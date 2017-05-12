«После празднований чемпионства наступает похмелье». Прогнозы на 28-й тур

Прогнозы на матчи 28-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

В 27-м туре нашего конкурса лучший результат показала команда специалистов, а в борьбе за второе место журналисты ещё более увеличили своё преимущество над читателями.

Андрей Пятницкий набрал 10 баллов, угадав счёт матча «Рубин» – «Уфа», разницу в игре «Анжи» – «Локомотив», а также исходы встреч «Амкар» – ЦСКА и «Спартак» – «Томь».

В активе обозревателя «Чемпионата» Олега Лысенко на одно очко меньше. Он угадал счёт матча «Рубин» – «Уфа», разницу в игре «Спартак» – «Томь» и исход встречи «Амкар» – ЦСКА.

Наш читатель из Грозного Артур Бекмурзаев сумел заработать в туре только 2 балла, угадав разницы в играх «Амкар» — ЦСКА и «Спартак» — «Томь».

Таблица худших результатов



Pavelind — 0 (4-й тур)

Марк Бессонов — 1 (4-й тур)

Кирилл Хаит — 1 (8-й тур)

Артур Бекмурзаев — 2 (27-й тур)

Neo13 — 2 (18-й тур)

Никита Кузин — 2 (13-й тур)

Вячеслав Булавин — 2 (13-й тур)

Евгений Кустов — 2 (5-й тур)

Иван Ковалёв — 3 (23-й тур)

filosof-23 — 3 (14-й тур)

valik87 — 4 (13-й тур)

Данила Игнатов — 4 (11-й тур).

Таблица после 27-го тура

Специалисты — 294

Журналисты — 237

Читатели — 222.

Прогноз специалистов

Игорь Чугайнов, экс-футболист «Локомотива» и «Торпедо»:

ЦСКА – «Арсенал» — 2:0

ЦСКА всё-таки борется за Лигу чемпионов. «Арсенал» же не хочет вылетать. Мотивация примерно одинаковая, но «армейцы» всё-таки выше классом.

«Урал» — «Краснодар» — 1:1

Здесь возможна ничья. «Краснодар» в гостях играет хуже, чем дома, плюс эта команда непредсказуема. «Уралу» же нужно брать очки и выходить из достаточно неприятной ситуации.

«Амкар» — «Спартак» — 1:0

«Спартак» решил свои задачи. Можно говорить о профессионализме, но по достижении результата, когда всё уже позади, спортсмены могут выдохнуть. Да и мотивация уже не та.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:2

«Зенит» борется с ЦСКА за Лигу чемпионов, «Крылья» — за выживание. У питерцев было слишком много невынужденных потерь очков. Команда, решающая высокие задачи, не может столько ошибаться. Думаю, этот лимит исчерпан.

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:1

«Локомотив» — обладатель кубка, играет дома. Для него главный матч уже выигран, но и проигрывать дома вряд ли станет. «Оренбург» же мотивирован, потому что борется за выживание.

«Томь» — «Терек» — 0:1

«Терек» в Томске должен победить. «Томь» уже вылетела, а грозненцы ещё могут за что-то зацепиться.

«Уфа» — «Анжи» — 1:0

Отдам предпочтение «Уфе» и Семаку. С небольшим преимуществом, но они победят. Плюс играют дома. Хотя «Анжи» показал, что может хорошо играть и на выезде. Но всё-таки за «Уфу» должны сыграть родные стены.

«Ростов» — «Рубин» — 2:0

Принципиальный матч для Бердыева. У него будет стремление доказать свой класс. Предыдущее поражение может их встряхнуть. Да и «Рубин» не показывает той игры, что от него ждали. Я не верю в Хави Грасию.

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Прогноз читателей

Дмитрий Елин (Волгоград):

ЦСКА – «Арсенал» — 2:0

Вряд ли туляки остановят ЦСКА, который с учётом проблем «Зенита» явный фаворит в борьбе за серебряные медали и место в ЛЧ.

«Урал» — «Краснодар» — 0:0

Верю, что уральцы упрутся и не дадут команде Шалимова взять три очка. Им надо сторониться зоны стыков.

