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«Реал», «Ювентус», Лоськов, Ибрагимович – в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Реал» сыграет с «Ювентусом», а Лоськов с «Оренбургом». Обзор дня

Определились участники финала Лиги чемпионов, Лоськов вернётся на поле в матче с «Оренбургом». Об этом и другом – в обзоре дня.
11 мая 2017, четверг. 00:30. Футбол

«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и сыграет в финале с «Ювентусом»

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» принимал на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже к 16-й минуте встречи «Атлетико» забил два гола. Сначала отличился Сауль, а спустя всего четыре минуты пенальти реализовал Антуан Гризманн. За считаные минуты до перерыва Иско помог «Реалу» один мяч отыграть, а во второй половине встречи команды отличиться не смогли.

В первой встрече «Реал» на своём поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, а «Реал» пробился в финал.

В решающем матче турнира подопечные Зинедина Зидана сыграют с «Ювентусом», который в своём полуфинальном противостоянии оказался сильнее «Монако». Финал Лиги чемпионов пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
10 мая 2017, среда. 21:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Сауль – 12, 2:0 – Гризманн – 16 (пен), 2:1 – Иско – 42

Полузащитник «Локомотива» Лоськов выйдет на поле в матче с «Оренбургом»

Полузащитник московского «Локомотива» 43-летний Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится 13 мая на стадионе «Локомотив», начало игры — в 19:30 мск.

«В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», — говорится в официальном «инстаграме» столичной команды.

Лоськов с августа 2016 года входит в тренерский штаб «Локомотива».

Бенитес продолжит работу с «Ньюкаслом» в следующем сезоне

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «сорок».

«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что накануне состоялась встреча между владельцем клуба Майком Эшли, управляющим директором Ли Чарнли и менеджером Рафаэлем Бенитесом. Все стороны согласились с мнением, что встреча получилась очень позитивной и конструктивной. Майк снова поздравил Рафу и его команду с выходом в АПЛ с первого места в Чемпионшипе.

Стороны обсудили планы на следующий сезон, в том числе покупку и аренду игроков в летнее трансферное окно», — говорится в заявлении.

Руни сказал, что хочет остаться в «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что хочет продолжить выступать за манкунианцев в следующем сезоне, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Я играю за «Манчестер Юнайтед» уже 13 лет. Конечно же, я хочу остаться. В этом сезоне я играю не так много, но я хочу помогать клубу», — цитирует Руни Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что в переходе Руни заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и несколько клубов из Китая.

Руни перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». Действующий контракт 31-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.

ФИФА уволила чиновника, который не допустил Мутко к выборам в совет организации

Португальский политический деятель и эксперт по корпоративному управлению Мигель Мадуро, нанятый ФИФА для улучшения имиджа организации после коррупционного скандала, был уволен из-за увеличения внутреннего давления, информирует Bloomberg cо ссылкой на нескольких людей, близких к ситуации.

Увольнение связано с ролью португальца в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Мутко баллотироваться в совет организации, поскольку занимаемая им должность вице-премьера России противоречила правилам ФИФА о политическом нейтралитете.

Высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что его решение приведёт к серьёзным осложнениям в отношениях с Россией, но португалец не изменил своей позиции. Сам Мадуро от комментариев отказался.

Ибрагимович заработал благодаря голам за «МЮ» £ 2,8 млн

Британское издание Daily Mail опубликовало очередные финансовые детали из контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Накануне стало известно, что в неделю 35-летний форвард зарабатывает £ 376 тыс.

Согласно информации, которая была опубликована в книге «The Dirty Business», благодаря голам за «Юнайтед» Златан Ибрагимович заработал £ 2,8 млн. Шведу полагалось около £ 143 тыс за гол, в зависимости от того, в каком турнире он был забит.

«МЮ» разделил этот пункт в контракте на четыре категории. Как только Ибрагимович достигал определённой отметки голов, сумма увеличивалась. Первые £ 47 тыс. Златан получил после гола в матче за Суперкубок Англии с «Лестер Сити» (2:1).

Затем швед получил £ 79 тыс. после достигнутой отметки в 5 мячей за «МЮ», а когда он забил 10-й гол, сумма возросла до £ 111 тыс. Начиная с отметки в 16 мячей нападающий получал уже £ 143 тыс.

Всего Златан Ибрагимович в 46 официальных матчах за «МЮ» стал автором 28 голов.

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» в перенесённом матче 26-го тура АПЛ. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Святые» не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

На исходе часа игры Алексис Санчес точным ударом из пределов штрафной открыл счёт, голевой передачей отметился Месут Озил. На 83-й минуте Оливье Жиру удвоил преимущество «канониров» с передачи Аарона Рэмси.

«Арсенал» (66 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от идущего четвёртым «Манчестер Сити» на 3 балла. «Саутгемптон» (42 балла) — 10-й.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
10 мая 2017, среда. 21:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 – Санчес – 60, 0:2 – Жиру – 83
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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10 мая 2017, среда
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