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Юрий Сёмин, ФК «Локомотив»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Он родился в один день с Дали». Юрию Сёмину — 70 лет

В день 70-летия Юрия Палыча новые истории о тренере «Локомотива» рассказывают друзья, коллеги и футболисты.
11 мая 2017, четверг. 10:00. Футбол

«Пара ящиков пива за свой счёт»

Газзаев, Бердыев, Петраков, Аверьянов, Сёмин — все эти известные тренеры когда-то играли у Игоря Семёновича Волчка. В «Локомотиве» конца 70-х Сёмин на правах опытного ветерана даже вошёл в тренерский совет, организованный Волчком. Несколько лет назад заслуженный тренер в беседе с Денисом Целых рассказывал, благодаря каким качествам Сёмину удалось завоевать в «Локо» два чемпионства.

«Сёмин, как человек очень образованный, очень хорошо уловил, как нужно работать с людьми, — объяснял Волчок. — Именно поэтому он, ещё молодой игрок, стал капитаном «Локомотива», а затем и успешным тренером. Может, как методист Юрий Палыч не столь силён, но как лидер — это личность. Сёмин может построить самые доверительные отношения в коллективе: после игры всех собирал в автобусе и вёз в Баковку: там банька, пара ящиков пива за свой счёт — все были довольны».

«Локомотив» времен Сёмина-игрока

«Локомотив» времен Сёмина-игрока

Фото: Архив «Чемпионата»

«Играли в теннис — чуть сетку не порвали»

Одним из самых близких друзей Сёмина в том «Локомотиве» Волчка был Валерий Газзаев — даже разница в восемь лет не была им помехой. Отношения двух сильных впоследствии тренеров характеризует одна известная байка.

Как-то «Локомотив» возвращался в СССР из заграницы в Шереметьево. Футболисты тогда уже привыкли к тому, что их пропускали через «зелёный коридор», без проверок. А в те времена в стране существовали жёсткие ограничения на ввоз импортных продуктов, за нарушение которых футболист как минимум мог лишиться достойной карьеры. Естественно, многие спортсмены пытались квоту обойти, привозя родным и друзьям чуть больше дозволенного. Юрий Сёмин стоял на очереди в аэропорту Шереметьево с двумя сумками, как вдруг началась выборочная проверка. Когда до него дошла очередь, Газзаев незаметно перехватил одну сумку и как ни в чём не бывало прошёл через «зелёный коридор».

Сам Валерий Георгиевич для «Чемпионата» вспомнил другую историю.

«Юрий Палыч в «Локомотиве» был одним из лидеров. Я в команду пришёл молодым, а он, капитан, был для меня примером. Вообще, Сёмин был очень цепким, колючим, неуступчивым футболистом. Тогда, в «Локомотиве», мы подружились и продолжаем поддерживать отношения до сих пор.

Тем не менее, когда мы с Сёминым стали тренерами, всегда отстаивали интересы своих клубов: он — за «Локомотив», я — за ЦСКА. Ругались, кричали, бывало, по три-четыре месяца не разговаривали! Но грань никогда не переходили и, наверное, поэтому до сих пор дружим — всегда мирились. Однажды после одной ссоры случилось так, что мы встретились на сборах в Испании и решили в теннис поиграть — так рубились, что чуть сетку не порвали! В итоге, конечно, помирились».

Закадычные друзья Юрий Сёмин и Валерий Газзаев

Закадычные друзья Юрий Сёмин и Валерий Газзаев

Фото: Архив «Чемпионата»

«Бежит Юрий Палыч, готов бить судью»

Взрывной характер Сёмина на себе чувствовали не только его друзья, но и футболисты. Фраза «варежки сними», адресованная Дмитрию Булыкину, стала крылатой. Позже бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказывал «Чемпионату», что Сёмин часто пытался мотивировать игроков таким образом.

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Но постоять за своих, за команду и за справедливость всегда было для Сёмина делом принципа.