«Амкар» — «Спартак» — 2:2

Обе команды свои задачи уже решили, могут поиграть в своё удовольствие и на радость зрителям. Читал, что очень много красно-белых будет в Перми — они ведь там планировали чемпионами стать.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

Вообще, не удивлюсь, если «Крылья» обыграют «Зенит». У Луческу явно потерян контакт с командой и с реальностью. Но класс питерцев может позволить зацепить ничью, хотя хозяевам отчаянно нужны очки, чтобы не вылететь.

«Локомотив» — «Оренбург» — 0:1

«Локо» и раньше не впечатлял, а после победы в Кубке, кажется, окончательно забил на чемпионат. Победят те, кому нужнее.

«Томь» — «Терек» — 0:2

Не вижу ни одной причины ставить на томичей, которые уже вылетели.

«Уфа» — «Анжи» — 1:2

Принцип игрока на ставках: верь в тех, кому нужнее. А гостям нужнее.

«Ростов» — «Рубин» — 3:0

Верю, что Бердыев не только обыграет бывший клуб, но и просто унизит откровенно слабого испанского тренера казанцев.

Прогноз журналистов

Анатолий Романов, корреспондент «Чемпионата» в Санкт-Петербурге:

ЦСКА – «Арсенал» – 2:0

Желание «армейцев» попасть в Лигу чемпионов, возможно, не перевешивает желание туляков сохранить место в РФПЛ, но класс хозяев точно сыграет решающую роль. ЦСКА победит с разницей в два мяча. Скорее всего, Игорь Акинфеев побьёт собственный рекорд по сухим матчам.

«Урал» – «Краснодар» – 1:1

Не исключено, что на игроков гостей будут давить воспоминания о кубковом поражении от «Урала». Краснодарцы стремятся к очередному попаданию в Лигу Европы, однако и команде Александра Тарханова есть за что бороться, так как до зоны стыковых матчей всего три очка. Будет упорная борьба, а в итоге соперники разойдутся миром.

«Амкар» – «Спартак» – 1:0

Обычно после бурных празднований чемпионства наступает тяжёлое похмелье. «Спартак» постарается сыграть в своё удовольствие, тем не менее пермяки всё-таки подпортят красно-белым праздник. Возможно, огорчат своего бывшего голкипера Александра Селихова, если Массимо Каррера даст практику «золотому» резерву.

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«Крылья Советов» – «Зенит» – 2:2

Неважное состояние игроков «Зенита» перевешивает стремление петербургской команды выигрывать ради серебра и Лиги чемпионов. Жду, что Йоан Молло красиво вернётся в Самару, выйдя на сей раз в основе «Зенита» и создав один-два гола, однако «Крылья Советов» не уступят в открытом бою. Хозяевам тоже нужно рисковать, чтобы не вылететь.

«Локомотив» – «Оренбург» – 1:1

Интрига в борьбе за выживание сейчас просто сумасшедшая! «Оренбург» превосходит «Локомотив» в мотивации на финише сезона, поэтому как минимум не проиграет. Но и «железнодорожники» не имеют права испортить поражением анонсированное возвращение на поле Дмитрия Лоськова.

«Томь» – «Терек» – 1:2

Томская команда вылетела, зато её молодые игроки продолжают биться за своё будущее. «Тереку» этот матч не покажется лёгкой прогулкой после победы в Петербурге. Однако гости просто обязаны побеждать, если их привлекает участие в еврокубках в будущем сезоне.

«Уфа» – «Анжи» – 0:1

Уфимцы спокойно завершают чемпионат, им не страшна локальная неудача с точки зрения турнирных перспектив. А вот «Анжи» стоит сыграть агрессивно, учитывая, что в последних турах команде из Махачкалы предстоят встречи с «Ростовом» и ЦСКА. Гости ещё не обезопасили себя от стыков, им очки нужнее, и они их возьмут.

«Ростов» – «Рубин» – 2:0

Конечно же, Курбан Бердыев не упустит возможности напомнить о себе Казани. «Ростов» сегодня значительнее сильнее «Рубина», играет дома, да и шансы попасть в Лигу Европы сохраняет. Всё свидетельствует о том, что два-три мяча в воротах гостей побывают.