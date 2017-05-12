«Зенит» возвращается на «Петровский». Главное — в обзоре дня

«Аякс» и «МЮ» встретятся в финале ЛЕ, «Зенит» вернётся на «Петровский», Санчес отправится в «Баварию» и другие события дня.

Источник: Алексис Санчес решил перейти в «Баварию»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес определился со своим будущим, утверждает Le Parisien.

Согласно информации источника, игрок принял решение со следующего сезона выступать за мюнхенскую «Баварию». Не последнюю роль в решении чилийского футболиста сыграл полузащитник немецкого гранда и его соотечественник Артуро Видаль. Что же касается суммы трансферной операции, то она составит около € 40 млн.

Ранее сам Санчес отмечал, что намерен обсудить вопрос о своём будущем с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером по окончании сезона.

«Спартак» закажет дополнительные золотые медали для награждения

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб закажет дополнительные золотые медали для награждения команды.

Согласно регламенту, общее число награждаемых в клубе-чемпионе и клубах-призёрах – 40 человек. Тем не менее клуб вправе ходатайствовать перед РФС и РФПЛ о награждении других футболистов и сотрудников клуба сверх указанного количества медалями и дипломами РФС за свой счёт.

«Будет больше, мы закажем», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что решение о награждении золотой медалью бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева будет принято после окончания чемпионата.

Хирург: Ибрагимович находится в превосходной форме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, которому недавно была сделана операция на колене, находится в превосходной форме. Об этом рассказал оперировавший 35-летнего футболиста гонконгский хирург Фредди Фу. Операция состоялась в Питтсбурге в начале мая.

«Я не могу разглашать слишком много деталей — не хочу проблем с «Манчестер Юнайтед». Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах. Кости, мышцы — всё настолько хорошо, насколько это можно представить. Ибрагимович — один из лучших спортсменов, к которым я когда-либо прикасался, он находится в превосходной форме. Он всё ещё может играть на протяжении многих лет», — цитирует доктора South China Morning Post.

Ранее агент футболиста Мина Райола рассказал, что врачи попросили шведа приехать после завершения карьеры для исследования, поскольку их научно-исследовательский институт занимается изучением колен и связок. На счету Фредди Фу 20 тысяч операций на коленях, в том числе у игроков в американский футбол и лучших игроков НХЛ.

Ари, Фидлер и Манучарян могут забыть о следующем Кубке России

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогам финала Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2).

«По матчу «Урал» — «Локомотив» мы рассмотрели четыре красные карточки. Были удалены полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий Ари, а также полузащитник «Урала» Артём Фидлер и нападающий Эдгар Манучарян. Мы установили, что активно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался её предотвратить. За массовую драку во время матча приняли решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России. К Фарфану никаких дополнительных санкций КДК не принял», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Зенит» вернётся на стадион «Петровский»

Матч 29-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар», намеченный на 17 мая, перенесён на стадион «Петровский», говорится в заявлении оргкомитета «Россия 2018». Отмечается, что данная мера позволит полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь газон от дополнительной нагрузки.

«Представители ФИФА, оргкомитета «Россия 2018», «Зенита» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. По итогам обсуждения было принято решение, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» — «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых — СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — говорится в заявлении.

Ранее «Зенит» провёл два матча на новом стадионе, и встреча с «Краснодаром» должна была стать последней в рамках тестовых мероприятий перед Кубком конфедераций.