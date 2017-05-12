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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Что делает ЦСКА фаворитом в «серебряном» споре с «Зенитом»

У ЦСКА больше шансов занять второе место в РФПЛ и составить «Спартаку» компанию в Лиге чемпионов, чем у «Зенита», и вот почему…
12 мая 2017, пятница. 10:00. Футбол

Всю неделю в прессе только и разговоров, что о «Спартаке». «Спартак» после долгой паузы озолотился и вновь почувствовал себя обожаемым. Всё по делу: что заработал, то и получает – овации, почести, восторженные рецензии. Но это не значит, что сезон можно закрывать. Он, как ни странно, продолжается и всё ещё содержит несколько интриг. Не столь, конечно, глобальных, как чемпионская, но тоже отнюдь не пустяшных.

В частности, открыт вопрос о серебряном призёре – читай, втором (и последнем) посланнике страны в Лигу чемпионов. Из не утративших актуальности сюжетов этот представляет наиболее живой интерес у масс. Я, пожалуй, воздержусь от оценочных суждений, чей проход в ЛЧ предпочтительнее для России с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА – слишком много в этой задаче «если», чтобы сходу дать единственно верный ответ. Но предпосылок финишировать выше «Зенита» у ЦСКА сегодня объективно больше, и я вас в этом сейчас попробую убедить.

Командная игра

На пресс-конференции после поражения от «Терека» Мирча Луческу фактически признал, что его попытки привить «Зениту» игру быструю, комбинационную, агрессивную потерпели (или пока терпят) неудачу. То ли команда оказалась невосприимчивой к требованиям нового Мистера, то ли он – недостаточно гибким, чтобы привести собственную концепцию в соответствие с имеющимся «материалом». А результат налицо – отсутствие внятной игры и критические стрелы в тренера со всех сторон. По большей мере, на мой взгляд, справедливые.

У Виктора Гончаренко было вдвое меньше времени, чтобы поставить команде игру. И он управился с этой задачей даже быстрее – за два месяца межсезонья. Из зимы ЦСКА вышел тем же по именам, но обновлённым по стилистике, более основательным в тылу и конкретным – в наступлении. Да просто более цельным на фоне конкурента. Поражение от «Спартака» в дерби не поколебало уверенности «армейцев» в себе. Петербуржцам, напротив, этой невозмутимости, солидности сейчас недостаёт.

Тренер

Разница между самым молодым и самым старшим мастерами лиги заключается не только в возрасте. Методы достижения результата у них тоже разные. Один предпочитает искать причины неудач в себе, другому везде мерещатся заговоры и происки недругов. В результате первого признают трибуны, второго – отторгают. В прошлое воскресенье – своими ушами слышал – Мирча Михайлович был самым беспардонным образом освистан болельщиками «Зенита». А после подвергнут прессингу со стороны питерских же журналистов – настолько интенсивному, что под конец сорвался на крик и уже по завершении официального мероприятия устроил перепалку с местным репортёром.

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По-моему, двух этих эпизодов достаточно, чтобы составить представление о степени авторитета Мистера в Северной столице. Если Гончаренко уверенно «держит» команду и располагает прочным кредитом доверия начальства, то Луческу нервно ёрзает на своём месте. За него, похоже, никто заступаться перед общественностью не станет, как в своё время Гинер защищал Слуцкого. Могу ошибаться, но есть ощущение, что клуб близок к тому, чтобы признать ошибочность прошлогоднего выбора.

Свои

Как ни грустно осознавать, «Зенит» окончательно превратился из стильной, узнаваемой команды в набор футболистов, сформированный по непонятному принципу и не имеющий собственной идентичности. Не с Луческу это началось, но при нём приобрело совсем уж грустные формы. Майку со стрелкой на груди сегодня носит кто угодно – только не петербуржцы. Один местный воспитанник остался в команде, и тот всё больше томится на лавке. Клубный патриотизм, ответственность перед земляками – у игроков современного «Зенита» эти чувства сильно притупились.

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У ЦСКА сегодня больше тех, кому не всё равно. В основе выходят четверо выпускников школы – Акинфеев, Щенников, Головин и Чалов. Сюда же можно добавить давно сроднившихся с красно-синими цветами Березуцких и Игнашевича. Плюс «юнармейцы» Гришина, готовые в любой момент выскочить из засады и подменить «стариков», – Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев и другие. Обилие собственных кадров даёт ЦСКА определённое моральное преимущество перед командой, укомплектованной сплошь пришлыми мастерами, для которых клуб X – очередное место работы и ничего личного.

Атмосфера

Из трёх предыдущих пунктов неумолимо вытекает четвёртый – обстановка в раздевалке. Доподлинно о ней известно лишь узкому кругу людей, которые выносить сор из избы, разумеется, не станут – корпоративная этика не позволяет. Об атмосфере в коллективе несложно догадаться по косвенным признакам – поведению футболистов на поле и тренера в технической зоне и конференц-зале. Если последний суетится, дёргается, кричит, значит, и во вверенном ему хозяйстве не всё ладно – вещи взаимосвязанные. Да и пересуды о непонимании тренера то с одним ведущим исполнителем, то с другим едва ли возникли на пустом месте, исключительно с подачи злобных московских писак.

Кто вдохновляет игроков перед дерби?
Кто вдохновляет игроков «Спартака» и ЦСКА перед дерби? Ответ в нашей рубрике «Красота дня».

ЦСКА почему-то в подобных сплетнях не фигурирует, хотя в городе масса поклонников других команд, напрямую вроде бы заинтересованных в дестабилизации обстановки в красно-синей раздевалке. Может быть, потому что до конфликтов элементарно не доходит, а все спорные ситуации урегулируются в рабочем порядке?

Экономика

Если для Петербурга выход в Лигу чемпионов – это в большей степени дело престижа, авторитета, то для ЦСКА – колоссальное финансовое подспорье. В силу понятных причин «Зенит» не настолько остро нуждается в премиальных от УЕФА, как столичный конкурент. А игроки «армейского» клуба знают – по крайней мере, догадываются, — что степень их личного благосостояния напрямую зависит от успешности команды. Это дополнительный, и весьма мощный, стимулирующий фактор.

Календарь

Наконец, у красно-синих проще календарь: мотивированных аутсайдеров («Арсенал», «Анжи») они примут в Москве, к доигрывающему сезон «Рубину» прокатятся в гости. У «Зенита» пропорция «голодных и сытых» аналогичная: два к одному, но он завершает сезон двумя выездами (Самара, Черкизово) и только «Краснодар» примет дома. Которому, замечу, очки тоже нужны позарез.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Виктор Гончаренко Мирча Луческу
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