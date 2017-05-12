7 незаметных героев Премьер-Лиги

Моя личная загадка российского сезона — примерно той же степени сложности, как и вопрос «откуда такое поле на Крестовском?»: как так получилось, что Эрик Бикфалви подписал контракт сначала с безнадёжной «Томью», а зимой – с «Уралом» без ярко выраженных амбиций? Уровень Бикфалви доказывает его быстрая адаптация к командам – в Томске он стал ярко выраженным светлым пятном уже со 2-го тура, уральскую карьеру начал с победного гола «Амкару».

В рейтинге атакующих полузащитников Премьер-Лиги от скаутской системы Wyscout Бикфалви – лучший: много бьёт по воротам (2,7 удара в среднем за игру), постоянно включается в штрафную, придумывает любопытные решения из глубины поля. Бикфалви поучаствовал уже в 10 голевых атаках за сезон – среди игроков «Урала» лишь Чисамба Лунгу внёс такой же вклад. При этом Александр Тарханов использует румынского художника в разных ролях – при прессинге Бикфалви часто поднимается помогать Ильину на одну линию, при фланговых атаках тоже часто располагается на одной линии с нападающим, при 4-2-3-1 с Павлюченко на острие и Ильиным в оттяжке садится глубже и приносит пользу уже своей цепкостью (4,5 удачных отбора за 6 матчей в «Урале»). Несколько лет назад Мирча Луческу лично звал Бикфалви в «Шахтёр», и его игра за другую оранжево-чёрную команду доказывает справедливость такого решения. Ещё одно повышение для Эрика может быть не за горами.

Александру Бурчану, «Арсенал»

В Туле трансфер Бурчану из «Стяуа» раскручивали как покупку воина, которому однажды дали прозвище «Румынский Гаттузо» – такое обязывает быть воином. «В школе я очень любил историю. Мой любимый герой – Ганнибал. Я был глубоко впечатлён его умениями в бою, он был бесстрашным и амбициозным. Стараюсь быть похожим на него, никогда не убегаю в сторону, когда нужно ввязаться в драку», – рассказывал Бурчану, позиционируя себя прежде всего как неуступчивую личность. Но есть и другая сторона личности румына – он готовится стать тренером и часами режется в шахматы онлайн, развивая свою логику.

Для стиля тульского «Арсенала», использующего короткий пас как главный инструмент игры, шахматное мышление Бурчану – главная находка сезона. В первом же матче с «Оренбургом» туляки проиграли 0:3, но владели мячом 68% времени, а Бурчану набрал 128 очков Packing (то есть столько соперников он отрезал передачами вперёд за всю игру) – гроссмейстерский показатель не только для РФПЛ. За весну румын стал и самым пасующим игроком «Арсенала» с 48,2 передачами за игру, и самым точным (84,2%). На картах передач Бурчану тоже выделяется: он не всегда делает больше всех касаний, чем кто-либо из «оружейников», но всегда становится связующим звеном между обороной и атакой. Выход в атаку часто завязан на нём.

Возможности Благо в Премьер-Лиге давно изучены, он даже успел попасть в нашу подборку 100 лучших легионеров в истории нашего футбола. Однако «Оренбургу» Георгиев помогает особенно. «Газовики» наряду с ЦСКА – лучшая команда РФПЛ по количеству голов со стандартов (8). Статистика других чемпионатов доказывает, что такое продуктивное использование штрафных и угловых отличает либо топ-команды – не случайно в Испании лучшими по «стандартным» голам стали «Реал Мадрид» и «Барселона», либо команды, прыгающие выше головы, как «Вест Бромвич» Пьюлиса.

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Благой Георгиев, во-первых, обеспечивает разницу между «Оренбургом» и другими кандидатами на понижение: Тула забила со стандартов 5 мячей, «Крылья» – жалкие 2. Во-вторых, своими штрафными Благо топит конкурентов. Три гола прямыми ударами со штрафных болгарин забил «Арсеналу», «Томи» и «Крыльям», а его голы в сумме принесли оренбуржцам 5 очков. Без них «газовикам» было бы намного сложнее удержаться в Премьер-Лиге.

