Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Франческо Тотти
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Последний большой матч Тотти. 5 игр выходных, которые нельзя пропустить

Реванш «Ман Сити», сшибка «Тоттенхэма» и «МЮ», последний большой матч Тотти и другие лучшие игры предстоящих выходных.
12 мая 2017, пятница. 19:30. Футбол

АПЛ. «Манчестер Сити» — «Лестер»

13 мая, 14:30

Прогноз: 2:1

«Манчестер Сити» продолжает борьбу с «Ливерпулем» за бронзовые медали. Оба клуба кидает из стороны в сторону, однако букмекеры в этой борьбе отдают предпочтение команде Гвардиолы. «Лестер» же в этом сезоне ни на что не претендует. «Лисы» обезопасили себя от вылета, но и на попадание в еврокубки уже не рассчитывают. Потому стоит ждать развесёлого футбола на «Этихаде». Тем более что горожане наверняка попытаются взять реванш после декабрьского позора.

Воскресли? Как «Лестер» за 20 минут разобрался с «Ман Сити»
Вопреки прогнозам «Лестер» победил «Манчестер Сити», а Варди прервал сухую серию, оформив хет-трик. Сказка возвращается?

АПЛ. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

14 мая, 18:30

Прогноз: 3:1

Определённо центральный матч тура АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» решают разные задачи – манкунианцы сохраняют призрачные шансы попасть в Лигу чемпионов посредством попадания в топ-4 (хотя «красные дьяволы» могут это сделать, победив в финале ЛЕ «Аякс»), «шпоры» пытаются разглядеть пятки мчавшегося впереди «Челси». В любом случае сильного давления на обе команды нет, потому не удивляйтесь, если обе команды начнут пачками отправлять мячи в ворота друг друга и забудут про оборону. Моуринью в последнее время показывает, что при желании способен нейтрализовать сильные стороны более мощного оппонента. Прокатит ли такой номер с Почеттино – узнаем в воскресенье.

Примера. «Реал» — «Севилья»

14 мая, 21:00

Прогноз: 2:0

Штабу «Барселоны» и её болельщикам самое время молиться за успех «Севильи» в предстоящем матче. Несмотря на равенство очков, у «Реала» ещё есть игра в запасе, а значит, «Королевский клуб» продолжает оставаться фаворитом чемпионской гонки. Однако чуда ждать не стоит. Хорхе Сампаоли неплохо начал в Андалусии, но вылет из Лиги чемпионов и наступившая затем неудачная серия в чемпионате смазали вторую часть сезона. «Реал» же набрал обороты, забивает уже в 61 матче кряду и вряд ли остановится на этой цифре.

Лучший спортивный директор Европы нашёл новый клуб. Как это будет
Человек, который открыл Серхио Рамоса, Ивана Ракитича, Дани Алвеса и Хесуса Наваса, решил сменить обстановку.

Серия А. «Рома» — «Ювентус»

14 мая, 21:45

Прогноз: 1:1

Практически ничего не решающий в плане турнирных раскладов матч двух лидеров итальянского футбола последних лет. «Ювентусу» достаточно набрать одно очко, чтобы зафиксировать свою шестую подряд победу в Серии А. Если даже сделать это не удастся, у «старой синьоры» есть домашний матч с «Кротоне», где можно всё будет решить окончательно. Тем не менее стоит ожидать интересного открытого футбола. «Ювентус» традиционно неудачно играет в Риме, победив лишь раз в минувших шести очных встречах, да и игра с «Монако» наверняка отняла у команды много сил. Ну и ловим исторический момент – Тотти проводит последние игры за «Рому». Такое пропускать противопоказано.

15 футбольных людей, которые за 20 лет ничуть не изменились
Терри, Тотти, Сёмин и другие люди из футбола, которых время обходит стороной.

