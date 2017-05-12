Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Трое – это слишком
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Трое – это слишком. Что «Барселоне» делать с Месси, Неймаром и Суаресом

Неймар опять нервничает. Кирилл Хаит рассказывает, что происходит в «Барселоне»: без схем с кружочками, но подробно.
12 мая 2017, пятница. 17:30. Футбол
Неймар: если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб

Если вы хотя бы изредка смотрите матчи Примеры, то, конечно, в курсе, что в этом сезоне Неймар регулярно оказывается на позиции латераля. На той, на которой в «Ювентусе» играет Алекс Сандро, а в «Челси» — Маркос Алонсо. Дать Неймару, одному из самых техничных футболистов в мире, роль челнока, от которого требуется выносливость и дисциплина, – эта светлая идея пришла в голову Луису Энрике явно не от хорошей жизни. Но когда он от неё отказывается и возвращается к каноническим каталонским 4-3-3 с МСН в атаке, всё становится ещё хуже. Почему?

Лимит на неприкасаемых

Базовая расстановка большинства современных клубов предусматривает игру с одним центральным нападающим. Вернее, с одним игроком, который остаётся за линией мяча, когда остальная команда в позиционной обороне. Есть исключения – «Атлетико» например. Но и «Атлетико» исключение сугубо формальное. Антуан Гризманн и Фернандо Торрес расположены рядом в позиционной атаке, но позиционные атаки – не самое типичное состояние мадридцев. Команда Симеоне гораздо опаснее в переходных ситуациях после перехода мяча от команды к команде, и в эти моменты Торрес остаётся на острие один: Гризманн становится полузащитником до тех пор, пока «Атлетико» не вернёт мяч, и только потом несётся на линию офсайда.

Главные победы «Реала» в этом сезоне добыты без Гарета Бэйла. То есть с одним Криштиану Роналду, вынесенным (за скобки) за линию мяча. «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» — все эти команды, оказавшись в позиционной обороне, оставляют одного игрока на позиции условного таргетмена (условного – потому что от него не требуется обязательно хорошо играть головой). Все остальные – позади, не обязательно активно участвуя в отборе, но перекрывая линии паса. Даже «Монако» с Килианом Мбаппе и Радамелем Фалькао подходит под это правило. Фалькао – вообще один из важных факторов успеха Мбаппе, он уводит защитников вглубь поля и создаёт Килиану пространство у чужих ворот. И он участвует в игре ниже линии мяча. «Неприкасаемый» — или освобождённый от рутины – в «Монако» только один, это Мбаппе.

У всех современных топ-клубов за линией мяча в оборонительной фазе остаётся один игрок. «Барселона» пытается быть исключением.

А вот в «Барселоне» всё по-другому. Философия команды в принципе не предусматривает отработанной игры в позиционной обороне. Это не преувеличение – в материале об экзистенциальном противостоянии квадратов и треугольников я ссылался на конкретные цитаты и интервью, подтверждающие базовый тезис каталонцев: игра без мяча не важна, важно уметь его отнимать. Поэтому и вопрос о количестве игроков за линией мяча как будто не стоит. Какая разница, сколько их? Сейчас вернём мяч, и это не будет иметь значения. Кстати, их трое. Ни Неймар, ни Суарес, ни Самизнаетекто не готов регулярно играть за линией мяча, когда мяч у соперника, – только в виде большого одолжения и по праздникам. Почему это не было проблемой раньше и стало проблемой сейчас?

