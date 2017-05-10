До свиДанни. Почему Данни мешает «Зениту»

Так вышло, что на ключевой матч весны в чемпионской гонке игроков «Спартака» заряжал не только Массимо Каррера, лучший мотиватор сезона, но и Мигел Данни. Уже после дерби с ЦСКА об этом рассказал Денис Глушаков: «В плане мотивации Каррера говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью с Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьём съесть игроков «Спартака». В беседе с «Чемпионатом» Данни рассказывал, что накачает команду и через прессу, и в раздевалке, однако живьём съедать соперника вышел «Спартак», а «Зенит» был эмоционально выжатым, ватным.

Зарисовка с интервью Данни – лучшая иллюстрация нынешнего сезона капитана «Зенита», для которого Черномырдин давно придумал крылатое описание. После третьего разрыва крестообразных связок Данни максимально быстро вернулся к тренировкам, мощно отработал на зимних сборах, добавил «Зениту» динамики за двадцатиминутку в Брюсселе, заработал от Мирчи Луческу постоянную прописку в составе – не скажешь, что не заслужил. Но возвращение Данни помешало всей команде и совпало с игровым кризисом сине-бело-голубых. Связь прямая.

Главным пострадавшим от Данни стал Жулиано. Они – разноплановые атакующие полузащитники: Данни играет без чёткого амплуа, находясь ближе к мячу, тогда как Жулиано ищет мяч перед штрафной площадкой, не покрывая все зоны поля. Однако, находясь на поле вместе, португалец и бразилец дублируют друг друга. Осенью Жулик поучаствовал в 17 голевых атаках «Зенита», вся атакующая игра петербуржцев шла через него, но стиль Данни оттеняет Жулиано – пока Мигел отходит за мячами в глубину, на фланги, постоянно получает передачи и оказывается в центре внимания, Жулиано со своим чётко очерченным кругом умений уходит в тень. В матче со «Спартаком» Данни отрезал передачами вперёд семерых защитников красно-белых, Жулиано – лишь одного: непозволительно слабая статистика для плеймейкера.

На картах передач тоже видно, что Данни и Жулиано дублируют друг друга. Капитан «Зенита» часто уходит к левому флангу, чем и вызвана его средняя позиция, однако Жулиано, играя чистую «десятку», тоже часто смещался в левую зону. Из этой зоны Виктор сделал 12 обостряющих передач за сезон – больше, чем откуда-либо ещё (из «зоны 14», где сейчас невольно заперт бразилец, – всего шесть). У Данни схожая история: 10 обостряющих передач из левой зоны, шесть — из центральной.

Луческу упорно пробует совмещать Данни и Жулиано, но всякий раз – с ущербом для летнего новичка «Зенита». Во втором тайме матча со «Спартаком» Луческу попробовал опустить Жулиано в глубину поля, на одну линию к Артуру Юсупову, но даже там Данни умудрялся мешать бразильцу, опускаясь в глубину и дирижируя игрой оттуда вместо Жулиано. Вдобавок бразилец, знакомый с позицией чистого центрального полузащитника по «Днепру», не успевал страховать линию штрафной и зону подбора, из-за чего «Спартак», активно использующий именно подбор и забивающий издали чаще всех в Премьер-Лиге, получал шансы у ворот сине-бело-голубых. Устранить их дублирование можно только переводом кого-то из сладкой парочки на скамейку запасных – вместо Данни чисто флангового игрока отлично может сыграть Роберт Мак, один из самых полезных игроков осеннего «Зенита», отчего-то прибитый гвоздями к скамейке весной.

Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»! Капитан «Зенита» Данни рассказал, простил ли он Квинси Промеса за травму «крестов», и признался, что думал о завершении карьеры.

Вред Данни тактике «Зенита» не ограничивается только влиянием на Жулиано. Португалец, традиционно не привязывающий себя к конкретной позиции, мешает правильному выстраиванию структуры фланговой игры «Зенита». Одна из основ JuegodePosicion, позиционного футбола Хосепа Гвардиолы, – игроки не должны заполнять одну зону, один фланг, иначе передача получится бесполезной. Что бывает, когда основы позиционной игры нарушены, идеально показывает Данни, часто дублируя на фланге Кришито/Жиркова и мешая защитникам подключаться в атаку.

Здесь Данни дублирует Жиркова в момент диагонали из центра…

…а здесь – отходит в глубину и перехватывает передачу, которая изначально предназначалась Кришито.

От постоянных смещений Данни страдает даже Артём Дзюба. Весной Дзюба чаще, чем в начале карьеры в «Зените», встречает развитие позиционных атак за пределами штрафной площадки. Осенью компанию Артёму в штрафной поочерёдно составляли Жулиано, Мак и Кокорин, но теперь, пусть и эпизодически, возникают ситуации, когда Данни сам уходит открываться под подачи в штрафную, а Дзюба спускается в глубину и караулит мяч уже там. Для тактики любой команды это проблема – пытаясь успеть везде, Данни мешает успевать остальным игрокам.

Ещё один минус нынешнего Данни – оборонительная работа. Он и раньше был сахарным при игре без мяча, слабо читал игру соперника, но сейчас вопросов к такой работе ещё больше: 0,2 перехвата за матч – худший результат Данни в «Зените» и, вероятно, вообще в карьере. Матч с «Анжи» тоже получился для Мигела символичным: сначала он, играя по мячу, прозевал забегание Паршивлюка за спиной, родившее гол в ворота сине-бело-голубых, а затем небрежной передачей отправил в душ Николаса Ломбертса.

Беда истории Данни – в его культовом статусе для Санкт-Петербурга: как бы он ни мешал нынешнему «Зениту», его в первую очередь будут считать одним из крутейших легионеров нашего футбола, ругать за ошибки и замечать слабости при этом откажутся. Авторитет Данни слишком велик, чтобы он реагировал на свои ошибки правильно. На свой «привоз» в матче с «Анжи», приведший к удалению Ломбертса, Мигел отреагировал очень нервно: «Не нужно называть тот пас ошибкой. Когда я забиваю гол, никто же не говорит о чужой ошибке».

Вероятно, «Зенит» продлит истекающий контракт Данни ещё на сезон и добавит себе головной боли. Их роман должен был закончиться ещё два года назад, когда Мигел уже собрал вещи и объявил об отъезде из Санкт-Петербурга, но тогда португальца удалось удержать в «Зените». Данни уже тогда был немного грузным, старающимся успеть везде и слабо играющим без мяча. Сейчас медлить с расставанием не нужно: Данни спокойно найдёт себе команду, где ему дадут заниматься исключительно любимым делом, а в «Зените» на его позиции уже есть Жулиано, пусть и менее подвижный, но играющий более полезно. Польза от Мигела Данни по-прежнему есть, но вреда сейчас даже больше.

В материале использованы данные Wyscout.

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