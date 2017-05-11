61 миллион евро за игрока, не сыгравшего ни одного матча на взрослом уровне

В чём соль

«Ему всего 19 лет, а клуб заплатил за его трансфер 32 млн евро. Не многовато?». Хосеп Гвардиола ухмыльнулся в ответ: «Я не знаю. Но через несколько лет он будет стоить гораздо дороже».

Речь шла о Габриэле Жезусе, который уже сейчас является угрозой для места в основе самого Серхио Агуэро. В современном футболе давно привыкли играть на опережение – кто быстрее ухватит зубами молодую звезду, сделает инвестиции не только в спортивное, но и в финансовое будущее.

Сейчас в Испании активно муссируется тема скорого переезда в Мадрид самого яркого футболиста нового бразильского поколения. Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор уже прошёл медобследование, подписал предварительный контракт и успел поблагодарить высшие силы за «возможность улыбаться».

Всё бы ничего – крупные клубы часто вытаскивают из Южной Америки молодых игроков, как посетители игрушки из автоматов в торговых центрах. Но здесь всё совсем иначе. «Реал» заплатит 45 млн евро за трансфер 16-летнего нападающего «Фламенго» (при сумме отступных в 30 млн), 8 – агенту и столько же – самому Винисиусу. И это при том, что за первую команду он не сыграл ни одного матча!

Огромная сумма обусловлена тем, что за Жуниором ещё зимой начали охоту крупные европейские акулы – интерес проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а «Барселона» так и вовсе предложила 41 млн евро. Поговаривают, что парня склонял к переезду в Каталонию сам Неймар, являющийся для него кумиром. Но всё тщетно.

«Реал» решил перебить все предложения, заплатив космическую сумму за юного футболиста. Интересно, что в Мадриде Винисиус окажется только в 2018 году, когда ему исполнится 18. И сразу попадёт в первую команду, минуя «Кастилью».

Что в нём особенного?

О таланте Винисиуса многие узнали на ЧМ до 17 лет, проходившем зимой. В игре с Парагваем трибуны вставали, когда он начинал накручивать защитников соперника.

Тренер, работавший с Жуниором в юношеских командах «Фламенго», почти не удивлялся: «Он был по-футбольному наглым с самого начала. Остальные дети называли его Робиньо и в шутку попросили у него автографы».

«Было бы глупо говорить, что 16-летний подросток готов играть за «Реал», но у него действительно огромный талант, и он показывает это на юношеском уровне», — говорит тренер «Фламенго» Зе Рикардо.

Способности Винисиуса действительно впечатляют.

Жуниор – классический игрок атаки, предпочитающий выходить на позиции левого полузащитника. Он всегда нацелен на ворота, о чём говорит статистика его передач – 46% его пасов обостряют игру. Ну а о его дриблинге и говорить излишне – на юношеском уровне ему нет равных. По крайней мере в Бразилии.

В общем, что выйдет из всей этой истории, нам предстоит узнать через некоторое время. Пока Винисиус будет продолжать развиваться в системе «Фламенго». Кого получит «Реал» — нового Эдегора или своего Неймара – предположить сложно. Факт лишь в том, что большие клубы всё меньше считают деньги и готовы выкладывать огромные деньги за молодых игроков. Даже если они не проявили себя в большом футболе. Развитие бренда – важная часть футболономики, и в Мадриде об этом прекрасно знают.