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Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус»: как это будет
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Финал Лиги чемпионов: как это будет

Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».
11 мая 2017, четверг. 09:09. Футбол

История встреч

В современной Лиге чемпионов «Реал Мадрид» и «Ювентус» встретятся в плей-офф в шестой раз, и из предыдущих пяти попыток бьянконери завалили всего одну. В финале-1998. Традиционный для ЛЧ спокойный, вялотекущий матч раскрасил единственным голом Предраг Миятович, да и то забил из офсайда. Тот мяч стал главной вехой в карьере Миятовича – спустя год он отказался играть в знак протеста против бомбардировок НАТО, был выставлен «Реалом» на трансфер и покинул клуб.

Когда бьянконери сталкивались со «сливочными» не в финале, а на стадии плей-офф попроще, они неизменно выбивали Мадрид. В полуфинале-2003 – когда «Ювентус» выиграл второй матч со счётом 3:1, но перед финалом лишился Павела Недведа, рыдавшего прямо на поле из-за глупого подката. В полуфинале-2015 – когда родной клуб бортанул Альваро Морату. «Я задолжал Мадриду одну Лигу чемпионов», – говорит теперь Альваро. Ещё были четвертьфинал-1996 и победа в 1/8 финала в 2005-м, когда Мадрид был сражён проклятьем первой стадии.

Козыри

За «Реал» – яркая игра индивидуальностей, которые не мешают друг другу. Криштиану Роналду забивает в плей-офф Лиги чемпионов как никогда часто, вокруг него собраны люди, способные доставлять мяч до лидера, – Марсело, проводящий лучший сезон в карьере, Тони Кроос и Лука Модрич. Вертикальный футбол прост и не слишком затейлив, но даёт результат. А если Мадриду не удастся забить, играя в своём ключе, на выручку обязательно придёт Серхио Рамос.

За «Ювентус» – именно командный футбол. Массимилиано Аллегри лучше всех тренеров мира научил своих игроков жонглировать тактическими схемами и нашёл, как вписать в каждую расстановку каждого футболиста. Левого полузащитника в «Ювентусе» стабильно играет Марио Манджукич, чистый таранный форвард, активно занимающийся черновой работой и часто садящийся на одну линию к защитникам. Аллегри вышколил и остальных – нашёл новую роль Пьяничу, расширил амплуа Хедиры, научил Кьеллини и Бонуччи играть в паре, а не только в тройке с Барцальи, оптимально встроил в игру «Юве» Дани Алвеса. Командный футбол против индивидуально сильных игроков – уже традиционный лейтмотив таких важных матчей.

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Бывшие

У «Ювентуса» сразу двое игроков с мадридским прошлым, причём одного «старая синьора» вытащила, как прошлым летом Дани Алвеса, в статусе бесплатного сыра. Сами Хедира перестал играть у Карло Анчелотти, не стал продлевать контракт, уехал в Италию и стал там ключевым полузащитником: если Пьянич и Маркизио играют «реджисту», управляют игрой из глубины, то Хедира трудится от штрафной до штрафной и выгрызает мяч на всех участках поля. Второй, Гонсало Игуаин, попал в «Ювентус» транзитом через «Наполи». Во всех турнирах Игуаин забил за бьянконери уже 32 мяча – в Мадриде он не забивал так много ни в одном из сезонов.

В составе «Реала» только один бывший бьянконеро – Альваро Мората. По иронии судьбы, два года назад именно Мората не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов, забив за «Ювентус» на «Сантьяго Бернабеу». Матч с родным клубом Мората абсолютно точно начнёт на скамейке запасных – все важные игры у Мадрида начинает Карим Бензема. В болельщицкой среде Зидана часто критикуют за доверие Бензема, даже усматривают «французское лобби», но Карим в каждом матче откупается за промахи и упущенные моменты своей полезной работой на команду. Одного соло на «Висенте Кальдероне» хватит, чтобы доказать важность Бензема.