Януш Гол, «Амкар»

Гол стал именем нарицательных для болельщиков, любящих потроллить «Спартак», спустя год приехал из варшавской «Легии» в Премьер-Лигу и уже четвёртый сезон упорно доказывает, что тот самый гол «Спартаку» – не единственное, что стоит о нём помнить. «Я не Роберт Левандовски. Полузащитники попадают в поле зрения прессы гораздо реже нападающих», – говорил Гол в 2013-м, рассуждая о реакции польских журналистов на его переход. Сейчас Гол не попадает в объективы по двум причинам; вторая – неприметность, скромность «Амкара», о котором мало говорили даже после осеннего восхождения в таблице Премьер-Лиги.

Лидер не за горами. «Амкар» – самый дерзкий андердог Премьер-Лиги «Амкар» притаился за спинами «Спартака», ЦСКА и «Зенита» – разбираем тактику команды, оказавшейся на подступах к вершине.

Пожалуй, Януш Гол – первый претендент на карьерный рост в «Амкаре» после ухода Джикии и Селихова. Опорный полузащитник, начинавший играть нападающим, умеет практически всё – он второй игрок «Амкара» по количеству передач, по точности, лучший по ассистам, третий по участию в голевых атаках (чаще задействовались только Бодул и Гиголаев). Гол сильно подкован тактически – при наступлении «Амкара» поляк здорово заполняет правую зону, часто открывается на одной линии с нападающими, активно включается в прессинг на чужой половине поля, как лишний игрок передней линии.

Пример игры Януша Гола в прессинге. Полузащитник начинает движение вперёд, когда Гацкан разворачивает другого игрока «Амкара» и движется вперёд без сопротивления. Гол накрывает Гацкана и перехватывает его передачу.

Единственный сдерживающий фактор против подписания Януша Гола в клуб выше рангом – возраст: осенью ему исполнится 32. С другой стороны, в 32 Благой Георгиев уходил из «Амкара» на повышение в «Рубин» и играл важную роль в одной из лучших команд сезона-2014/15. Гол играет даже умнее болгарина, он мог бы идеально подойти команде, ценящей в середине поля прежде всего ум, а не физику.

Два статистических факта, подчёркивающие, что хейтеры Корниленко, считающие его «деревянным» нападающим, должны проставиться для футболиста ящиком водки, как болельщик «Крыльев» пару лет назад. Первый: с белорусом на поле «Крылья» набирают гораздо больше очков – 1,37 против 0,27. Второй: Корниленко – третий футболист Премьер-Лиги по влиянию на атаку своей команды. Сергей поучаствовал в 59,3% голевых атак «Крыльев», в РФПЛ своим командам чаще не помогает забивать никто. Мануэл Фернандеш и Квинси Промес имеют больше результативных действий, чем Корниленко, но оба в некоторых голевых атаках участвовали дважды – отсюда их более низкий процент.

Участие в голевых атаках, РФПЛ. 1st – первая предголевая передача, 2nd – вторая, 3rd – третья.

Аномальная для нападающего команды, стоящей на вылет, статистика объясняется стилем игры. «Крылья Советов» – вторая команда Премьер-Лиги по количеству длинных передач (1622 за сезон, больше только у «Ростова»), а Корниленко – подходящий таргетмен, вокруг которого можно выстроить игру волжан. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, Корниленко здорово подстраивается под мячи и часто сохраняет их для легковесной атакующей группы. Например, предголевая передача Корниленко в матче с «Уралом» – это выигранная в партере борьба с защитником: уже играя с перевязанной головой, белорус неловко, чуть ли не сидя, принял мяч, сделал передачу Паскуато и тем самым развязал голевую атаку. Вдобавок Корниленко забил три мяча головой, хотя лишь один из них – следствие чёткой выверенной фланговой подачи.

