» Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии чемпионского сезона «Спартака».

Улучшить реализацию

Вы, наверное, удивитесь, но по цифрам владения мячом (58%) «Спартак» превосходит в сезоне «Челси», «Реал», «Ювентус» и «Монако», уступая только «Баварии» (68%). При этом забивают красно-белые меньше всех вышеозначенных клубов, и намного – 1,56 мяча за матч. По российским меркам – неплохой показатель (у «Зенита» — аналогичный, у остальных – хуже), на фоне лучших европейских образцов – средний. Желательно повысить. Моментов у «Спартака» в изобилии — реализация хромает. По статистике на один гол у москвичей уходит 10 ударов (10% от общего числа). Для сравнения: «Юве» конвертирует в забитые мячи 13,7% попыток, «Бавария» — 15, «Челси» — 15,6, «Реал» — 16,35.

Прибавить на выезде

У нас здесь не Испания, где пара грандов исправно собирает 80-процентные урожаи с чужих полей, но и в данном аспекте «Спартаку» есть куда прибавлять. 61,5% гостевых очков – это второй показатель в российской Премьер-Лиге (после ЦСКА) и худший по сравнению с европейскими передовиками. У бывшего компаньона Карреры Антонио Конте, допустим, он на 10 процентов выше. Предлагаю его и считать за ориентир. Хотя понятно, что в новом сезоне степень противодействия красно-белым ещё более возрастёт: тормознуть действующего чемпиона почётнее и приятнее, чем легенду прошлого. А в случае «Спартака» два статуса вновь сплелись воедино, что гарантирует ему яростное сопротивление на любой территории.

Повысить бдительность

«Спартак» сборки Карреры не раз демонстрировал потрясающие волевые качества, вырывая победы, когда секундомер на табло замирал на цифре 90 и соперник предвкушал очковую добычу. Но наряду с мини-подвигами случались труднообъяснимые провалы. Трёшка пропущенных мячей в Ростове-на-Дону и, особенно, четвёрка в Самаре выявили у команды симптомы рассеянности, поражающей команду в самые неожиданные моменты. В борьбе с этой напастью Каррера достаточно далеко продвинулся (если срывы и случаются, то носят одиночный, не системный характер), но полностью ещё не искоренил. Натужная победа над последней командой сезона и досада итальянца на своих воинов – лишние тому подтверждения.

Как на последний бой выходя против прямых конкурентов, «Спартак» иногда позволяет себе неуместное благодушие в играх с заведомо менее классными соперниками. В Лиге чемпионов такая проблема ему точно не грозит, но ведь ею миссия Массимо не ограничивается. Для защиты внутрироссийского титула следует увереннее отбирать «свои» очки, не раздаривая их середнякам вроде уфимского или самарского. Это в идеале, но разве «Спартак» — не перфекционист по натуре?

«Спартак» на фоне лидеров «большой пятёрки»