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«СКА-Хабаровск»
Фото: fcska.ru
Текст: Олег Лысенко

Дальний Восток приближается! Появится ли в РФПЛ ещё один «армейский» клуб

В новом сезоне Дальний Восток может вернуться на карту российской Премьер-Лиги. Хабаровск рвётся в стыковую атаку!
11 мая 2017, четверг. 13:00. Футбол

Прошлой зимой бывший командир одной «армейской» команды пожелал болельщикам другой скорейшего подъёма на высший уровень. «Дальний Восток заслуживает права быть представленным в Премьер-Лиге», – выразил уверенность Валерий Газзаев. Хабаровский СКА наказу-пожеланию прославленного тренера в некотором роде внял – и припустил вверх по турнирным ступеням…

Сомневаюсь, что старожилы РФПЛ, прямо-таки все поголовно, с умилением и восторгом наблюдают за продвижением дальневосточного коллектива по дистанции ФНЛ. У спортсменов, страдающих аэрофобией, каждая победа хабаровчан и вовсе отдаётся болью в сердце. Да и лишённые страхов перед высотой, должно быть, хмурят брови, предвкушая утомительные перелёты через всю страну (9,5 часа от Санкт-Петербурга, около 8 – от Москвы) и прелести акклиматизации.

Бывалые мастера через всё это проходили – и вряд ли разделяют энтузиазм Валерия Георгиевича. В середине нулевых у футболистов-хитрецов существовал не один относительно честный способ отвертеться от путешествия во Владивосток. Самый банальный — он же надёжный – перебрать жёлтых карточек. Ушлые бразильские ребята не раз так и поступали. На худой конец можно сказаться больным, травмированным. Симулировать депрессию или выдумать недуг у дальнего родича. Порою тренеры сами великодушно избавляли лидеров от изматывающей гастроли – во имя стратегически более важных боёв, с прямыми конкурентами.

Кстати

6140 км (по прямой) отделяют Хабаровск от Москвы и 6195 — от Санкт-Петербурга.

Разница во времени между Москвой и Хабаровском составляет 7 часов.

Портал transfermarkt оценивает состав «СКА-Хабаровск» в € 6,25 млн (7-й показатель по ФНЛ). Выше всех котируются полузащитники Димидко (капитан), Дедечко и Друзин — по 500 тыс. каждый.

3459 зрителей в среднем собирают домашние матчи «армейцев» на стадионе им. Ленина (6-й результат в лиге).

В сезоне-2016/17 в Хабаровске уступили обе команды «Спартака»: первая в Кубке, вторая — в первенстве.

Владивостокский новичок Премьер-Лиги оказался не робким малым. Ни аура лужниковской громадины, ни громкость имени противника не ввергли его в ступор. В первом же матче на новом уровне «Луч» нахально обобрал «Спартак», в том сезоне ожесточённо боровшийся с соседским ЦСКА за титул, а следом сделал ещё одну сенсационную ничью – на своём поле с «Локомотивом». Бойкий старт – достойный финиш. По итогам сезона приморцы достигли седьмого места, высшего достижения за шесть с половиной десятков лет существования клуба.

На следующий год действующий чемпион с обладателем кубка вскладчину не вывезли из Владивостока ни очка. ЦСКА «сгорел» в Приморье со счётом 0:4, «Локомотив» отделался чуть менее болезненной трёшкой.

От обременительного во всех отношениях выезда ведущие клубы России избавились в 2008 году. В массах даже гуляла конспирологическая версия, якобы восвояси «Луч» сталкивали чуть ли не всем миром – лишь бы облегчить себе жизнь в будущем. Впрочем, сильно помогать ему «умереть» и не требовалось: после тренинга хорвата Вулича пациент и так дышал через раз. О моральном и игровом состоянии аутсайдера во втором круге исчерпывающе скажет один результат – 1:8 на «Петровском». Последний сезон в РФПЛ приморцы завершили серией из 13 туров без побед – и закономерно загремели в первый дивизион. Чуть ли не под овацию столиц…

Теперь на место, девять лет назад освобождённое «Лучом», метит другой делегат Дальнего Востока, хабаровский. Пару победителей турнира, «Динамо» с «Тосно», ему уже не достать. А сходить в стыковую атаку – очень даже по силам.

Нужно ли такое счастье Хабаровску – вот главный вопрос всей этой истории. Радость одних – обуза другим. По совокупности косвенных признаков рискну сделать вывод – нужно. Во-первых, в отличие от жёлто-синего соседа, СКА в высших лигах не бывал – ни союзной, ни российской. А наверняка ведь хочется, и не только простым болельщикам – непростым, облечённым властью, тоже. Летом 2013-го «армейцы» даже в лифт, ведущий наверх, запрыгнули – да так в нём и застряли. Стараниями «Ростова». Будущий участник Лиги чемпионов обыграл претендента и дома, и на выезде – с суммарным счётом 3:0. Ни до, ни после этого Хабаровск к РФПЛ не приближался.

И вот новый шанс. Сухими победами над «Лучом» и резервистами «Спартака» хабаровчане показали, что намерены его использовать. По крайней мере – попытаться. Лучше попробовать и сожалеть, чем сожалеть, что не попробовал – хочется верить, что этот девиз на самом деле созвучен планам СКА.

Фото: fcska.ru

Как стремление к совершенствованию можно расценивать и склонность хабаровского руководства к переменам на тренерском посту. За неполный сезон футболисты пережили уже не одно – два таких потрясения. Александр Григорян ушёл из СКА по собственной воле и на повышение – в «Анжи», Андрей Гордеев – против своего желания и в никуда.

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Если сменой тренера руководство клуба рассчитывало встряхнуть футболистов на финише, то ему это удалось. Под началом и.о. Алексея Поддубского команда очков ещё не теряла: два матча – две победы. В отличие от предшественников, этот специалист широкой аудитории не слишком известен. Но и в его биографии есть примечательные страницы. В частности – участие в финале последнего Кубка СССР/СНГ и первом чемпионате России. Тоже в составе «армейцев», но других, столичных. В родном СКА хабаровчанин Поддубский дослужился до капитана. Словом, личность в местном футболе авторитетная.

То, что ментально СКА созрел для противостояния большим клубам, он подтвердил ещё прошлой осенью, выставив из кубкового турнира будущего чемпиона страны, «Спартак», и лишь в дополнительное время уступив «Рубину». Да, идейный вдохновитель главной победы сезона теперь практикует и жжёт глаголом в другом месте, но состав команды пофамильно не сильно изменился.

Аббревиатуры — «Спартак» — 2:0. Лидер РФПЛ вылетел из Кубка
«Спартак» снова вылетел из кубкового турнира и снова проиграл команде с аббревиатурой в названии — тогда был АЕК, теперь СКА.

Осталось выяснить экономическое соответствие клуба новому вызову – от этого фактора, видимо, и будет зависеть степень рвения «армейцев» в заключительных матчах первенства с «Тосно» и «Тамбовом». А там, если повезёт, и в межлиговом плей-офф.

Фото: fcska.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск
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