Агент Слуцкого: время работать в «Челси» для Леонида ещё не пришло

После расставания с ЦСКА Леонид Слуцкий ушёл в тень. От больших интервью отказывается, так что о его нынешней жизни известно немногое: часто бывает в Англии, учит язык, согласился на один матч стать комментатором. Но в плане новостей о его работе пока тишина.

Чтобы узнать, какие планы строит бывший наставник ЦСКА и национальной сборной, наш корреспондент обратился к Виктору Коларжу – главе чешской компании «Спортинвест», которая представляет интересы Слуцкого на переговорах с потенциальными работодателями. Это интервью стало первым, которое известный спортивный агент дал на эту тему для российской прессы.

«Английский Слуцкого позволяет ему свободно общаться на любые темы»

— Мы с паном Слуцким знаем друг друга очень давно, — говорит Коларж. — Впервые встретились, ещё когда Леонид работал в ФК «Москва», причём даже не на позиции главного тренера. Быстро нашли общий язык, с тех пор я начал следить за его работой. Наблюдал, как он растёт и развивается; параллельно росло и развивалось наше агентство. Однажды мы пришли к мнению, что хотели бы помочь этому квалифицированному специалисту и хорошему человеку подобрать работу по душе. С тех пор мы с паном Слуцким находимся в постоянном контакте.

— Почему его выбор пал на ваше агентство?

— Мы имеем очень хорошие позиции в Англии. В этой стране открыто наше представительство, так же как, впрочем, и в Голландии. Именно «Спортинвест» представляет интересы самого талантливого английского футболиста современности – Тэмми Абрахама. Этот 19-летний нападающий принадлежит «Челси», но сейчас находится в аренде в клубе «Бристоль Сити» и уже стал лучшим бомбардиром второй английской лиги — Чемпионшипа.

— Кто был инициатором первой встречи со Слуцким?

— Я уже не помню, да это и не так важно. Главное, мы сразу сошлись во мнении, что отлично понимаем друг друга. Причём как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Дело в том, что помимо работы футбольным агентом у меня есть ещё тренерская лицензия. И я много раз имел возможность сверить с паном Слуцким свои взгляды на футбол, отдельных игроков и тренировочный процесс в целом. Думаю, что и Леонид внимательно следил за нашим агентством: он знает стиль его работы и имена клиентов. В результате мы договорились, что попробуем взаимодействовать.

Было решено, что в качестве будущего направления его работы будет выбрана Англия. Мы обсудили первые шаги, которые необходимо предпринять для трудоустройства в этой стране. Леониду ведь нужно было подготовиться к будущей деятельности.

— То есть именно ваше агентство представляет интересы Слуцкого?

— Да, мы являемся его официальным агентом.

Слуцкий — образованный человек с ярко выраженной харизмой. Порядочный, организованный, с большим опытом.

— У вас прошла только одна встреча или их было больше?

— Мы встречаемся регулярно. Недавно, например, я вернулся из Англии, где провёл четыре дня. Половину этого срока мы провели вместе со Слуцким.

— Как бы вы охарактеризовали своего клиента?

— Это очень образованный человек с ярко выраженной харизмой. Порядочный, организованный, с большим опытом. Мне кажется, это подходящий тренер как раз для нынешнего времени: он очень хорош в коммуникации, великолепный психолог. Умеет успешно работать как в футбольной среде – на поле и в раздевалке, так и за пределами стадиона. Кроме того, он позитивен, отличается великолепным чувством юмора. И ещё одно качество – он отлично проводит футбольные анализы. Умение определить сильные и слабые стороны как своей команды, так и противника, и подготовиться к предстоящему матчу с тактической точки зрения – большой плюс пана Слуцкого.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— На каком языке вы общаетесь?

— В основном говорим по-русски. Но вот сейчас, когда мы вместе были в Великобритании, разговаривали исключительно на английском. Это ещё один позитивный штрих характера Леонида — готовность учиться. Пан Слуцкий понимает: раз уж он находится в этой среде, нужно знать язык. Это подтверждает, насколько серьёзно он относится к вопросу будущего трудоустройства. И как уважительно относится к традициям английского футбола. Понятно, что в случае подписания контракта тренер не сможет разговаривать с игроками на русском. Поэтому, чтобы не пользоваться услугами переводчика, он и штудирует языки.

— Слуцкий очень активно занимается английским. Но разве полгода – достаточный срок, чтобы в совершенстве овладеть футбольным лексиконом?

— Убеждён в этом. Я собственными ушами слышал, как Слуцкий говорит на английском, и нахожусь в восторге от его владения языком. За прошедшее время тренер провёл очень большую и тяжёлую работу. Сегодня его английский позволяет совершенно свободно общаться как на общие, так и на специализированные футбольные темы. В этом смысле Леонид сейчас не уступает другим иностранным тренерам, работающим в Англии.

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«Для карьеры Леонида лучше начать работу в Чемпионшипе»

— Слуцкий вам как-то объяснил свою заинтересованность в подписании контракта за рубежом?

