Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мигел Данни
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

До свиДанни. Почему Данни мешает «Зениту»

Парадокс – один из самых креативных игроков «Зенита» мешает всей команде.
10 мая 2017, среда. 19:30. Футбол

Так вышло, что на ключевой матч весны в чемпионской гонке игроков «Спартака» заряжал не только Массимо Каррера, лучший мотиватор сезона, но и Мигел Данни. Уже после дерби с ЦСКА об этом рассказал Денис Глушаков: «В плане мотивации Каррера говорит правильные вещи. Перед игрой с «Зенитом» вспомнил интервью с Данни, который сказал, что «Зенит» должен живьём съесть игроков «Спартака». В беседе с «Чемпионатом» Данни рассказывал, что накачает команду и через прессу, и в раздевалке, однако живьём съедать соперника вышел «Спартак», а «Зенит» был эмоционально выжатым, ватным.

Зарисовка с интервью Данни – лучшая иллюстрация нынешнего сезона капитана «Зенита», для которого Черномырдин давно придумал крылатое описание. После третьего разрыва крестообразных связок Данни максимально быстро вернулся к тренировкам, мощно отработал на зимних сборах, добавил «Зениту» динамики за двадцатиминутку в Брюсселе, заработал от Мирчи Луческу постоянную прописку в составе – не скажешь, что не заслужил. Но возвращение Данни помешало всей команде и совпало с игровым кризисом сине-бело-голубых. Связь прямая.

Главным пострадавшим от Данни стал Жулиано. Они – разноплановые атакующие полузащитники: Данни играет без чёткого амплуа, находясь ближе к мячу, тогда как Жулиано ищет мяч перед штрафной площадкой, не покрывая все зоны поля. Однако, находясь на поле вместе, португалец и бразилец дублируют друг друга. Осенью Жулик поучаствовал в 17 голевых атаках «Зенита», вся атакующая игра петербуржцев шла через него, но стиль Данни оттеняет Жулиано – пока Мигел отходит за мячами в глубину, на фланги, постоянно получает передачи и оказывается в центре внимания, Жулиано со своим чётко очерченным кругом умений уходит в тень. В матче со «Спартаком» Данни отрезал передачами вперёд семерых защитников красно-белых, Жулиано – лишь одного: непозволительно слабая статистика для плеймейкера.

На картах передач тоже видно, что Данни и Жулиано дублируют друг друга. Капитан «Зенита» часто уходит к левому флангу, чем и вызвана его средняя позиция, однако Жулиано, играя чистую «десятку», тоже часто смещался в левую зону. Из этой зоны Виктор сделал 12 обостряющих передач за сезон – больше, чем откуда-либо ещё (из «зоны 14», где сейчас невольно заперт бразилец, – всего шесть). У Данни схожая история: 10 обостряющих передач из левой зоны, шесть — из центральной.

Луческу упорно пробует совмещать Данни и Жулиано, но всякий раз – с ущербом для летнего новичка «Зенита». Во втором тайме матча со «Спартаком» Луческу попробовал опустить Жулиано в глубину поля, на одну линию к Артуру Юсупову, но даже там Данни умудрялся мешать бразильцу, опускаясь в глубину и дирижируя игрой оттуда вместо Жулиано. Вдобавок бразилец, знакомый с позицией чистого центрального полузащитника по «Днепру», не успевал страховать линию штрафной и зону подбора, из-за чего «Спартак», активно использующий именно подбор и забивающий издали чаще всех в Премьер-Лиге, получал шансы у ворот сине-бело-голубых. Устранить их дублирование можно только переводом кого-то из сладкой парочки на скамейку запасных – вместо Данни чисто флангового игрока отлично может сыграть Роберт Мак, один из самых полезных игроков осеннего «Зенита», отчего-то прибитый гвоздями к скамейке весной.

Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»!
Капитан «Зенита» Данни рассказал, простил ли он Квинси Промеса за травму «крестов», и признался, что думал о завершении карьеры.