Бундеслига. «РБ Лейпциг» — «Бавария»

13 мая, 16:30

Прогноз: 2:2

Ральф Хазенхюттль – одно из главных открытий этого сезона в Европе. Наставник «Лейпцига» сходу вывел новичка Бундеслиги в Лигу чемпионов. Чтобы обезопасить себя от посягательств дортмундской «Боруссии» на второе место, «быкам» достаточно набрать всего одно очко. В конце первого круга «Лейпциг» «влетел» «Баварии» 0:3 и потерял первое место. Сейчас зацепить очки должно быть полегче – мюнхенцы досрочно стали чемпионами и вряд ли будут выкладываться на все 100. Однако вряд ли Анчелотти даст своим подопечным спокойно доиграть сезон после обидного поражения в Лиге чемпионов от «Реала».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Бавария Лестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Рома Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид ФК Севилья Ювентус
Новости. Футбол
12 мая 2017, пятница
19:29 Защитник «Аякса» отпраздновал выход в финал Лиги Европы вместе с фанатами
19:27 «Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн
19:24 Моуринью: должен поблагодарить судью Оливера за красную карточку Эррере
19:16 Матч ПФЛ «Домодедово» — «Солярис» будет доигран 18 мая
19:13 Видео: фанаты встречают игроков «Спартака» в Перми
19:10 Педро: возможность сделать этот сезон выдающимся находится в руках «Челси»
18:59 Селюк: если Федун захочет, то шутка про Туре и «Спартак» может стать явью
18:58 Мутко – Дмитрию Медведеву: мы всех порвём в футболе!
18:43 Источник: Лавесси – самый высокооплачиваемый футболист мира
18:35 Тульский «Арсенал» определился со стартовым составом на матч с ЦСКА
18:29 Яровинский: вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ
18:20 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с тульским «Арсеналом»
18:18 Моуринью: в первом сезоне в «МЮ» работал усерднее, чем когда-либо в карьере
18:17 «Армавир» получил лицензию на выступление в ФНЛ в следующем сезоне
18:07 Симеоне и Клопп выступили на презентации Audi Cup в виде голограмм
17:49 Источник: переход Бэйла из «Реала» в «МЮ» вероятнее, чем когда-либо
17:48 Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:40 Симеоне намекнул, что не собирается покидать «Атлетико» летом
17:39 Клос Гомес рассудит «Барселону» и «Алавес» в финале Кубка Испании
17:27 «Динамо» объявило об уходе Уилкшира по окончании сезона
17:19 12 клубов ФНЛ получили лицензии на следующий сезон
16:53 Экс-наставник «Сибири» Перевертайло возглавил «Ригу»
16:48 Лоськов — болельщикам: приходите на стадион, это важно для «Локо» и для меня
16:44 Джикия: действиями обороны в «Спартаке» в первую очередь командует Комбаров
16:26 Моуринью сообщил, что место в воротах «МЮ» в финале Лиги Европы займёт Ромеро
16:24 Шевченко — о сборной Украины: какой внутренний чемпионат, такие и игроки
16:13 Чалов: верю, что ЦСКА сможет попасть в ЛЧ, «Зенит» ещё может оступиться
16:12 «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и занял третье место в молодёжном первенстве
16:05 Пеев посетит матч «Амкар» — «Спартак» и призвал фанатов сделать то же самое
15:54 Джикия: с Каррерой не может быть мыслей о ничьей, поэтому «Спартак» и чемпион
15:45 Симонян — Федуну: высоко ценю ваши усилия по развитию и поддержанию «Спартака»
15:35 Гаджиев: зрелище в матче со «Спартаком» должно быть красивым
15:27 Два шведа отправились в тюрьму за обман «Шанхай СИПГ» во время перехода Халка
15:27 «Бавария» объявила, что Бадштубер покинет команду по окончании сезона
15:22 «Зенит» с Кокориным отправился на матч с «Крыльями Советов»
15:19 Шишкин вернулся в общую группу «Краснодара»
15:00 Евсеев о драках, мате и «наезде» Павлюченко на Ари
14:53 Фанатам «МЮ» выделили 9,5 тыс. билетов на финал Лиги Европы
14:51 Бэйл: Зидан — умный, спокойный и, вероятно, гениальный человек!
14:48 Общее собрание ФНЛ согласовало регламенты на сезон-2017/18
14:41 Гиоане: Луческу не закончит с «Зенитом». Мистер на минорной ноте не уйдёт
14:24 Стрепетов: на таком поле, как на «Крестовском», сложно играть в футбол
14:18 Месси признан лучшим футболистом чемпионата Испании в апреле
14:12 Тухель: было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии»
14:08 Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 — пусть загонят себя в сарай и сидят
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+