Трёхручный меч слишком тяжёлый

В последние девять лет в «Барселоне» на фоне философии тотального контроля всегда работала система сдержек и противовесов. Когда-то это была уникальная линия полузащиты Хави-Бускетс-Иньеста, которая действительно не имеет аналогов в умении выходить из-под прессинга и доставлять мяч в атаку. Когда-то Дани Алвес и Эрик Абидаль образцово играли позиционно: один смещался по флангу в атаку, другой в центр обороны. Когда-то на флангах атаки играли Педро или Давид Вилья, игроки, которые готовы систематически помогать в позиционной защите, если нет другого выхода. К счастью, это требовалось не так уж часто. Одновременно и другие команды постепенно учились играть против «Барселоны». Уязвимое место команды в том, что в зоне мяча в отбор вступает сразу большое количество футболистов, и если удастся преодолеть первую волну отбора, то огромные разрывы в принципиально некомпактном построении «Барсы» позволяют проводить атаки на скорости и в численном равенстве.

С приходом Луиса Энрике система получила новый импульс. Не стоит подробно повторять то, о чём все помнят (вертикальная игра, больше дриблинга, диагонали на Суареса). Многим игра каталонцев в сезоне-2014/15 нравилась куда больше, чем во времена Хосепа Гвардиолы. Ещё бы: в ней было так мало догматизма и так много импровизации. Но модель оказалась недолговечной. В том сезоне совпало слишком многое начиная от проваленной «Реалом» весенней части сезона в Примере и заканчивая лучшим футболом в жизни Ивана Ракитича и Неймара. Такие вещи нельзя поставить на поток.

Заменить Дани Алвеса «Барселоне» не удалось. После ухода Хави полузащита объективно хуже контролирует мяч. Это цифры: точность паса Хави никогда не составляла меньше 90% за сезон. Точность паса Ракитича никогда не превышала 90% за сезон. Это значит не только меньше созданных полузащитниками голевых шансов, но и больше потерь. В идеальном мире после каждой потери каталонцы сразу возвращают мяч, но в реальном они не владеют им по 95% игрового времени. А значит, время, проведённое без мяча, имеет важное значение. И тут оказывается, что сразу три игрока не привыкли возвращаться за линию мяча.

Неймар отпахал матч с «Ювентусом», он 15 раз обыграл соперников (рекорд этой Лиги чемпионов), но пользу его усилия не принесли.

Классический центрфорвард, прекрасный дриблёр-индивидуалист и Месси – грозное оружие, тяжёлый меч. Слишком тяжёлый для команды. Никто не может позволить себе защищаться всемером. Можно рассуждать о философии и пытаться сразу отобрать мяч, но в конце концов делать только это всё время просто невозможно. И Луис Энрике пытался решить эту проблему разными способами.

Латераль Неймар и Андре Гомеш вместо Иньесты — зачем это нужно?

Это и странноватая схема 3-3-1-3 с Серхи Роберто в нападении: чтобы на передней линии был игрок, который готов постоянно отбирать мячи вместо Месси. Это и человек-мем Андре Гомеш в полузащите: чтобы полузащита была более мобильной в игре без мяча, пусть даже в ущерб созиданию (Иньесте). Это и перевод Месси с правого полуфланга в центр: чтобы он не ломал командную геометрию, смещаясь в зону мяча. Луис Энрике действительно многое перепробовал, вот только ни одно решение не дало удовлетворительный эффект на дистанции.

Команда всё равно слишком уязвима после потерь. А качество владения мячом упало. Когда создание голевых моментов зависит от индивидуальных действий лучших игроков, а не от системы игры, получаются матчи, как с «Ювентусом» на «Камп Ноу»: один удар в створ за 90 минут. Это потому что Неймар был один против трёх, Месси далеко от ворот, а остальные – далеко друг от друга. Неймар отпахал этот матч, он 15 раз обыграл соперников (рекорд этой Лиги чемпионов), четыре раза Пьянича, по два Дани Алвеса, Сами Хедиру и Леонардо Бонуччи но толку от его труда было мало: когда закрывать нужно только лидеров соперника, организовать подстраховку довольно легко. Обыграл двоих – перед тобой третий.