«В 1990 году, ещё в первое пришествие Сёмина в «Локо», мы играли переходные матчи за выход в Высшую лигу с «Ротором», — продолжает Игорь Чугайнов. — Дома обыграли их 3:1, а в Волгограде начали очень нервно — пропустили уже на второй минуте, и больше нам нельзя, иначе не выйдем. Дело доходит до 90-й минуты, Сёмин начинает бегать около скамейки, кричать — вы это себе представляете. 90+3, 90+4 — Юрий Палыч орёт: «Судья, заканчивай!!!» Пятая минута, шестая… На 97-й минуте «Ротор» подаёт угловой, у них все идут в атаку, даже вратарь. В итоге мяч оказывается у меня, бегу на своей половине поля и понимаю, что до пустых ворот не добегу — ноги сводит. Дай, думаю, ударю! Бью — вратарь играет руками в центре поля. Слышу, что свистка нет — игра продолжается. Разворачиваюсь к судье, а к нему уже Юрий Палыч с другого конца поля несётся. Арбитр в одну сторону посмотрел — я лечу, в другую — Сёмин, подумал, что «сейчас будут бить», и вовремя свистнул, закончил игру. Вот так мы вышли в Высшую лигу».

Молодые Юрий Сёмин и Владимир Эштреков – будущая связка тренеров «Локо»

Молодые Юрий Сёмин и Владимир Эштреков – будущая связка тренеров «Локо»

Фото: Архив «Чемпионата»

«Сам устраивал «бухачи»

Ту самую атмосферу в коллективе, о которой говорил Волчок, Сёмин поддерживал самыми разными способами. Например, «бухачами», о которых в интервью Дмитрию Егорову недавно рассказывал легендарный грузинский нападающий Заза Джанашия.

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«Если вдруг вничью сыграли с каким-то слабым соперником или на тренировках начинали уставать друг от друга, ругаться, катиться грубо, — рассказывает Джанашия, — то Сёмин сразу свистел: «Так, собираем жён, детей – и все на базу, режем барашка». Все вместе собирались, выпивали и уезжали довольными домой. На следующий день зато возвращаешься на базу и думаешь: «Как мы вообще могли бесить, «убивать» друг друга?» Сёмин реально семью делал – она у него на дружбе и доверии строится.

После матчей тоже хорошо всё было. Сразу после игры, уже в раздевалке, начинали обдумывать: «Где сегодня тусуемся?». В «Метелице», допустим, или в «Мираже» — короче, в любом месте, где можно набухаться, отдохнуть, потанцевать.

И Сёмин с нами же ходил. Это сейчас футболист на стадион на машине может приехать, а нас за три дня до матчей на базе закрывали. Мы вкалывали там как лошади и мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на «бухачи» ходили вместе с Палычем, то проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. То есть ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом, то попадал на штраф — 100 баксов за килограмм».

Фото: Архив «Чемпионата»

«Сходил в ресторан — выиграл чемпионат»

Все достижения «Локомотива» за последние 20 лет связаны с именем Юрия Сёмина. 2 мая он завоевал девятый трофей в «Локо» — кубок России сезона-2016/17. Известный агент Дмитрий Селюк поделился секретом успеха своего друга и партнёра.

«Мы часто празднуем дни рождения вместе — у меня 9 мая, а у Сёмина — 11. В один день с ним родился Сальвадор Дали. Наверное, поэтому Юрий Палыч так любит Испанию. Когда он приезжает сюда, очень любит посещать замок Пуболь, резиденцию жены художника Галы.

Кстати, есть здесь и любимый ресторан Сёмина. Впервые мы посетили его втроём: Сёмин, Газзаев и я. Это было в 2005-м, перед тем как Валерий Георгиевич выиграл Кубок УЕФА. Через три года снова сходили туда вдвоём — Сёмин выиграл чемпионат Украины. Недавно звал Юрия Палыча в третий раз, но он справился и без ресторана — выиграл Кубок России. Я очень за него рад и надеюсь, что он и дальше продолжит побеждать.

Юрий Сёмин

Юрий Сёмин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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«До сих пор в порядке»

Есть одна история о Сёмине и у корреспондента «Чемпионата». В декабре прошлого года сборная нашего издания участвовала в корпоративном турнире и попала в одну группу с командой «Локомотива», где играли сотрудники клуба, в том числе экс-футболист и тренер Саркис Оганесян. Против «Чемпионата» под аплодисменты на поле вышел и сам Сёмин. Открывался, боролся корпусом, раздавал голевые передачи и забивал сам — в свои 70 лет Юрий Палыч в полном порядке. Не только прыгает через рекламные борты и расталкивает стюардов, чтобы сделать селфи с фанатами — до сих пор играет в футбол на хорошем уровне против людей втрое моложе себя.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Юрий Сёмин
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