— Мне кажется, тут всё очевидно. Англия — родина футбола, местная Премьер-лига считается сильнейшим турниром в мире. Да и Чемпионшип в рейтинге национальных чемпионатов занимает четвёртое или пятое место. Здесь потрясающая футбольная среда во всех её проявлениях: благоустроенные стадионы и прочая спортивная инфраструктура, высокий уровень игроков и функционеров, впечатляющий масштаб освещения в СМИ, высокая посещаемость, огромные вложения спонсоров. Всё это не может не вызывать совершенно естественный интерес со стороны человека, который хочет развиваться в своей профессиональной деятельности.

Тем более Леонид имеет все предпосылки, чтобы тренировать команду высокого уровня. В его случае я даже не стал бы употреблять слово «вызов». Он настолько хорош в своём профессиональном качестве, что не нуждается в дополнительных вызовах. Любой игрок хочет играть в хорошем клубе и в сильном чемпионате; к тому же стремятся и тренеры.

В России Слуцкий уже достиг всего, что только возможно. Он тренировал один из лучших клубов страны – ЦСКА, достиг с ним нескольких чемпионских титулов, выступал в еврокубках. Потом возглавил национальную сборную, с которой пробился на чемпионат Европы. Работа за границей для него – следующий, совершенно логичный шаг. И я очень рад, что он борется за эту возможность.

— Где шансы работать для Леонида Слуцкого выше — в английской Премьер-лиге или Чемпионшипе?

— Скажу так, как вижу ситуацию лично я. Для карьеры Слуцкого лучше начать работу в Чемпионшипе — тогда скачок не будет слишком большим. Было бы идеально получить предложение от амбициозного клуба, владелец которого разделяет его футбольную философию. Поставленная цель и видение процесса со стороны хозяина и клубного менеджмента должны совпасть со взглядом на футбол самого Леонида. Это очень непростая задача, место работы надо подбирать с большой основательностью. А вот будет ли это в Премьер-лиге или Чемпионшипе – дело второе.

— Лучшим владельцем клуба для Слуцкого стал бы хозяин «Челси» Роман Абрамович, с которым они давно и хорошо знакомы.

— Эволюционное развитие лучше революционного. Если поставленная цель по-настоящему серьёзна, к ней нужно идти постепенно. Леонид Слуцкий, безусловно, способен тренировать и такой клуб, как «Челси».

Только для этого должен возникнуть нужный момент. Мне кажется, что он пока не настал. Сейчас моему клиенту нужно просто получить контракт в одной из двух высших лиг Англии, освоиться там и доказать свою успешность. После этого можно будет говорить о следующем шаге. Ни один из ведущих тренеров мира не начинал сразу с топ-клуба, все преодолевали ступеньку за ступенькой. Возьмите, к примеру, Юргена Клоппа: сначала он работал в дортмундской «Боруссии» и только потом перешёл в «Ливерпуль».

— Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Зачем английским клубам брать к себе на работу Леонида Слуцкого? Чем он лучше какого-нибудь местного специалиста?

— Я уже давал персональную характеристику пана Слуцкого. Думаю, он очень хорошо знает мировой футбол как таковой. И обладает огромным опытом, поскольку начал тренерский путь с юниоров и всегда шёл своей собственной дорогой. Это комплексный специалист – такой, какой и требуется современным клубам. Уверен, что по своим качествам он превосходит многих английских наставников, которые имеются на местном футбольном рынке. В этой стране работает много зарубежных тренеров, поскольку клубы ориентируются прежде всего на качество.

Леонид Слуцкий, безусловно, способен тренировать и такой клуб, как «Челси». Только для этого должен возникнуть нужный момент.

— Но английский футбол всегда считался очень консервативным, и отношение к иностранцам в нём было соответствующим.

— Те времена давно прошли. После того как целый ряд английских клубов приобрели иностранцы – индийцы, китайцы, американцы, тайцы, – местный футбол стал гораздо более космополитичным. Теперь у каждого свои амбиции, философия и видение процесса. Владельцы команд приглашают типологически близких себе людей – тренеров и менеджеров – и торят собственный путь. Вот тут-то и возникает шанс для трудоустройства специалиста из-за рубежа.

— Могут ли тренеры из Восточной Европы – из России или Чехии, не важно, – на регулярной основе работать в лучших национальных чемпионатах Старого Света?

— Не думаю, что это может быть распространённым явлением. Конкурировать с западными специалистами непросто. Помимо развития молодых игроков клубы заботятся и о росте собственных тренерских кадров: занимаются их обучением, улучшением тренировочного процесса. Посмотрите, что в этом смысле происходит, например, в Германии. Наставником «Хоффенхайма» является 29-летний Юлиан Нагельсманн, который со своей командой сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов. Он прошёл через всю клубную вертикаль, досконально знает игроков и методику. Чтобы получить работу на Западе, восточноевропейскому тренеру обязательно нужно быть успешным в своей предыдущей практике и обладать ещё целым рядом других качеств.

