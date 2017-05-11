Красота дня. Жена Андреа Барцальи – Маддалена Нулло

8 мая защитнику «Ювентуса» Андреа Барцальи исполнилось 36 лет. Для игрока обороны возраст солидный, но это не мешает ему быть основным игроком одного из лучших клубов мира. А на следующий день он отпраздновал очередную дату выходом в финал Лиги чемпионов. Первой Барцальи по традиции поздравила жена – Маддалена Нулло.

Маддалена и Андреа познакомились в 2004 году во Флоренции на рождественском параде.

Барцальи находился в отпуске и пришёл посмотреть на шоу. Одной из его участниц была и Маддалена. Тогда она работала моделью, а её будущий муж ещё не был звездой футбола.

Первый год пара просто общалась, но вскоре Андреа понял, что не может жить без Маддалены, и у них завязались серьёзные отношения.

У Маддалены и Андреа двое прекрасных детей — Маттиа и Камилла.

Хоть они и давно вместе, но свадьбу сыграли только в 2013 году. Долго же Барцальи удавалось не связывать себя узами брака!

Маддалена во всём поддерживает своего мужа и является главной его фанаткой. Девушка постоянно ходит на матчи супруга и, по её словам, болеет за его команду всей душой.

Кроме Маддалены папу поддерживают и его дети. Ходить на матчи Андреа – семейная традиция. Перед стадионом все надевают именные футболки.

Все победы главы семейства они отмечают вместе, как, например, первое место в чемпионате Италии.

Маддалена оставила модельный бизнес и сейчас полностью посвятила себя семье. Девушка занимается с детьми, следит за домом и хорошо готовит, особенно различные сладости. По словам мужа, особенно ей удаётся тирамису.

Барцальи не сомневается, что Маддалена — образцовая жена. Футболист в своих интервью постоянно говорит, что никогда бы не добился таких высот в футболе, если бы не поддержка супруги.

Нет сомнения, что на финале ЛЧ в Кардиффе 3 июня вся семья во главе с Маддаленой будет поддерживать Андреа Барцальи. С такой поддержкой играть намного легче.