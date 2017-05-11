Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов

12 мая Леонид Федун станет гостем программы «Вечерний Ургант». Для шоу заготовлено много интересных сценок, после которых вы узнаете главного человека в «Спартаке» с новых сторон. А пока – новые высказывания о том, как он встречал чемпионство.
— 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, самый счастливый день в вашей жизни?
— Самый счастливый — когда рождались мои дети, а этот — один из самых счастливых. Назову его самым долгожданным и выстраданным. К сожалению, не всё получается так быстро, как хотелось бы.
— Когда поняли, что своего не упустите? Есть фотография с дерби с ЦСКА, где вы сидите с непроницаемым лицом.
— Да это я успокоительного наелся. А так – весь чемпионат был сложным.
— Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя 16 лет?
— Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь — а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.
— Болельщики волнуются. Мол, Леонид Арнольдович выиграл чемпионство и потихоньку будет отходить от дел. Что скажете?
— Вы меня знаете. Если в то тяжёлое время не успокоился, то сейчас тем более.
— Какая у вас цель на Лигу чемпионов?
— Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир.
— РФС выделяет «Спартаку» 40 золотых медалей. Будет ли клуб заказывать ещё?
— Будет больше, мы закажем.
— Как «Спартак» будет праздновать чемпионство?
— Всё узнаете. В пятницу встречаюсь с администрацией, будем решать.