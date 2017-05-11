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175 лет назад 2016
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«Лион» — «Аякс»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами

10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).
11 мая 2017, четверг. 16:00. Футбол

«ЛИОН»

Корентин Толиссо

22 года, центральный полузащитник

В том, что у Толиссо большое будущее в футболе, во Франции не сомневается никто. Поговаривают, что летом «Ювентус» выложит за него около 40 млн евро. У Корентина огромный арсенал различных умений – он неплохо управляется с мячом, владеет коротким и длинным пасом, развит физически, умеет сыграть в обороне. Классический сбалансированный box-to-box, выжигающей центр поля. И наряду с Ляказеттом самый желанный кусочек лионского пирога для больших европейских клубов.

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Лука Тусар

20 лет, опорный полузащитник

К 20 годам Тусар обзавёлся приличной мускулатурой, позволяющей ему на равных бороться с мощными форвардами соперника. Лука – воспитанник «Лиона», однако карьеру в большом футболе начал в «Валансьенне», где в 17 лет произвёл такое впечатление на скаутов родного клуба, что те мигом вернули его обратно. В этом сезоне Тусар стал игроком основы и теперь наводит шороху в центре поля благодаря своим физическим данным. Немного подтянуть игру в пас и чтение игры – и Лука вполне может вырасти в опорника мирового уровня.

Набиль Фекир

23 года, правый полузащитник

Ещё один талантливейший член команды Бруно Женезио, который уже сейчас может заиграть в топ-клубе. О Набиле Фекире футбольная Европа могла узнать намного раньше, но тяжелейшая травма скомкала этому талантливому хавбеку предыдущий сезон. В этом он набрал солидные обороты – забил 8 голов и сделал 4 ассиста в сезоне Лиги 1, отметился 4 голами и 2 передачами в Лиге Европы. Скоростной, хладнокровный и невероятно техничный краёк, на которого невозможно не обратить внимание.

«АЯКС»

Андре Онана

21 год, вратарь

Ещё один урок селекции от «Барселоны». В «Ла Масию» талантливый камерунец попал семь лет назад из академии Самюэля Это’О. За эти годы Андре прошёл все ступени и стал основным вратарём «Барселоны Б». Однако, вместо того чтобы подтягивать талантливого паренька к первой команде, каталонцы продали Онана в «Аякс», а вместо него взяли из того же «Аякса» Яспера Силессена. В итоге последний плотно сидит за спиной тер Штегена, а первый является лучшим вратарём Эредивизии и одним из самых перспективных вратарей Европы.

Жаиро Ридевальд

20 лет, центральный защитник

В 20 лет Ридевальд является одним из самых опытных игроков обороны «Аякса». Жаиро дебютировал за первую команду в 16 лет, а в 17 уже стал игроком основы. Рядом с ним действует 17-летний Де Лигт, который уже дебютировал за основу сборной Нидерландов. Ридевальду предстоит много работы, чтобы вырасти в крепкого защитника, пока ему не хватает хладнокровия и уверенности в себе. Зато он быстр, неплохо обращается с мячом, владеет первым пасом и умеет сыграть на позиции правого защитника или опорника.

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Хаким Зиеш

24 года, правый полузащитник

Зиеш – этакая лайт-версия Рияда Мареза. Он так же техничен, быстр, обладает поставленным ударом и непринуждённо обыгрывает соперников за счёт длинных ног и умелого владения телом. Да и выступают они на одинаковых позициях. Зиеш здорово разгоняет атаки с фланга (в первом матче с «Лионом» оформил три голевые передачи), может как сам протащить мяч, так и выдать отменный разрезающий пас после смещения в центр и подработки мяча под любимую левую. Минусы – тщедушное телосложение, вследствие которого Хаким регулярно проигрывает единоборства, а также слабая игра в обороне. Зиеш мог оказаться в большом клубе ещё этой зимой, однако «Аякс» сыграл на опережение. В следующем сезоне он наверняка там окажется.

Дави Классен

24 года, атакующий полузащитник

Сумасшедшая скорость и незаурядная техника – это не про Дави Классена. Однако он не зря носит 10-й номер на своей футболке и считается чуть ли не вторым Деннисом Бергкампом. Классен – умный и креативный футболист, умеющий играть на коротком пространстве и находить оптимальные варианты развития атаки в кратчайшие сроки. После ухода в тень Снейдера и ван дер Варта Дави – главная надежда сборной Нидерландов вылезти из той ямы, в которой она сейчас находится. А пока Классен – самый опасный и полезный игрок «Аякса» этого сезона (15 голов и 10 передач в сезоне говорят сами за себя), универсал, капитан, лидер в раздевалке и любимец фанатов, с которыми после матчей исполняет заряды.

Бертран Траоре

21 год, левый полузащитник

Траоре – один из главных творцов успеха «Аякса» в первом матче с «Лионом». Его дубль и голевая передача помогли амстердамцам создать солидный гандикап. Талант Бертрана в «Челси» заметили ещё в 2010 году, когда выцепили 14-летнего юношу из «Осера». В основе синих ему закрепиться так и не удалось, потому после аренды в «Витесс» Траоре отправился в «Аякс», где стал одним из лидеров команды. Его отличают фирменная мягкая работа с мячом и скорость. В это межсезонье Конте предстоит решить, пригодится ли Бертран его команде в следующем сезоне. Вероятнее всего, да.

Джастин Клюйверт

18 лет, нападающий

Да-да, к тому самому Патрику Клюйверту этот парень имеет самое непосредственное отношение. Джастин – его сын. Это первый сезон Клюйверта-младшего во взрослом футболе, однако он уже успел показать, что обладает талантом, сопоставимым с отцовским. Смелый, техничный и резкий игрок атаки, который при должном отношении к делу может повторить путь отца. Однако пока Джастин является скорее игроком подмены. В основе зажигает другой вундеркинд.

Каспер Дольберг

19 лет, нападающий

20 голов и 7 ассистов в 32 матчах сезона – такова статистика мальчугана с причёской, как у дятла Вуди, который совсем скоро будет бороться за «Золотую бутсу» в составе топ-клуба. Скауты «Аякса» нашли его в скромном датском «Силькеборге». В этом сезоне Каспер вырос из субтильного юноши в мощного форварда, которого боятся все без исключения защитники Эредивизии. Дольберг – нападающий с большим набором умений, чаще всего берущий своё за счёт скорости, техники и быстроты принятия решений. Не мудрено, что за ним уже выстроилась очередь из топ-клубов.

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В материале использованы данные Wyscout.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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