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Леонид Федун
Фото: «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов

Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.
11 мая 2017, четверг. 20:15. Футбол
«Не Нольтрофеич». Главные видео о чемпионстве «Спартака»
Дождавшийся Федун, напуганный «Зенит», бешеный Глушаков, раздетый Фернандо, кричащий Каррера и другие моменты красно-белого счастья.

12 мая Леонид Федун станет гостем программы «Вечерний Ургант». Для шоу заготовлено много интересных сценок, после которых вы узнаете главного человека в «Спартаке» с новых сторон. А пока – новые высказывания о том, как он встречал чемпионство.

— 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, самый счастливый день в вашей жизни?

— Самый счастливый — когда рождались мои дети, а этот — один из самых счастливых. Назову его самым долгожданным и выстраданным. К сожалению, не всё получается так быстро, как хотелось бы.

— Когда поняли, что своего не упустите? Есть фотография с дерби с ЦСКА, где вы сидите с непроницаемым лицом.

— Да это я успокоительного наелся. А так – весь чемпионат был сложным.

— Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя 16 лет?

— Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь — а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.

— Болельщики волнуются. Мол, Леонид Арнольдович выиграл чемпионство и потихоньку будет отходить от дел. Что скажете?

— Вы меня знаете. Если в то тяжёлое время не успокоился, то сейчас тем более.

«Федун долго терпел: награда нашла героя». Широков о чемпионстве «Спартака»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков — о чемпионстве красно-белых, радости Федуна и лигочемпионских амбициях спартаковцев.

— Какая у вас цель на Лигу чемпионов?

— Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир.

— РФС выделяет «Спартаку» 40 золотых медалей. Будет ли клуб заказывать ещё?

— Будет больше, мы закажем.

— Как «Спартак» будет праздновать чемпионство?

— Всё узнаете. В пятницу встречаюсь с администрацией, будем решать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Леонид Федун
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11 мая 2017, четверг
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