В хоккее широко используется понятие two-way defenseman, обозначающее защитника, одинаково полезного в обороне и атаке, – Владимиру Полуяхтову очень подходит такая характеристика. Во-первых, Полуяхтов среди лидеров Премьер-Лиги по количеству удачных отборов (3,5 – больше только у Максима Тишкина, уже уехавшего спасать от ПФЛ «Балтику»). Во-вторых, Владимир полезен у чужих ворот – он седьмой защитник РФПЛ по участию в голевых атаках: чаще участвуют Цаллагов, Кришито, Калачёв, Гиголаев, Марио Фернандес и Дмитрий Комбаров. Рабочая нога Полуяхтова – правая, хотя он играет слева, и в этом защитник видит своё преимущество: при позиционных атаках он смещается в полуфланг, ближе к центру, пробуя придумать обостряющую передачу или заставляя на себе сфолить.

Воспитанник вологодского футбола в нынешнем сезоне уже попал в одну сборную – «Команду недели EA Sports», после дубля «Краснодару». Вместе с Полуяхтовым в команду попали Гарет Бэйл, Пьер-Эмерик Обамеянг, Мауро Икарди, Миралем Пьянич – уже достойно. Прыжок в другую сборную, с игроками одной нации, не так уж далёк, тем более что Полуяхтов и Станислав Черчесов знакомы – пересекались в сочинской «Жемчужине».

«Считаю, есть потенциал у Дмитрия Стоцкого из «Уфы». Я его знаю еще по «Балтике» – быстрый, креативный, техничный игрок, который очень часто оказывается в нужное время в чужой штрафной. Его можно сравнить с лучшими крайними защитниками премьер-лиги – например, с Марио Фернандесом из ЦСКА», – говорил бывший тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко ещё в 2015-м. Быстрота и техника – это из мини-футбола: на юношеском уровне Стоцкий играл в футзал за калининградские «СМИК» и «Дэдди», ездил на просмотр в ЦСКА, но профессиональный контракт с футбольной «Балтики» перевесил желание играть в «миньке».

Стоцкий – самый универсальный игрок Премьер-Лиги: первый матч при Викторе Гончаренко отыграл в центре поля, потом стал основным левым латералем «Уфы», временно перешёл направо, когда сильный отрезок провёл Боян Йокич, а при Сергее Семаке стал играть оттянутого форварда в схемах 5-3-2 и 3-4-3, тоже привязываясь ближе к флангу. Сезонная тепловая карта – доказательство, что Стоцкий готов быть полезным вообще везде.

Он вынослив, делает по 1,4 острых передачи за игру, проворен и заставляет себя сбивать (1,5 нарушения на нём за матч), качественно исполняет стандарты – «Амкару» едва не забил «сухим листом». Ещё один аргумент для топ-клубов, чтобы купить Стоцкого – его качественная игра в больших матчах: Стоцкий 5 раз играл со «Спартаком» и лишь однажды, прошлой осенью, ушёл с поля без гола или результативной передачи; его статистика в этих матчах – 2+3. Шамиль Газизов отмечал, что в «Уфу» предложения по Стоцкому приходили уже зимой, а это означает практически неминуемое повышение. Да и сборная России недалеко от универсального флангового игрока – глубину состава при нынешней схеме Черчесова Стоцкий укрепил бы уже сейчас.

P.S. Каждый подобный список субъективен, в комментариях обязательно найдётся человек, который спросит: почему нет того или иного игрока? Попробую обосновать свою точку зрения. Во-первых, я старался не трогать клубы первой восьмёрки и «Рубин» (поэтому здесь нет Михи Мевли, например). Во-вторых, обращал внимание не на неожиданные открытия вроде Ильина, а на людей, которые стабильно, уже не первый сезон, демонстрируют высокий уровень, но оказываются незамеченными из-за клуба, в котором играют, и амплуа.

В материале использованы данные Wyscout, Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».

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