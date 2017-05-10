Бензема превращается в Роналду. «Реал» снова сильнее «Атлетико»

«Атлетико» сумел отыграть два мяча у «Реала», но команда Зинедина Зидана всё же прошла в финал ЛЧ, где встретится с «Ювентусом».

Как лучший Роналду при Зидане обыграл худший «Атлетико» при Симеоне «Реал» провёл идеальный матч и выиграл 3:0 у каких-то людей в форме «Атлетико».

Последнее европейское представление на «Висенте Кальдерон»

Символично, что именно матч «Атлетико» – «Реал» становился последним еврокубковым в истории стадиона «Висенте Кальдерон». Что может быть круче для болельщиков «матрасников», чем мадридское дерби?! Наверное, мало кто из них по-настоящему верил в возможность выхода команды Диего Симеоне в финал, тем более прежде никому не удавалось отыграть столь крупное поражение в полуфинале, но сам главный тренер «Атлетико» пообещал как всегда сражаться до последней капли крови.

— Мы верим в себя и в наши сильные качества, – сказал Симеоне на предматчевой пресс-конференции. – Не собираемся изменять себе и в ответной игре. Знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что они покажут хороший футбол. Мы должны воспользоваться преимуществом своего поля. Я не хочу видеть среди моих футболистов тех, кто не понимает эмоциональной стороны этой игры. У нас есть свои козыри, благодаря которым постараемся решить очень сложную задачу. Не сдадимся, пока арбитр не даст финального свистка. Если бы нужно было мотивировать игроков на «Реал», это значило бы, что я плохо делаю свою работу.

Зидан крупно не проигрывает

Между тем Зинедин Зидан ни разу не уступал во главе «Реала» с разницей в три гола. Крупнейшее поражение случилось в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов, когда «сливочные» были биты «Вольфсбургом» в Германии со счётом 2:0. Тогда «Реалу» помог спасти евросезон хет-трик Криштиану Роналду в ответной встрече в Мадриде. Это словосочетание «хет-трик Криштиану Роналду» бросает в дрожь и болельщиков «матрасников». Португалец положил три мяча в ворота «Атлетико» восемь дней назад, да и в первом круге нынешнего чемпионата Испании хет-трик в исполнении Криштиану принёс команде Зидана крупную победу на «Висенте Кальдерон» (тоже 3:0). Ещё не известно, какую задачу Симеоне считал более тяжёлой: придумать, как забить «Реалу» не менее трёх голов, или изобрести верный способ нейтрализации Роналду на свободном пространстве. А пространство это обладатель «Золотого мяча» так или иначе получал бы. Разумеется, теперь «Атлетико» уже не мог позволить себе сжиматься колючим ежом возле собственной штрафной и ждать. Требовалось рисковать.

Стандарт от Симеоне плюс пенальти

Максимально высокий темп, агрессивный прессинг на чужой половине поля, длинные передачи и стандарты – всё то, что мог предложить и предложил «Атлетико». Уже на 4-й минуте хозяева «посадили» на карточку правого защитника гостей Данило – потенциально слабейшее звено в обороне «Реала». Тем не менее нельзя сказать, что «матрасники» сделали акцент на фланг Данило, напротив, они чаще атаковали через левый край Марсело. Отсюда и был подан угловой, после которого «Атлетико» открыл счёт. Сработала старая фишка Симеоне – подача на ближнюю штангу. Сауль забил ударом головой, здорово сыграв на опережение, и поставил «Висенте Кальдерон» на уши.

«Реал» – не «Ювентус» с точки зрения умения играть на удержание. Команда Зидана продолжила ошибаться в обороне, не сумела при помощи контроля мяча сбить напор «Атлетико», так что вслед за первым голом тут же последовал второй. Судья Джюнейт Чакыр и до того имел основания указать на «точку» в результате падений в чужой штрафной Серхио Рамоса и Янника Феррейра-Карраско, однако решил дать 11-метровый в этой игре только с третьего раза. Рафаэль Варан сбил Фернандо Торреса, а Антуан Гризманн не без доли удачи забил. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь все мы помним, как «Атлетико» бьёт в этом сезоне пенальти.

«Атлетико» не дотерпел пять минут

С Роналду хозяева в целом справлялись. «Атлетико» своим прессингом отрезал португальца от партнёров, и в первые 45 минут Криштиану ничем себя не проявил. Даже когда команда Симеоне села назад, взяв паузу, чтобы перевести дух при 2:0, нападающего «Реала» не пускали на опасные позиции. Роналду нанёс два удара по воротам Яна Облака, один из которых Стефан Савич блокировал ещё до штрафной.

Если бы «матрасники» дотерпели до перерыва, то атаковали бы в дебюте второго тайма с новыми силами и огромной верой в успех. При таком развитии событий они имели достаточно хорошие шансы сделать счёт 3:0. Однако им не хватило всего каких-то пяти минут. Наверное, игроки «Атлетико» где-то даже захлебнулись в собственных эмоциях, бивших ключом. А то, чего ждали от Роналду, сотворил Карим Бензема: французский центрфорвард ловким финтом оставил в дураках сразу трёх защитников соперника! Оборона «Атлетико» потеряла в этот момент организованность, Тони Кроос пробил по воротам Облака, а Иско спокойно добил мяч в сетку.

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Зизу против «Ювентуса»

Главный тренер «Атлетико» во втором тайме подождал с перестановками минут 10. Но поняв, что быстрого гола его команда не забьёт, сделал двойную замену, бросив в бой Кевина Гамейро и Томаса Тейе. Тем не менее и четыре свежих ноги не помогли «матрасникам» задвигаться с прежней активностью. Самое страшное для «Реала»» было уже позади. «Сливочные» контролировали происходящее на поле, а Роналду едва не забил фирменным ударом со штрафного и чуть позже отправил мяч в сетку из небольшого офсайда.

Симеоне не обманул: игроки «Атлетико» сражались вплоть до финального свистка. Это команда с фантастическим характером! Однако «Реал», как и в дуэлях четырёх предыдущих сезонов Лиги чемпионов, оказался сильнее соседей. «Висенте Кальдерон» увидел в день прощания с Европой чужой праздник. В решающем матче «Реал» встретится с «Ювентусом». Такого финала не было с 1998 года, когда «сливочные» благодаря голу Предрага Миятовича победили команду из Турина – 1:0. За «Ювентус» в тот день играл полузащитник Зидан…