Фото: Reuters

Решение использовать Неймара по всей левой бровке – ещё один вынужденный шаг, это решение за неимением лучшего. Луису Энрике нужно было кем-то пожертвовать, когда стало ясно, что полузащита не справляется. Неймар набирает в среднем по два оборонительных действия (отборы+перехваты) за игру, это почти как у Педро в лучшем сезоне. Минусом этого оказывается то, что бразилец обыгрывает соперников слишком далеко от ворот: пробросить себе мяч и пробить следующим касанием он больше не может. Ещё одно следствие: вдалеке от ворот на нём смелее фолят. В этом сезоне на Неймаре фолят в среднем по 4,5 раза за матч, это его личный рекорд.

Лишняя звезда

Чувствовать себя преемником Месси и в 25 лет оказаться на фланге полузащиты, где тебя бьют по ногам даже без угрозы жёлтой карточки или опасного штрафного? Наверное, можно понять, почему у Неймара всё чаще сдают нервы. Он помогает в обороне и после очередной попытки отбора (не самая сильная его сторона, не так ли?), наверное, спрашивает себя: какого чёрта я здесь делаю? В любой другой команде на него будут играть остальные 10 игроков.

Выбор Неймара как временной жертвы понятен. Месси, очевидно, приходится принимать таким, как есть, а Суарес и так играет максимально альтруистично для центрального нападающего – примерно как Бензема в «Реале». Проблема «Барселоны» в том, что у этого противоречия нет простого и надёжного решения. В теории ясно, что делать: купит экстраординарных игроков и встроить их в свою систему.

Скрыть нынешний дисбаланс могут футболисты с игровыми характеристиками Тони Крооса и Марсело. Неудивительно, что «Барса» так пристально следит за Марко Верратти – это дальний футбольный родственник Крооса. Труднее понять интерес к Филиппе Коутиньо и Пауло Дибале: это просто дублирование тех кусков мозаики, к которым не хватает соседних частей. Латераль экстра-класса нужнее, вот только это самая дефицитная позиция в современном футболе. Есть Алекс Сандро, теоретически могут им стать Эктор Бельерин и Серж Орье, если бро не наживёт себе новых неприятностей… В общем, всё. В конкурентах будут «Манчестер Сити», где страдает без латералей Хосеп Гвардиола, «Манчестер Юнайтед», где Жозе Моуринью с тоски сделал топ-защитника из Антонио Валенсии, но это, конечно, форс-мажор.

«Я как Пабло Пикассо». Как в 34 года оставаться лучшим латералем Европы
Дани Алвес – лучший игрок матча с «Монако». Он стал одним из главных составляющих успешной игры «Ювентуса».

И ещё один пункт: после трансфера этот теоретический топ должен показать свой лучший футбол. Сколько трансферов «Барселоны» за последние три года можно назвать удачными? Тем более что с новым тренером пока нет ясности. Хуан Унсуэ или Эрнесто Вальверде – это понятно с точки зрения философии игры, а как насчёт харизмы и авторитета, необходимых для того, чтобы не остаться опять с тремя игроками за линией мяча?

После очередной попытки отбора на фланге Неймар, наверное, спрашивает себя: какого чёрта я здесь делаю? В любой другой команде на него будут играть остальные 10 игроков.

Если качество игры в полузащите в следующем сезоне не поднимается на принципиально новый уровень, снова придётся кем-то жертвовать. И это, видимо, снова будет Неймар: вряд ли можно себе представить, что «Барселона» жертвует Лионелем Месси ради системы игры. Хотя было бы безумно интересно посмотреть на связку Неймара и Месси без Суареса, но, кажется, в клубе этот вариант не рассматривается. Остаётся успокаивать нервничающего бразильца и ждать, что летние трансферы сломают шаблон и усилят, а не ослабят команду, а новый тренер всем угодит. И это должно произойти сразу же: в противном случае вряд ли что-то сможет удержать Неймара в Каталонии через год.

