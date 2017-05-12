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175 лет назад 2016
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Жозе Моуриньо
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Героическая победа Моуринью. «МЮ» и «Аякс» – в финале Лиги Европы

Сумасшедшие по интриге полуфиналы Лиги Европы выиграли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Они сразятся в финале 24 мая.
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«Самый важный момент в истории»

Жозе Моуринью – лучший тренер мира по работе со СМИ. Беседуя с журналистами, Особенный в зависимости от ситуации находит особенные слова, которые так или иначе влияют на болельщиков и соперников. Перед ответным матчем с «Сельтой» португальский тренер решил, что сегодня уместен героический пафос:

— Для испанцев, по их словам, это будет самый важный матч в истории «Сельты». По моим ощущениям, этот матч также самый важный и в нашей истории. И не важно, насколько важными были все предыдущие встречи. Я не верю, что «Сельта» хочет победить больше, чем «Манчестер Юнайтед». Наша ситуация проста: 17 матчей за семь недель всего с шестнадцатью игроками в обойме. Это невозможно! Но это не авантюра, а наше решение, основанное на здравом смысле. Мы с игроками отдаём все силы в сложившихся условиях, – закончил своё выступление Моуринью и, наверное, ждал после него бурных аплодисментов.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
11 мая 2017, четверг. 22:05 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 : 1
Сельта
Виго, Испания
1:0 – Феллайни – 17, 1:1 – Ронкалья – 85
Удаления: Бейи, 87 – Ронкалья, 88

На самом деле кадровый потенциал «Манчестер Юнайтед», конечно же, значительно выше потенциала любого другого полуфиналиста турнира. Манкунианцы оставались безусловным фаворитом Лиги Европы, несмотря на сложной график и потерю своей самой популярной фигуры – нападающего Златана Ибрагимовича. В Виго команда Моуринью сделала хороший задел, выиграв со счётом 1:0, и должна была просто удержать минимальное преимущество на «Олд Траффорд».

Если что и пошло не по героическому плану Моуринью, то только первые минуты сражения. Яго Аспас дважды прорывал левый фланг Маттео Дармиана и страховавшего его Дейли Блинда, благодаря чему «Сельта» едва не забила быстрый гол. Португальский тренер тут же что-то перерисовал в своём блокноте, после чего «Манчестер Юнайтед» изменил игру. При помощи контроля мяча в середине и на собственной половине поля манкунианцы остудили пыл гостей. Звезда матча в Виго Маркус Рашфорд опять показал себя молодцом: длинной передачей к углу вратарской нашёл Маруана Феллаини, а полузащитник-небоскрёб вбил мяч в сетку головой, словно гвоздь в стену молотком.

«Манчестер Юнайтед» заработал «плюс два» и забыл о мяче, как о лишней детали игры. Хозяева удерживали преимущество, не боясь приглашать соперника даже на свою треть поля. У гостей были подходы, удары, более шестидесяти процентов владения мячом, однако до 85-й минуты Моуринью мог расслабленно смотреть футбол. Но тут в сценарий вмешался Факундо Ронкалья, выкинувший план португальского тренера в мусорное ведро. Защитник «Сельты» сравнял счёт и вступил в конфликт с Эриком Бейи, оставив Моуринью без ивуарийского защитника на финал. В последней атаке компенсированного времени Йон Гвидетти должен был забивать и приносить «Сельте» победу. Манкунианцам просто повезло! Они сегодня всё-таки стали героями для «Олд Траффорд».

10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами
10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).

Дубль Ляказетта за минуту

Крупная домашняя победа со счётом 4:1 ещё не гарантировала «Аяксу» путёвку в Стокгольм, но позволяла сыграть во Франции так, как команде Петера Боша удобно. Сам главный тренер команды из Амстердама опасался прежде всего нападающего Александра Ляказетта, который неделю назад в Амстердаме вышел только на замену в концовке. Бош объяснил, что его тревожит:

— Я смотрел нашу игру несколько раз. Будь Ляказетт на поле, учитывая, как располагались мои защитники в пяти-шести случаях, он бы нам забил. Я должен показать парням, как остановить его.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
11 мая 2017, четверг. 22:05 МСК
Лион
Лион, Франция
3 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – Дольберг – 27, 1:1 – Ляказетт – 45 (пен), 2:1 – Ляказетт – 45+1, 3:1 – Геззаль – 81
Удаления: нет – Виргевер, 84

Что же, опасения Боша были не напрасны. Хотя амстердамцы забили быстрый гол, который, казалось бы, совсем упростил их задачу: лучший снайпер гостей Каспер Дольберг использовал ошибку хозяев при создании офсайда. «Аякс» справился с Ляказеттом в первые 45 минут, но не в первом тайме. Такой вот парадокс. Всё дело в том, что нападающий «Лиона» ухитрился оформить дубль перед перерывом в компенсированное время. Сперва Ляказетт заработал пенальти в единоборстве с 17-летним дебютантом сборной Нидерландов Матейсом Де Лигтом, напортачившим в марте в Болгарии, и сам же поразил ворота с «точки». А в следующей атаке реализовал прострел, хитро спрятавшись за спиной 20-летнего Давинсона Санчеса.

Естественно, молодому «Аяксу» пока ещё не достаёт зрелости, чтобы сохранять хладнокровие в самые горячие отрезки игры. Даже несмотря на возвращение в стартовый состав достаточно опытных защитников Йоэла Велтмана и Ника Виргевера, пропускавших встречу с «Лионом» недельной давности. Более крепкая команда, скорее всего, не позволила бы случиться двум нокдаунам за 60 секунд.

Впрочем, из раздевалки на поле уже выходил успокоившийся «Аякс». Гости выдержали давление в начале второго тайма, пусть и ценой фолов, жёлтых карточек. Однако концовка встречи на «Стад де Люмьер» напомнила болельщикам голландцев игру в Гельзенкирхене. Соперник забил, а команда Боша осталась в меньшинстве из-за удаления Виргевера. Интересно, что автором голевой передачи на Рашида Геззаля стал бывший полузащитник «Терека» Мацей Рыбус, выполнивший мягкий навес на голову алжирского форварда. Забей «Лион» четвёртый мяч, наверное, «Аякс» уже бы не спасся. Всё-таки чудеса, как в ответном матче с «Шальке», где амстердамцы победили вдесятером, происходят очень редко. Но ни Ляказетт, ни его партнёры больше не сумели огорчить гостей. «Аякс» выстоял и теперь поспорит за трофей с «Манчестер Юнайтед».

Карасёв: мы – в полуфинале Лиги Европы. А критики где?!
Русские судьи, которыми мы должны гордиться прямо сейчас.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аякс Лион Манчестер Юнайтед Сельта Лига Европы
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