Вред Данни тактике «Зенита» не ограничивается только влиянием на Жулиано. Португалец, традиционно не привязывающий себя к конкретной позиции, мешает правильному выстраиванию структуры фланговой игры «Зенита». Одна из основ JuegodePosicion, позиционного футбола Хосепа Гвардиолы, – игроки не должны заполнять одну зону, один фланг, иначе передача получится бесполезной. Что бывает, когда основы позиционной игры нарушены, идеально показывает Данни, часто дублируя на фланге Кришито/Жиркова и мешая защитникам подключаться в атаку.

Здесь Данни дублирует Жиркова в момент диагонали из центра…

Здесь Данни дублирует Жиркова в момент диагонали из центра…

…а здесь – отходит в глубину и перехватывает передачу, которая изначально предназначалась Кришито.

…а здесь – отходит в глубину и перехватывает передачу, которая изначально предназначалась Кришито.

От постоянных смещений Данни страдает даже Артём Дзюба. Весной Дзюба чаще, чем в начале карьеры в «Зените», встречает развитие позиционных атак за пределами штрафной площадки. Осенью компанию Артёму в штрафной поочерёдно составляли Жулиано, Мак и Кокорин, но теперь, пусть и эпизодически, возникают ситуации, когда Данни сам уходит открываться под подачи в штрафную, а Дзюба спускается в глубину и караулит мяч уже там. Для тактики любой команды это проблема – пытаясь успеть везде, Данни мешает успевать остальным игрокам.

Ещё один минус нынешнего Данни – оборонительная работа. Он и раньше был сахарным при игре без мяча, слабо читал игру соперника, но сейчас вопросов к такой работе ещё больше: 0,2 перехвата за матч – худший результат Данни в «Зените» и, вероятно, вообще в карьере. Матч с «Анжи» тоже получился для Мигела символичным: сначала он, играя по мячу, прозевал забегание Паршивлюка за спиной, родившее гол в ворота сине-бело-голубых, а затем небрежной передачей отправил в душ Николаса Ломбертса.

Беда истории Данни – в его культовом статусе для Санкт-Петербурга: как бы он ни мешал нынешнему «Зениту», его в первую очередь будут считать одним из крутейших легионеров нашего футбола, ругать за ошибки и замечать слабости при этом откажутся. Авторитет Данни слишком велик, чтобы он реагировал на свои ошибки правильно. На свой «привоз» в матче с «Анжи», приведший к удалению Ломбертса, Мигел отреагировал очень нервно: «Не нужно называть тот пас ошибкой. Когда я забиваю гол, никто же не говорит о чужой ошибке».

Вероятно, «Зенит» продлит истекающий контракт Данни ещё на сезон и добавит себе головной боли. Их роман должен был закончиться ещё два года назад, когда Мигел уже собрал вещи и объявил об отъезде из Санкт-Петербурга, но тогда португальца удалось удержать в «Зените». Данни уже тогда был немного грузным, старающимся успеть везде и слабо играющим без мяча. Сейчас медлить с расставанием не нужно: Данни спокойно найдёт себе команду, где ему дадут заниматься исключительно любимым делом, а в «Зените» на его позиции уже есть Жулиано, пусть и менее подвижный, но играющий более полезно. Польза от Мигела Данни по-прежнему есть, но вреда сейчас даже больше.

В материале использованы данные Wyscout.

Другая аналитика по РФПЛ:

Оренбург, Самара или Тула? Расклады в борьбе за выживание
Три аутсайдера будут заочно решать, кто из них упадёт в пропасть.
Задачи Массимо. Что ещё нужно улучшить Каррере в «Спартаке»
Без устранения этих недостатков «Спартаку» будет сложно рассчитывать на защиту внутреннего титула и успех в Европе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 409
Теги
ФК Зенит Виктор Жулиано Мигел Данни
Новости. Футбол
10 мая 2017, среда
22:45 Е. Калешин: место в таблице не совсем соответствует уровню игры «Зенита-2»
22:44 Сабатини провёл встречу с Конте в Лондоне после увольнения Пиоли из «Интера»
22:38 Реднапп останется тренером «Бирмингем Сити» и подпишет контракт на один год
22:31 Радимов: «Зенит-2» заиграет по-другому, когда перестанет забивать в свои ворота
22:23 Диего Коста: надеюсь, «Челси» выиграет АПЛ, а критики передо мной извинятся
22:19 Куйяте: игроки «Вест Хэма» победили «Тоттенхэм» для Билича
22:06 Бартра — о возвращении в общую группу: ждал этого момента несколько недель!
22:04 Черевченко: игра получилась ничейная, «Балтике» повезло выиграть
21:54 Салах: честно говоря, я не думал, что смогу заиграть в Европе
21:39 Бош: у «Аякса» молодая команда, но это уже наш 18-й еврокубковый матч за сезон
21:39 Моуринью: ответная игра с «Сельтой» — самый важный матч в нашей истории
21:24 Стам не уверен в том, что будет главным тренером «Рединга» в следующем сезоне
21:13 Пойет: ужесточение лимита на легионеров может отпугнуть китайские клубы от Терри
20:59 «Кубань» разгромила «Зенит-2», «Балтика» оказалась сильнее «Факела»
20:51 «Саутгемптон» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
20:44 Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне
20:38 «Атлетико» объявил стартовый состав на ответный матч с «Реалом»
20:35 Роналду и Бензема – в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»
20:30 Руни заявил, что хочет остаться в «МЮ» в следующем сезоне
20:26 Мозес: Конте не сказал ничего и просто поставил меня на новую позицию
20:23 «Шинник» прервал серию «Енисея» из семи матчей без поражений в ФНЛ
20:22 Агент: Пиоли разочарован, он и представить не мог, что его уволят из «Интера»
20:06 Лукаку: Куман вывел меня на новый уровень, хотя иногда со мной бывает нелегко
19:56 Бербатов: Мбаппе лучше остаться в «Монако» ещё на один год
19:53 Дубль Панченко и гол Бечирая помогли «Динамо» разгромить «Сокол»
19:52 Гоналон: «Лиону» нужен великий Ляказетт, чтобы отыграть три мяча у «Аякса»
19:43 Защитник «Атлетико» Годин дисквалифицирован на три матча чемпионата Испании
19:39 Женезио: «Лион» готов к бою с «Аяксом», но нам нужна поддержка болельщиков
19:33 Хаманн: мало кто может заменить Роббена и Рибери, но Алексису это по силам
19:20 Некоторые фанаты «Баварии» собираются бойкотировать выездной матч с «РБ Лейпциг»
19:20 ФИФА уволила чиновника, который не допустил Мутко к выборам в совет организации
19:07 «Милан» заплатил Л. Адриано € 3,2 млн, чтобы осуществить его переход в «Спартак»
19:05 Сёмин: гарантировать выход Лоськова не могу, будет необходимость – выйдет
19:03 Игрок «Крыльев» Башкиров прочитал стихотворение Пушкина «Поэт»
19:00 Савелий Козлов: сложно не вписаться в такой хороший коллектив, какой есть у ЦСКА
18:57 Месси и Рокуццо поженятся 30 июня в Аргентине
18:53 «Мордовия» разгромила «Волгарь», прервав серию из пяти поражений в ФНЛ
18:45 Экс-защитник «Рубина» Лемос объяснил, почему отказался переходить в «Барселону»
18:35 Сёмин хочет в следующем сезоне выиграть Лигу Европы
18:35 Клопп: слишком рано говорить, что для Хендерсона сезон закончен
18:30 Сунзу: какого я мнения о российском футболе? Можно не отвечать на этот вопрос?
18:23 France Football предложил «Сент-Этьену» обратить внимание на Луческу
18:16 Лоськов: в какой-то момент развитие детско-юношеского футбола пошло не туда
18:08 Бубнов: мог бы Каррера возглавить сборную России? Он сильнее Черчесова
18:08 Лоськов: я здравомыслящий человек, выход на поле — действо на несколько минут
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что ждет "Спартак" в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+