Не МАРИОнетка! Почему Фернандес – ключевой игрок ЦСКА

Действий русского бразильца при Викторе Гончаренко в атаке стало ещё больше, а ошибок в обороне меньше. Денис Марков ищет причины.

Стиль игры Марио Фернандеса схож почти со всеми бразильскими фулбеками. Можно судить по отношению к нему со стороны экспертов: похвала за высокую скорость и грамотные подключения к атаке, вечная критика за недостаточную отработку в обороне. Уменьшить атакующий пыл и удержать на своей половине поля не помог даже российский паспорт.

В сезоне-2014/15, когда ЦСКА стал самой забивной командой турнира (67 матчей), бразильца хвалили за грамотные подключения к атаке. Именно они давали необходимую свободу Алану Дзагоеву, игравшему тогда на правом фланге атаки. А точные прострелы и передачи «под себя» позволяли защитнику быстрее подносить мяч плеймейкеру Роману Ерёменко, что ускоряло атаку.

Но уже в начале сезона-2015/16 в квалификации Лиги чемпионов Фернандес позволил опередить себя фланговым прострелом в валидольном матче с пражской «Спартой». ЦСКА спас матч и пробился в групповой этап, но бразилец без «подзатыльника» не остался. А осенью текущего сезона он стал одним из главных антигероев «армейской» чёрной полосы.

Но изменять своему стилю всё равно не стал. «Слуцкий никогда меня не ограничивает, – говорил бразилец минувшей осенью. – Наоборот, мотивирует подключаться ещё чаще. Если вы заметили, большую часть времени я провожу на чужой половине поля, помогаю нападению».

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Не пришлось изменять бразильскому стилю и при Викторе Гончаренко. Переход на 3-5-2, бОльшая ставка на позиционные атаки и контроль мяча позволили Марио действовать по всему флангу. Трое защитников за спиной уменьшили вероятность прорыва соперника через правый фланг обороны. Если раньше для подстраховки на линию с Игнашевичем и Березуцким вынужден был опускаться Вернблум, то теперь за спиной Фернандеса постоянно находится правый центральный защитник.

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В системном футболе Гончаренко Фернандес остался неограниченным схемой, но его действия стали более согласованными с командой. Например, через него проходит мяч в средней трети поля. «Армейцы» разыгрывают позиционные атаки преимущественно на левом фланге, всё пространство справа остаётся в распоряжении Марио. Как правило, первый пас в исполнении защитника-либеро идёт либо на левый фланг, либо в центр. После этого следует диагональный пас на бразильца, а тот несётся на всех парах в штрафную.

Пример: эпизод в матче с «Тереком». ЦСКА перевёл матч с левого фланга на правый. Фернандес открывается под Березуцкого и отдаёт вперёд на Ионова. После сразу смещается на полуфланг и предлагает себя для обратного получения мяча.

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Игра бразильца в атакующей трети поля осуществляется по такому же принципу: правый фланг оказывается свободным из-за смещения игроков влево, Фернандес устремляется за спины защитникам и обостряет на нападающих либо горизонтальной, либо диагональной передачей. Так бразилец становится условно третьим нападающим наравне с Витиньо и Ионовым (Чаловым, Оланаре). В таком стиле он ассистировал Бибрасу Натхо в матче против «Крыльев Советов».

Подобным образом Марио поиздевался над Дмитрием Комбаровым в дерби. За первые 10 минут бразилец совершил четыре успешные обводки в атакующей трети поля. Каррере пришлось сместить к Дмитрию Романа Зобнина, чтобы: а) усмирить реактивного латераля ЦСКА, б) перекрыть важный для позиционных атак и диагональных забросов правый фланг.

Ставка на игру треугольниками и диагональные передачи позволяют Марио задействовать свои сильнейшие стороны: скорость, забеги на опережение, передачи вперед. Помимо атаки бразилец продолжает быть одним из главных игроков обороны (2,6 за игру, третий показатель в команде). Способность закрыть весь фланг и совершать и атакующие, и оборонительные действия по всей длине поля делает его ключевым игроком в системе Гончаренко.

О роли такого игрока в 2008-м говорил Хосеп Гвардиола: «Для получения результата нам необходимо владеть мячом больше, чем соперник. Дани Алвес – наш ключ к успеху. Он часть оборонительной линии, но его способность отбирать мячи по всему флангу удивительна. Без него всё разрушится». Алвес играл по всему флангу, позволяя «Барселоне» создавать численное преимущество на правом фланге. Подобное совершает Фернандес у Гончаренко.

И это играет на руку и футболисту, и команде. ЦСКА получает возможности оперативно перемещать мяч с одного фланга на другой, отбирать мячи в центре поля. Марио же может больше играть в атаке. Только теперь его действия не хаотичны, а согласованы с командой.

«У меня появилось даже больше свободы впереди, потому что теперь за спиной сразу три центральных защитника. Значит, есть возможность ещё чаще подключаться к атаке, приносить пользу атакующими действиями. Главное – делать всё в правильный момент времени. Конечно, это мне нравится, а кому бы из игроков бразильского происхождения не понравилось?» — говорит Фернандес о работе с новым тренером.