Ноунейм для «Камп Ноу»? Кто возглавит «Барселону»
«Барселона» рассматривает несколько кандидатур на смену Луису Энрике, в том числе одну очень неожиданную.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 18
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси Луис Суарес Луис Энрике Неймар
Новости. Футбол
12 мая 2017, пятница
19:29 Защитник «Аякса» отпраздновал выход в финал Лиги Европы вместе с фанатами
19:27 «Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн
19:24 Моуринью: должен поблагодарить судью Оливера за красную карточку Эррере
19:16 Матч ПФЛ «Домодедово» — «Солярис» будет доигран 18 мая
19:13 Видео: фанаты встречают игроков «Спартака» в Перми
19:10 Педро: возможность сделать этот сезон выдающимся находится в руках «Челси»
18:59 Селюк: если Федун захочет, то шутка про Туре и «Спартак» может стать явью
18:58 Мутко – Дмитрию Медведеву: мы всех порвём в футболе!
18:43 Источник: Лавесси – самый высокооплачиваемый футболист мира
18:35 Тульский «Арсенал» определился со стартовым составом на матч с ЦСКА
18:29 Яровинский: вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ
18:20 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с тульским «Арсеналом»
18:18 Моуринью: в первом сезоне в «МЮ» работал усерднее, чем когда-либо в карьере
18:17 «Армавир» получил лицензию на выступление в ФНЛ в следующем сезоне
18:07 Симеоне и Клопп выступили на презентации Audi Cup в виде голограмм
17:49 Источник: переход Бэйла из «Реала» в «МЮ» вероятнее, чем когда-либо
17:48 Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:40 Симеоне намекнул, что не собирается покидать «Атлетико» летом
17:39 Клос Гомес рассудит «Барселону» и «Алавес» в финале Кубка Испании
17:27 «Динамо» объявило об уходе Уилкшира по окончании сезона
17:19 12 клубов ФНЛ получили лицензии на следующий сезон
16:53 Экс-наставник «Сибири» Перевертайло возглавил «Ригу»
16:48 Лоськов — болельщикам: приходите на стадион, это важно для «Локо» и для меня
16:44 Джикия: действиями обороны в «Спартаке» в первую очередь командует Комбаров
16:26 Моуринью сообщил, что место в воротах «МЮ» в финале Лиги Европы займёт Ромеро
16:24 Шевченко — о сборной Украины: какой внутренний чемпионат, такие и игроки
16:13 Чалов: верю, что ЦСКА сможет попасть в ЛЧ, «Зенит» ещё может оступиться
16:12 «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и занял третье место в молодёжном первенстве
16:05 Пеев посетит матч «Амкар» — «Спартак» и призвал фанатов сделать то же самое
15:54 Джикия: с Каррерой не может быть мыслей о ничьей, поэтому «Спартак» и чемпион
15:45 Симонян — Федуну: высоко ценю ваши усилия по развитию и поддержанию «Спартака»
15:35 Гаджиев: зрелище в матче со «Спартаком» должно быть красивым
15:27 Два шведа отправились в тюрьму за обман «Шанхай СИПГ» во время перехода Халка
15:27 «Бавария» объявила, что Бадштубер покинет команду по окончании сезона
15:22 «Зенит» с Кокориным отправился на матч с «Крыльями Советов»
15:19 Шишкин вернулся в общую группу «Краснодара»
15:00 Евсеев о драках, мате и «наезде» Павлюченко на Ари
14:53 Фанатам «МЮ» выделили 9,5 тыс. билетов на финал Лиги Европы
14:51 Бэйл: Зидан — умный, спокойный и, вероятно, гениальный человек!
14:48 Общее собрание ФНЛ согласовало регламенты на сезон-2017/18
14:41 Гиоане: Луческу не закончит с «Зенитом». Мистер на минорной ноте не уйдёт
14:24 Стрепетов: на таком поле, как на «Крестовском», сложно играть в футбол
14:18 Месси признан лучшим футболистом чемпионата Испании в апреле
14:12 Тухель: было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии»
14:08 Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 — пусть загонят себя в сарай и сидят
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+