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Тенденции

В домашней игре с «Монако» бьянконери обнулили сухую серию Джанлуиджи БуффонаКилиан Мбаппе бесполезным голом лишил вратаря-ветерана нового «сухаря» и прервал его серию на отметке 689 минут. Дольше в истории Лиги чемпионов сохранял ворота на замке только лондонский «Арсенал». Удивительно, что у подобных засушливых команд, добивавшихся схожего с «Ювентусом» результата, примерно одинаковая судьба – неизменное поражение в финале. Вот посмотрите статистику.

«Милан» в сезоне-2004/05 пережил Стамбул. «Аякс» доковылял до серии пенальти, где проиграл «Ювентусу». Судьбу «Челси» решила московская кочка и поехавшая ногаДжона Терри. «Арсенал» справился в основное время, оставшись без Йенса Леманна и получив по полной после мощнейших замен «Барселоны». Цифры никак не коррелируют с результатами финалов, это исключительно любопытное наблюдение, которое не делает фаворитом «Ювентус».

Вот ещё одна тенденция – в истории современной Лиги чемпионов раз в семь лет турнир выигрывает итальянский клуб. Тот самый мистический седьмой год наступил сейчас: в 1996-м главный трофей достался «Ювентусу», в 2003-м – «Милану», в 2010-м – «Интеру». Сергей Дружко нашёл бы какую-нибудь мистическую линию между городами, чтобы объяснить статистическую аномалию.

С Мадридом всё проще. Ни одна команда не выигрывала современную Лигу чемпионов дважды, ближе всех к достижению были «Милан», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», проигрывавшие финалы на следующие год после завоевания ушастого кубка. «Реал Мадрид» может стать первым и сломать проклятье.

Котировки

Букмекерская контора 888.ru считает фаворитом грядущего финала «Реал Мадрид». Ставки на победу «Реала» в турнире принимаются с коэффициентом 1.80, на победу «Ювентуса» – за 2.05. При этом шансы «сливочных» выиграть в основные 90 минут оцениваются коэффициентом 2.60, шансы бьянконери – 3.05, коэффициент 3.30 дают на ничью в основное время.

За кого болеть, если вы нейтральный зритель

Очень сложно найти человека, не любящего Джанлуиджи Буффона. Единственный трофей, которого не хватает в коллекции легендарного голкипера, – кубок чемпионов. В финале ЛЧ-2003 Буффон выключился после четвёртого удара в серии пенальти, под пятый удар Андрея Шевченко вышел ватным, а потом закурил перед раздевалкой «Олд Траффорд» и пробубнил под нос: «Когда ж, б**, я получу ещё один шанс, как этот?». Спустя 12 лет – заплакал, проиграв «Барселоне», и наверняка вновь задумался о недостижимости финала. Третий решающий матч «Ювентус» должен выиграть хотя бы ради Буффона.

«Я не мог бросить «Ювентус», я воспитан иначе». Буффону – 39
Легендарный вратарь празднует день рождения.

Джиджи – легенда бьянконери, у Мадрида такая легенда работает на тренерском мостике. Мнения о способностях Зинедина Зидана как тренера до сих пор расходятся, но главное в «Реале» Зизу уже сделал – расположил к себе раздевалку, наполненную капризными звёздами, и дал им капризничать так, как они хотят. К тактике и игровому рисунку «сливочных» есть вопросы, зато Мадрид берёт боевым духом, а каждый футболист со скамейки готов усилить команду, как волшебник Иско или чернорабочий Лукас Васкес. Кто ещё, кроме некогда звёздного футболиста, найдёт ключ к другим звёздам?

Кстати, в последнем матче в карьере Зидана-игрока был гол Джиджи Буффону с пенальти в финале чемпионата мира. Когда Зизу схватил красную карточку, Буффон бросился успокаивать соперника. Вечером 3 июня одна легенда снова будет успокаивать другую.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан
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