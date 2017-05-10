Тест. Чей это стадион? Футбольные арены с неожиданного ракурса

Каждый раз, когда мы смотрим футбольный матч по телевизору, нам показывают красивые виды на стадион: сверху, сбоку, с поля. Некоторые стадионы – не только дома для клубов, но и бренды, которые стали узнаваемой частью города, достопримечатьельностью. И сейчас мы проверим, как много стадионов вы знаете. Мы взяли фотографии либо достаточно известных арен, либо тех стадионов, которые принадлежат известным командам. Некоторые вопросы совсем простые, в других узнать стадион сложнее, но есть подсказки. А некоторые из этих фотографий облетели весь мир. Итак, как хорошо вы разбираетесь в футбольных стадионах?

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