— Например?

— Их много: готовность учиться, нацеленность на результат, коммуникабельность. Необходим большой опыт работы с молодыми игроками, средним поколением, ветеранами. Очень важно, чтобы кандидат был хорошим психологом. Сегодня мало знать, как выстроить тренировочный процесс – это базис. Нужна ещё и надстройка – умение находить общий язык с окружающими. Претендент на тренерское место должен уметь создавать правильную, позитивную атмосферу в раздевалке. Ему следует вести коучинг во время матча, прививать своей команде требуемый игровой стиль.

— Тренеры из Восточной Европы не обладают такими качествами?

— Тут вопрос ещё и в том, с какими игроками они имеют дело. В Германии, Англии, Италии наставники работают с лучшими футболистами мира. Соответственно и уровень тренировок в этих странах высочайший. Их интенсивность гораздо больше, да и содержание богаче, чем где бы то ни было. Для подготовки таких занятий к тренерам предъявляются особые требования, что не позволяет им застаиваться.

То же самое можно сказать и про национальные первенства этих стран. Каждую неделю команды проводят напряжённые поединки, уровень которых можно сравнить с Лигой чемпионов. Уже одно это развивает тренеров, продвигает их вперёд. Понятно, что всего этого специалисты из Восточной Европы лишены. Ни в коем случае не хочу обидеть российскую Премьер-Лигу, но сколько у вас команд действительно высокого класса? Пять-шесть коллективов, остальные — середняки. Получается, за сезон лидеры проводят до 10 классных матчей. А в той же Англии каждая встреча – это настоящий бой.

«Врбе не хватило времени и доверия»

— Давайте отвлечёмся от современности и вернёмся в относительно недавнее прошлое. В 2002 году вы помогли привести в петербургский «Зенит» Властимила Петржелу, который стал одним из первых иностранных тренеров в российском футболе. Как вы сейчас вспоминаете этот трансфер?

— Мне кажется, пан Петржела проделал в «Зените» очень качественную работу. В первый же свой сезон он занял второе место в чемпионате России, что имело очень большое значение для руководства клуба. Думаю, господин Мутко, который тогда возглавлял «Зенит», нисколько не жалеет о приглашении Петржелы. Хотя тогда было совсем другое время… Это сейчас поездкой в Россию никого не удивишь, а в ту пору иностранцев в вашем футболе можно было пересчитать на пальцах одной руки. Спортивные агентства ещё только развивались, Интернет делал первые шаги, а социальных сетей не существовало в принципе. Собрать необходимую информацию и обзавестись нужными контактами было гораздо сложнее, чем сейчас. С другой стороны, успех Петржелы в Петербурге открыл глаза другим российским клубам. После этого очень многие пошли по пути приглашения иностранных специалистов.

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— Какой трансфер из Чехии в Россию вы вспоминаете с наибольшим удовольствием?

— Выделю переходы Радека Ковача в «Спартак» и Иржи Ярошика в ЦСКА. Оба очень хорошо адаптировались в новых клубах и играли на высоком уровне. Добавлю сюда ещё и Мартина Йиранека, который очень долго выступал в России. Сейчас он продолжает карьеру в Чехии, но ощущает себя, по-моему, больше русским, чем чехом (смеётся).

— В своё время в России помимо Петржелы работали Франтишек Комняцкий, Ярослав Гржебик, Йозеф Хованец… Сейчас в отечественной Премьер-Лиге трудятся наставники из самых разных стран, но чехов больше нет. Почему?

— Видимо, одной из причин стало то, что ожидания клубов и самих тренеров разошлись. Это не значит, что специалисты из Чехии плохи, просто они оказались не в нужный момент и не в той команде. Правильный выбор места работы значит очень многое, поскольку на работу тренера влияют как отношения с руководством, так и подбор игроков. Иногда бывает, что наставник просто не получает достаточного времени для подготовки команды, потому что его начальство стремится к быстрому успеху. Это, кстати, пример и последнего чешского тренера в России – Павла Врбы.

Павел Врба и Леонид Слуцкий Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Почему у него не получилось в «Анжи»?

— Я считаю пана Врбу очень квалифицированным специалистом. Единственное, этот тренер мог бы быть лучше оснащен знанием иностранных языков. К сожалению, русским он не владел так, как требовалось для работы на таком уровне. Это помешало ему проявить все свои позитивные качества. Кроме того, мне кажется, им была допущена ошибка при выборе клуба. В другой команде Павел Врба мог бы быть гораздо более успешным.

Врбой была допущена ошибка при выборе клуба. В другой команде Павел мог бы быть гораздо более успешным.

— Что вы имеете в виду?

— Тренер нуждался в большей терпеливости и доверии со стороны руководства. Но для этого ему нужно было попасть в экономически стабильный клуб с четкой концепцией развития. Достигнуть взаимопонимания с руководителями относительно игровой модели и принципов комплектования команды. Тогда через год-другой результаты работы Врбы могли бы быть совсем иными.